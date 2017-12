Porovnajte, koľko platia za internet naši najbližší susedia

Porovnanie cien za jednu hodinu pripojenia na internet v slabej a silnej prevádzke a tiež za 30 hodín pripojenia v slabej prevádzke pri využití špeciálnych internetových taríf, ktoré ponúkajú operátori vo všetkých okolitých stredoeurópskych krajinách.

30. jan 2002 o 22:28 (C) SME

Ceny sú s DPH, prepočítané na slovenské koruny podľa kurzov z pondelka.

Slovensko

Silná prevádzka 59 Sk

Slabá prevádzka 29,50 Sk

30 hodín 885 Sk

(Priemerná mzda: 11 800 Sk)

Česko

Český Telecom ponúka tri špeciálne internetové programy, okrem toho je jeden z piatich domácich cenových programov (Home Internet) určený špeciálne pre ľudí surfujúcich po internete. Internetové programy umožňujú za určitý paušálny poplatok (118 - 210 Sk) surfovať lacnejšie vo všetkých časoch, najmä však po 22. hodine. Poplatky za minútu hovoru v silnej prevádzke sa pohybujú od 60 halierov až po 2 české koruny, v slabej prevádzke od 15 po 80 českých halierov (prvých 10 minút spojenia je drahších ako ďalšie minúty).

Rozdelenie na špičku a slabú prevádzku je rovnaké, ako u nás, existuje však aj pásmo „v noci“ (22.00 - 5.00), keď je surfovanie najlacnejšie.

Pre domácich používateľov, ktorí sa pripájajú najmä v noci alebo v slabej prevádzke, je surfovanie výrazne lacnejšie, než na Slovensku. Internet je takisto v porovnaní so Slovenskom lacnejší pre každého, kto dokáže definovať svoje komunikačné potreby (koľko chce surfovať cez deň a koľko v noci) a podľa toho si zvolí pre neho najvýhodnejší cenový program.

Silná prevádzka (Home Internet) 68,20 Sk

Slabá prevádzka (Home Internet) 22,50 Sk

10x3 hodiny v noci (iNight) 522,50 Sk

(Priemerná mzda: 14 660 Sk)

Zdroj: www.telecom.cz

Maďarsko

Bežná cena za pripojenie je asi o 5 percent vyššia než na Slovensku. V slabej prevádzke sa však pri internetových hovoroch (rovnako, ako pri bežných telefonátoch v miestnej sieti) účtuje len prvých 46 minút spojenia (do výšky 150 forintov = 26 korún), zvyšok je bezplatný. Ak sa teda maďarský surfista pripojí na internet v piatok večer a podarí sa mu udržať spojenie až do pondelka rána, za 61 hodín spojenia zaplatí len 26 korún (na Slovensku by to v takomto hypotetickom prípade bolo asi 1800 korún). Slabá prevádzka je o hodinu dlhšia, než na Slovensku (od 18.00 do 7.00).

Pre domácich používateľov, ktorí sa pripájajú najmä v noci na dlhší čas, je internet výrazne lacnejší ako na Slovensku.

Silná prevádzka - 63,38 Sk

Slabá prevádzka - cca 60 halierov za min.,

maximálna cena hovoru - 26 Sk

30 hodín (10x3 hodiny) - 260 Sk (priemerne 8,70 Sk za hodinu)

(Priemerná mzda: 12 680 Sk)

Zdroj: www.matav.hu

Ukrajina

Ukrajinské telekomunikácie ponúkajú až päť možností cenového zvýhodnenia používateľov internetu. Zvláštnosťou je, že mnohé z nich sú viazané nie na mesačné poplatky, ale na jednorazový štartovací poplatok asi 1300 korún pri objednávaní internetového balíka. Ďalšou možnosťou je predplatiť si mesačne určitý počet hodín, pričom napríklad cena jednej hodiny pri 90-hodinovom balíku je viac než o polovicu nižšia, než pri predplatení 30 hodín. Pri niektorých programoch sa platia aj mesačné poplatky.ň

Na Ukrajine existuje aj možnosť neobmedzeného surfovania za paušálny mesačný poplatok, podobne ako napríklad vo Veľkej Británii, cena je asi 1500 korún.

Slabá prevádzka je o hodinu kratšia, než na Slovensku (21.00-8.00).

Hoci ukrajinské telekomunikácie ponúkajú oveľa širšiu paletu internetových služieb a v absolútnom porovnaní sú ich ceny výrazne nižšie; pri zohľadnení kúpyschopnosti obyvateľstva je to jediná susedná krajina, kde je internet pre obyvateľov drahší, než u nás.

Silná prevádzka 33 Sk

Slabá prevádzka 16,50 Sk

30 hodín v ľubovoľnom čase (predplatené) 630 Sk (21 Sk za hodinu)

30 hodín (program Standard) - 487 Sk (z toho 156 Sk paušál)

(Priemerná mzda: 1400 Sk)

Zdroj: www.ukrtel.net

Rakúsko

Rakúske telekomunikácie ponúkajú šesť základných cenových programov a väčšina z nich obsahuje až 60 minút bezplatného volania na zvolené číslo (prípadne napr. bezplatné telefonáty cez víkend), až po ich vyčerpaní sa začínajú účtovať minútové sadzby za spojenie. Ak nezohľadníme voľné minúty, ceny za internet v Rakúsku sú približne o 10 percent vyššie, ako na Slovensku. (Rozdiel v priemernej mzde nie je zohľadnený.)

Uvádzame ceny v rámci programov pre domácich zákazníkov (ceny v tarifoch „business“ sú ešte o niečo nižšie). Slabá prevádzka je o dve hodiny dlhšia, než na Slovensku (18.00 - 8.00 h).

Silná prevádzka 63,40 Sk

Slabá prevádzka 33 Sk

(Priemerná mzda: 60 000 Sk)

Zdroj: http://tarife.jet2web.com

Poľsko

Bežné tarify za internetové pripojenie sú o 22 percent vyššie, než na Slovensku. Poľské telekomunikácie však ponúkajú aj špeciálny internetový balík, ktorý za 700 Sk umožňuje 30 hodín surfovania. Pri využití tejto ponuky stojí Poliakov surfovanie o pätinu menej, než Slovákov. Slabá prevádzka je navyše o dve hodiny dlhšia ako na Slovensku (od 18.00 do 8.00).

Pre surfistov, ktorí používajú internet viac ako 30 hodín mesačne, je internet lacnejší v Poľsku, pre ostatných (pri nezohľadnení kúpyschopnosti) na Slovensku.

Silná prevádzka 72,30 Sk

Slabá prevádzka 36,20 Sk

30 hodín - 700 Sk (23,30 Sk za hodinu)

(Priemerná mzda: 21 000 Sk)

Zdroj: www.tpsa.pl