„Omyly“ Slovenských telekomunikácií

Slovenskom ide radostná správa - máme najlacnejší internet v Európe! Bohužiaľ, ceny sa neznížili - len Slovenské telekomunikácie opäť našli kreatívny spôsob, ako o svojom novom cenníku neklamať a pritom nehovoriť pravdu.

30. jan 2002 o 22:29 RICHARD HAVROŠ, pocitace@smeonline.sk

Najlacnejší internet v Európe

„Aj nové ceny za pripojenie na internet budú u nás stále nižšie ako v Čechách, Rakúsku, budú nižšie alebo približne rovnaké ako ceny našej sesterskej firmy v Maďarsku a budú stále nižšie ako v Poľsku,“ povedal pred dvoma týždňami novinárom a premiérovi Dzurindovi prezident Slovenských telekomunikácií Ladislav Mikuš. Jeho myšlienku o týždeň ešte vylepšil vedúci odboru strategického plánovania Peter Poliak. „Na Slovensku máme, až na výnimky, najlacnejší internet v Európe.“

Odkiaľ čerpajú Telekomunikácie takéto informácie? Metóda „tvorby“ takýchto štatistík sa dá veľmi názorne predviesť na príklade Maďarska, ktoré by podľa L. Mikuša malo mať ceny „nižšie alebo približne rovnaké“ ako Slovenské telekomunikácie. Pri porovnaní základnej sadzby je to skutočne tak: Slováci platia za minútu večerného surfovania približne 50 halierov, Maďari necelých 60.

Používateľov však nezaujíma minútová sadzba, ale celková suma, ktorú musia na konci mesiaca zaplatiť. Tu však už bude rozdiel medzi Slovenskom a Maďarskom priepastný, a v náš neprospech: maďarské telekomunikácie Matáv totiž vyššiu minútovú sadzbu kompenzujú tým, že po dosiahnutí ceny 26 korún za jedno spojenie sú všetky ďalšie impulzy zadarmo - cena za 10 hodín pripojenia je teda rovnaká ako za prvých 45 min.

Takisto u ďalších susedov, v Poľsku či Česku, sú niektoré ceny za minútu spojenia vyššie než na Slovensku. Vďaka najrôznejším špeciálnym internetovým programom, zľavám či možnostiam predplatiť si určitý počet minút je však konečná cena, ktorú musia ľudia zaplatiť, v susedných krajinách vo väčšine prípadov nižšia, než na Slovensku (pozri Koľko platia susedia).

Ceny internet neovplyvňujú

Minulý týždeň prišli Telekomunikácie s čerstvou stratégiou obrany proti obvineniam, že u nás brzdia rozvoj internetu. Ako užasnutým novinárom vysvetlila vedúca odboru externej komunikácie Miroslava Remenárová, dôvodom nášho zaostávania v počte používateľov nie sú vysoké poplatky za pripojenie, ale nízky počet počítačov v domácnostiach a nedostatočná úroveň internetových služieb na slovenských webových stránkach.

Toto tvrdenie má určitú logiku - prístup na internet z domácnosti je skutočne možný len cez osobný počítač a úroveň internetových služieb je naozaj jedným z faktorov, ktoré môžu ľudí motivovať k používaniu internetu.

Nedostatkom teórie je však skutočnosť, že v počte počítačov v domácnostiach Slovensko za svetom zďaleka nezaostáva tak výrazne, ako v počte používateľov internetu. Podľa prieskumu európskeho Úradu pre informačnú spoločnosť z roku 2000 bola penetrácia počítačov na Slovensku 13,3 %. To bolo viac ako v Českej republike (13,1 %), z východoeurópskych krajín boli pred nami len Poľsko a Slovinsko. V tom istom období však internet na Slovensku používalo podľa agentúry TNS len 9 % ľudí, kým v ČR až 22 %.

V období 1998 - 2000 na Slovensku penetrácia osobných počítačov rástla najrýchlejšie spomedzi všetkých krajín strednej a východnej Európy - o raste počtu používateľov internetu to rozhodne povedať nemožno. A ešte jedno porovnanie: v Maďarsku bola v roku 2000 penetrácia počítačov v porovnaní so Slovenskom sotva tretinová, no počet používateľov internetu bol rovnaký.

Ak by sa na Slovensku internet nerozvíjal preto, lebo majú ľudia málo počítačov, znamenalo by to, že v Čechách a v Maďarsku si zrejme ľudia najskôr kúpia domov internetové pripojenie a až potom začnú uvažovať, či k nemu nebudú potrebovať aj počítač - vybavenosť týchto krajín počítačmi a podľa prieskumov aj ich záujem o internet sú totiž porovnateľné so Slovenskom, no počet domácich používateľov sa všade inde vďaka nižším cenám zvyšuje rýchlejšie.

Náklady na internet sú vysoké

Najlepším argumentom na odôvodnenie vysokých cien internetu, ktorým Slovenské telekomunikácie v súčasnosti disponujú, je tento: pripojenie na internet prebieha po tej istej telefónnej linke ako bežný miestny telefónny hovor, a preto sú naň aj rovnaké náklady, teda cena nemôže byť oveľa nižšia. Tento predpoklad dokonca považuje za dostatočne presvedčivý aj Telekomunikačný úrad, ktorý tvrdí, že aj kvôli tomu nemôže Telekomunikácie k zníženiu cien prinútiť.

Tvrdenie Telekomunikácií sa však dá jednoducho vyvrátiť. „Kalkulácia nákladov na hlasové hovory vychádza z toho, že priemerný hlasový telefonát trvá niekoľko minút,“ vysvetľuje Marián Ďurkovič z Asociácie poskytovateľov internetu. „Naproti tomu priemerné spojenie na internet trvá niekoľko desiatok minút.“

A Telekomunikácie majú aj pevné náklady, ktoré sú nezávislé od toho, ako dlho sa telefonuje.

„Ak sa telefón využíva iba na krátke hlasové hovory, tieto náklady sa rozdeľujú na menší počet minút - cena za minútu je teda vyššia. Ak sa však telefón využíva na dlhé spojenie na internet, cena sa rozdeľuje medzi väčší počet minút, takže cena za jednu minútu musí byť nižšia,“ upozorňuje M. Ďurkovič.

Proti tvrdeniu Slovenských telekomunikácií nehovorí len elementárna logika, ale aj skúsenosti z iných krajín. Všade inde totiž operátori motivujú používateľov k dlhším hovorom a telefonátom v čase nízkej vyťaženosti siete - náklady na údržbu existujúcej linky sú totiž rovnaké, či sa cez ňu telefonuje, alebo nie. Ako denník SME informoval vedúci sekcie riadenia medzinárodných trhov maďarského operátora Matáv Ervin Keki, maďarské telekomunikácie sa rozhodli zaviesť bezplatné miestne hovory (pre prenos hlasu aj dát) v slabej prevádzke práve preto, aby sa zvýšil počet telefonátov v čase, keď sú linky málo využité.

Pre zaujímavosť - takmer 60 percent akcií Matávu vlastní Deutsche Telekom, väčšinový vlastník Slovenských telekomunikácií. Logika, ktorú táto spoločnosť veľmi dobre chápe a uplatňuje v Maďarsku, je jej však na Slovensku úplne cudzia.

Ďalším argumentom vysvetľujúcim vysoké ceny sú podľa Slovenských telekomunikácií „západné ceny technológií“. Ako však opäť pripomína Marián Ďurkovič, „významnú časť nákladov tvoria aj platy zamestnancov a odvody do poisťovní, ktoré u nás zďaleka nie sú na svetovej úrovni“.

Za digitálnu ústredňu teda skutočne Slovenské telekomunikácie zaplatia rovnako ako Telecom Austria. Ak sú však v Rakúsku ceny za pripojenie vyššie o 10 percent, no náklady na platy viac než päťnásobné, je zrejmé, že za vysoké slovenské ceny v skutočnosti nemôžu drahé ústredne, ale skôr zúfalo nízka efektivita práce.

Za všetko môže liberalizácia

„Tým, že investujeme do infraštruktúry, podporujeme aj alternatívnych operátorov,“ vyhlásil prezident ST Ladislav Mikuš v snahe opäť zdôvodniť, prečo sú dnes ceny Telekomunikácií vysoké. „Tieto investície sa určitým spôsobom musia vrátiť.“

Investície ST do rozvoja infraštruktúry sú skutočne vysoké, ide však o investície, z ktorých budú mať prospech opäť skôr Slovenské telekomunikácie ako obyvatelia Slovenska. To, čo dnes ST vybudujú, totiž budú v budúcnosti všetkým ostatným telekomunikačným firmám predávať.

Je to v poriadku, no pod investíciou sa rozumie zväčša niečo, čo sa má vrátiť až v budúcnosti. Telekomunikácie však otvorene hovoria, že ich investície sa im majú vracať už dnes - aj vďaka vyšším poplatkom za pripojenie na internet.

Ďalšou obľúbenou mantrou je liberalizácia - Telekomunikácie sľubujú, že až po nej môže prísť zníženie cien. Po príklad, že vysoké ceny vôbec nie sú nevyhnutným sprievodným javom liberalizácie, však opäť netreba chodiť ďaleko - v Maďarsku boli bezplatné hovory zavedené už v januári 2000, dva roky pred liberalizáciou.

„Nový telekomunikačný zákon, ktorý vstúpil do platnosti 23. decembra 2001, navyše stanovil maximálnu cenu internetového pripojenia,“ povedal nám Ervin Keki z Matávu. „To v praxi viedlo k ďalšiemu zníženiu cien za internet.“

V prvom prípade znížil vtedy ešte monopolný operátor ceny preto, lebo sa podľa jeho vrcholného predstaviteľa „cíti zodpovedný za rozvoj informačnej spoločnosti v Maďarsku,“ v druhom prípade mu to nariadil zákon. Na Slovensku je prvý prípad rovnako nepravdepodobný, ako druhý.

Pochybné výroky najvyšších

„Časová tarifikácia by mohla byť spustená koncom prvého štvrťroka tohto roka. Z toho vyplýva aj určitý balík, ktorý prináša voľné minúty a na druhej strane, možno aj úpravu cien…“ povedal prezident ST Ladislav Mikuš pred dvoma týždňami na tlačovom brífingu, stojac asi meter od premiéra Dzurindu. Mnohí prítomní si vtedy položili otázku, ako je možné, že Mikuš hovorí „možno“, keď zvýšenie cien bolo už dávno ohlásené a schválené Telekomunikačným úradom, takže v skutočnosti nie je možné, ale isté - a nikto to nemôže vedieť lepšie, ako prezident Slovenských telekomunikácií.

„Boli sme jediná telekomunikačná firma na Slovensku, ktorá (po 11. septembri) zadarmo umožnila telefonovať na územie Spojených štátov,“ vyhlásil ten istý človek o pár minút neskôr. Ak bol prvý výrok snahou o zahmlenie pravdy, druhý je zjavnou nepravdou - telefonovanie zadarmo cez linku G1 totiž umožnil už pár hodín po Telekomunikáciách aj Globtel, ktorý navyše nefakturoval ani roamingové hovory svojich zákazníkov nachádzajúcich sa v Spojených štátoch. (Pre úplnosť - hovory z USA boli bezplatné aj v Euroteli.)

Podobné pochybné výroky nezaznievajú z úst najvyšších predstaviteľov Slovenských telekomunikácií pri pive, ale pravidelne na verejných fórach a na stretnutiach s najvyššími vládnymi činiteľmi.

Premiér Dzurinda po stretnutí s L. Mikušom vyhlásil, že je „veľmi, veľmi spokojný“ a že sa „začal dialóg vlády s Telekomunikáciami“. Dialóg môže byť ťažko v neprospech veci, vláda by si však mala byť vedomá metód, ktoré jej partner pri dialógu s obľubou využíva.