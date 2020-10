Programátori prezradili, čo ich v práci najviac motivuje. Peniaze to nie sú

Programátori a pracovníci v IT v súčasnosti patria k najžiadanejším aj najlepšie plateným profesiám na Slovensku. Často sa rozhodujú medzi prácou na voľnej nohe a možnosťou stať sa súčasťou renomovanej firmy.

Oba smery sú lákavé a na kariérnej ceste sa môžu dopĺňať. Úspešní programátori prezradili, v ktorej pozícii sa cítili lepšie.

Peter Slovák – tímlíder pre Python developerov

Peter Slovák (zdroj: Stanči Markovičová)

Prihlásiť sa na inú pozíciu, ako ste pôvodne chceli, môže skončiť životnou katastrofou. Pre Petra Slováka, ktorý začínal vo firme WebSupport na helpdesku, to však bol začiatok úspešného príbehu. Hoci sa ho ako študenta informatiky okolie často pýtalo, prečo dvíha telefóny a vybavuje faktúry, on už vedel, že dal nohu do správnych dverí.

Dnes pôsobí ako tímový líder pre Python developerov, s ktorými zabezpečuje komplexné navrhovanie systémov. Na pozíciu prešiel z funkcie IT architekta, v ktorej dohliadal, aby jednotlivé programové systémy vo firme spolupracovali.

„Keď som sa hlásil do firmy, predpokladal som, že pôjdem k administrátorom. Pozícia, ktorú som chcel, sa však neotvárala, takže som rok pracoval mimo oboru a stal som sa súčasťou firmy. Bola to brigáda, no vedel som, že v každej firme sa pri hľadaní kandidátov na vyššie pozície uprednostní interný človek. Bol to aj môj prípad,“ hovorí Peter Slovák, ktorý vo WebSupporte pôsobí už ôsmy rok.

Peter od začiatku dával kolegom najavo, že by sa chcel venovať programovaniu.

„Vo voľnom čase a po večeroch som študoval systémy WebSupportu a občas naprogramoval niečo, čo všetkým uľahčilo prácu. Nadriadení si všimli, že viem pracovať a som aktívny, tak ma posunuli k programovaniu. Následne som prešiel na vyššiu administrátorskú pozíciu, potom na pozíciu IT architekta a ďalej na tímového lídra,“ hovorí Slovák.

„Aktuálne začínam pracovať na niekoľkomesačnom projekte, ktorý by mal klientom umožniť jednoduchý manažment služieb na vlastnej infraštruktúre,“ hovorí o svojom smerovaní Slovák.

Projekt interne nazvaný Server Manager umožní prevádzkovať svoje služby na vlastnej infraštruktúre, či už je to VPS alebo prenajatý fyzický server. Vďaka tomu si klienti sami povedia, aký výkon je pre ich aplikácie dostatočný.

„Ide o jeden z projektov, kde máme absolútnu slobodu v tom, ako veci urobíme a pre aké technológie a systémové vzory sa rozhodneme. Zároveň však vieme, že výsledný produkt budú používať stovky až tisíce klientov, preto si na voľbe aj implementácii dávame záležať,“ dodáva Slovák.

Práve dlhodobejšie a komplexné projekty ho upútali viac ako čiastkové zákazky pre freelancerov.

„Je zaujímavejšie pracovať na dlhodobých projektoch, vylaďovať detaily a nakoniec aj vidieť, ako veci fungujú v praxi,“ hovorí Slovák o výhodách práce vo WebSupporte.

Tomáš Srnka – technický riaditeľ

Tomáš Srnka (zdroj: Stanči Markovičová)

Tomáš Srnka prišiel do WebSupportu na pár týždňov a ostal niekoľko rokov. Hoci pozíciu technického riaditeľa zastáva už od príchodu, jej charakter sa úplne zmenil. Je to príklad toho, že kariérny postup nemusí znamenať len zmenu pozície, ale aj jej náplne.

Do WebSupportu ho prizvali na spoluprácu ako konzultanta na pár týždňov. Mal toľko skúseností, že nakoniec sa stal jedným z dôležitých pilierov firmy.

Ponúkli mu prácu technického riaditeľa a dnes zastrešuje tím programátorov, administrátorov aj celkové smerovanie IT oddelenia. Na jeho pleciach leží aj kompletná IT infraštruktúra a výber kolegov na Slovensku a v okolitých krajinách.

„Hoci som nastúpil do WebSupportu už priamo na post technického riaditeľa, pozícia sa za roky výrazne zmenila. Prichádzal som do firmy, v ktorej malo IT oddelenie možno do sedem ľudí a dnes nás je viac ako 25 len v Bratislave. Súčasne sa naše IT oddelenie rozrástlo o pracovníkov v Česku, Maďarsku a Srbsku. Dokopy je to cez päťdesiat ľudí a práca sa zmenila z technickej na líderskú,“ hovorí Srnka.

Pod jeho vedením sa WebSupportu podarilo prekopať internú sieť, s tímom pripravili novú hostingovú platformu, výrazne zlepšili renomovaný kontrol panel, plánujú spustiť nový objednávkový systém a ako prvá hostingová spoločnosť na Slovensku sa stali členmi peeringového uzlu NIX.

Jednou z najväčších výziev, s ktorou sa aktuálne stretávajú, je rozširovanie a škálovanie týmu. Jedným z príkladov je preorganizovanie vývojového tímu na subtímy nazývané pody. Programátori sú v skupinkách 3-4 ľudí a spolupracujú na jednom projekte.

„Je pre mňa veľkou výzvou viesť ľudí v toľkých krajinách a podieľať sa na svetových inováciách. Medzinárodná spolupráca je niečo úplne nové. Iné, ako som doteraz zažil. Je to veľká pracovná aj životná výzva. Máme kolegov v siedmich krajinách a koordinácia si vyžaduje naozaj značné nasadenie,“ hovorí Srnka.

Ďalšou veľkou výhodou je pre Srnku fakt, že vo WebSupporte si vyvíjajú projekty a programy sami pre seba. Vďaka medzinárodnej spolupráci sa programátor dokáže vysoko špecializovať vo svojom zameraní.

V súčasnosti je z technického hľadiska dôraz hlavne na škálovanie služieb pre klientov z viacerých krajín v Európe. Všetko navrhujú s princípom desaťkrát viac. Zákazníkov, služieb aj dát. To vyžaduje úpravy systémov pre schopnosť spracovať požiadavky ešte viac paralelne.

"Niektoré aplikácie sme sa rozhodli úplne oddeliť a prerobiť na micro-services, iné upravujeme ako distributed monolith. Jednou z fundamentálnych zmien v posledných rokoch je aj prístup k infraštruktúre ako ku kódu. To nám umožňuje veľmi rýchlo inovovať, čo nám beží na serveroch," hovorí Srnka.

Kompletne celá infraštruktúra je vo WebSupporte "naprogramovaná", čo prináša nepriamo veľa zaujímavých benefitov ako reproducibilita, testovateľnosť, možnosť nasadzovania cez CI/CD a podobne. Vďaka tomu sú high-level princípy takmer rovnaké pre programátorov ako pre adminov.

„Vo svete IT je dnes veľmi dôležité rozumieť konceptom, ktoré sa menia len minimálne a zároveň mať schopnosť preniknúť v určitých oblastiach naozaj do hĺbky. Nikto nevie povedať, čo bude o päť rokov dôležité, ale ak človeka baví učiť sa nové veci a dokáže neustále rásť, potom má dvere otvorené všade. Ak to však myslí vážne, okrem programátorských zručností je dôležitá aj angličtina. Tá je v IT segmente a hlavne pri novinkách kľúčová,“ radí Srnka.

Tomáš Hála – manažér bezpečnosti a prevádzky IT

Tomáš Hála (zdroj: Alexandra Hrašková)

Tomáša Hálu počítače od začiatku priťahovali a snažil sa im porozumieť. Hoci neboli špecializované školy v oblasti výpočtovej techniky, zamieril na Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a pokračoval na Elektrotechnickej fakulte České vysoké učení technické v Prahe.

Už počas školy neostal len pri teórii, ale okúsil aj praktické zručnosti. Realizoval projekty zamerané na webhostingové služby na vlastných serveroch. Vo voľnom čase vyučoval deti programovanie, fungovanie internetu a taktiež jeho nedokonalosti a bezpečnosť.

„Nad freelancingom som ani neuvažoval. Hlavným dôvodom bolo, že som sa neustále túžil učiť nové veci, posúvať sa ďalej a veľmi rýchlo som pochopil, že samovzdelávanie má svoje limity. Chcel som sa učiť od skúsenejších kolegov a na miestach, kde pracujú s najmodernejšími technológiami,“ vysvetľuje.

Vstupenkou do firmy ACTIVE 24, ktorá je súčasťou medzinárodnej skupiny Loopia Group, rovnako ako WebSupport, však nebola len chuť pracovať a skúsenosť s malým hostingom. Výrazne pomohla jeho diplomová práca s témou cluster technológie pre webové služby. Vo firme hľadali človeka, ktorý by dokázal zákazníkom konfigurovať škálovateľné webové clustery na prevádzku náročných webových aplikácií. „Ja som sa mohol pridať k zaujímavým projektom, učiť sa a súčasne moje riešenia posunuli vpred aj firmu,“ hovorí Hála

Pred trinástimi rokmi nastúpil na technickú pozíciu administrátora Linuxovej platformy, po čase dostal na starosti vedenie celého Linux tímu a neskôr aj Windows tím. „Vždy ma zaujímala oblasť IT bezpečnosti a pretože som cítil potrebu ju vo firme riešiť viac systematicky, začal som sa významne sústreďovať na túto oblasť, “ hovorí a dnes preberá zodpovednosť za IT bezpečnosť v rámci celej hostingovej skupiny.

„Moja pozícia sa v čase neustále vyvíja a prináša nové výzvy i príležitosti. Človek neustále môže inovovať aj to, čo sám robil, pretože technológie sa vyvíjajú extrémne rýchlo. Je zásadné tieto technológie sledovať a mať možnosť si na ne siahnuť, čo vám firma, ktorá si sama vytvára a udržuje hardwareovú a softwareovú infraštruktúru, krásne umožní. Zároveň vo firme našej veľkosti bol vždy priestor nové technológie rýchlo dostať do produkčného prostredia a byť medzi prvými, kto ich ľuďom dáva k dispozícii. Tak isto sa o svoje skúsenosti podeliť aj na technických konferenciách,“ dodáva Hála.

Práca je o množstve zaujímavých projektov, ako napríklad presťahovanie celého dátového centra bez výpadku služieb, čo Tomáš Hála považuje za náročný a zaujímavý projekt, ktorý realizoval spolu s tímom.

Vzhľadom na aktuálne výrazné akvizičné a konsolidačné aktivity je pre spoločnosť výzvou intenzívny vývoj platformy, na ktorú migrujú služby z mnohých regiónov po Európe.

„Mojou osobnou výzvou je postarať sa o to, aby počas vývoja a migrácie nebola pozadu kybernetická bezpečnosť. Využijeme to ako príležitosť dostať vysoký štandard bezpečnosti k väčšiemu počtu zákazníkov naprieč celou Európou,“ prezrádza Hála.

„Jedna z vecí, na ktorej aktuálne pracujeme je single sign-on a podpora prihlasovania či overenia prihlásenia pomocou FaceID / TouchID / HW tokenem s využitím štandardu WebAuthn,“ dodáva.

Možnosť pracovať na projektoch, ktoré sa predstavia státisícom zákazníkov je pre mnohých programátorov a adminov zaujímavou výzvou a firma ponúka celý rad možností pre osobný a profesionálny rozvoj.

Filip Benčo – vedúci vývoja

Filip Benčo (zdroj: Stanči Markovičová)

Filip Benčo sa informatike tiež začal venovať skôr, ako sa prihlásil na vysokú školu. Rovnako aj prvé vlastné projekty skúšal ešte predtým, ako opustil brány školy.

Už počas štúdia sa staral o webové aplikácie školy a po vyštudovaní vytvoril pre firmu svojho otca program na vizualizáciu sedacích súprav. Boli to mesiace praxe, skúseností i poznania, že na voľnej nohe ďalej pracovať nechce.

„Po roku a pol som našiel ponuku, že vo WebSupporte hľadajú softvérových developerov. Veľkou výhodou bolo, že som mal za sebou práve skúsenosti z praxe. Mal som čo ukázať a nešlo len o programy,“ hovorí Benčo.

Jeho praktický prínos ocenili aj vo firme a s tým, ako sa developerský tím rozrastal, ujal sa jeho kormidla. Už tretí rok organizuje prácu v rámci vývojového tímu, určuje technickú stratégiu, vývoj softvéru a celú dlhodobú víziu.

„Hlavnou výhodou pre mňa je, že neustále nemusím riešiť nové zákazky, ako to robia programátori na voľnej nohe. Vo WebSupporte pracujeme na vlastných projektoch a vieme ich neustále vylepšovať. Dopredu vieme, na čom robíme a plánovanie práce je dlhodobejšie a systematickejšie,“ teší sa Benčo.

"Aktuálne projekty nám umožnili modernizovať náš tech stack tak, že v tandeme používame najnovšie Laravel a Symfony. Interakciami sme pripravili cutting-edge enterprise architektúru, ktorá vychádza zo strategického Domain-Driven Designu. Plne využívame silu moderných nástrojov OpenAPI, message queues, dokumentové databázy. naša najväčšia výzva a radosť zároveň bude používať všetky tieto nástroje na nových projektoch, ktoré nám umožnia poskytovať služby pre vyše jeden milión zákazníkov z celej Európy," dodáva.

Vo firme v súčasnosti pripravujú pôdu pre ďalších developerov a tímových lídrov. A keďže sa developerský tím rozrastá, rozrastajú sa aj príležitosti. Nájdite tú vašu na stránke Slobodu kóderom alebo Slobodu adminom a možno objavíte svoj nový dream job.

Tento článok vám prináša WebSupport.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.