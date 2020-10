Vytvorili koktail, ktorý rozloží plast šesťkrát rýchlejšie než predtým

Vedci chcú proces ešte viac urýchliť.

1. okt 2020 o 10:24 Matúš Beňo

Vedci vytvorili koktail látok, ktorý výrazne urýchľuje rozkladanie plastov oproti doterajším postupom. Materiál rozbije na základné suroviny, z ktorých sa dá vyrobiť nový plast.

Tím britsko-amerických vedcov nazýva svoj výtvor aj superenzým.

Vznikol spojením dvoch enzýmov (bielkovinová látka urýchľujúca reakcie v organizme) z baktérie, ktorá sa prirodzeným spôsobom vyvinula tak, aby požierala plast.

Zistenia zverejnili v štúdii v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Môžu viesť k efektívnejším spôsobom recyklácie najbežnejšieho termoplastu PET, ktorý sa používa na výrobu fliaš, kobercov či oblečenia.

Výrazne urýchli rozklad

Vo voľnej prírode sa PET, alebo polyetyléntereftalát, rozkladá aj stovky rokov.

V roku 2016 výskumníci náhodou objavili na skládke v Japonsku baktériu Ideonella sakaiensis, ktorá termoplast rozkladá pomocou enzýmu zvaného PETáza. O dva roky neskôr britskí vedci enzým upravili v laboratóriu a čas rozkladu plastu tak skrátili len na pár dní.