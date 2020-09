Intenzívna hudba, rytmická streľba. Pistol Whip navodí dojem, že ste v akčnom filme

Rytmická akčná hra je pre každého.

30. sep 2020 o 17:00 Matúš Beňo

Akcia sa na prvý pohľad zdá neprehľadná, no veľmi rýchlo sa do nej dostanete a začnete predpokladať, čo hra spraví. (Zdroj: Cloudhead Games)

Hodnotenie 9 Pistol Whip Páči sa nám: návyková hrateľnosť, ktorá podnecuje skúšanie nových vecí mnoho modifikátorov na prispôsobenie si hry podľa svojich predstáv pohodlie pri hraní Nepáči sa nám: drobné občasné problémy so snímaním pohybu Zhrnutie: Pistol Whip je vynikajúcou hrou pre každého nadšenca virtuálnej reality a rytmických hier. Chce navodiť dojem akčného hrdinu uprostred prestrelky, do ktorej hrá intenzívna hudba a robí to výborne. Hra bola recenzovaná na PlayStation 4. Na hranie potrebujete virtuálnu realitu pre konzolu a pohybové ovládače Move.

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Sony.

Spomínate si na starú rytmickú hru Guitar Hero? Tú so smiešnou hračkárskou gitarou, ktorá vás nič nenaučila o hraní na skutočný nástroj, no aj tak ste sa s ňou cítili ako rocková hviezda?

Pistol Whip robí čosi podobné. Pri hraní sa budete cítiť ako John Wick, ktorý v rytme intenzívnej hudby a s perfektnou choreografiou strieľa po všetkom, čo sa pred ním mihne.

A to všetko vo virtuálnej realite, v ktorej sa pohybujete celým telom - mierite a strieľate, skláňate sa, či uhýbate pred guľkami, ktoré vaším smerom vysielajú protivníci. Nie je vôbec dôležité, prečo to robia. Hra nemá žiaden príbeh.

Podstatné je, že vytvára dokonalý dojem, že ste akčný hrdina.

Rytmická streľba

Pistol Whip využíva už pomaly zabudnutý žáner koľajnicových strieľačiek, keď vy stojíte, no okolie sa hýbe za vás. Postaví vás do koridoru, do ruky dá pištoľ a spustí bombastickú hudbu. Vašou úlohou je zastreliť protivníkov skôr, ako oni vás.

Vtip je v tom, že by ste to mali robiť presne v rytme hudby.

Každý level je v podstate jedna pesnička. Väčšina má veľmi dobre rozoznateľný beat, teda pravidelný rytmus. Zvyknete si poklepávať nohou či prstom, alebo kývať hlavou do strán pri počúvaní hudby? Základnú hrateľnosť Pistol Whip v tom prípade ľahko pochopíte.