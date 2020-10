Čím môže Slovensko pomôcť vo svete? Ukážkovou nemocnicou

Do projektu stále hľadajú posily.

5. okt 2020 o 0:00 SME Creative

„Poznáme to všetci a nielen zo slovenských nemocníc. Ste objednaný na vyšetrenie, ktoré sa však nemôže uskutočniť, lebo práve nie je k dispozícii potrebný prístroj. Keď je potom znovu dostupný, nikto tú informáciu neposunie ďalej a musíte čakať. Čakáte na špecialistu, čakáte na posteľ, čakáte na operačný zákrok,“ vysvetľuje Alexander Biháry zo spoločnosti Siemens Healthineers Slovensko, ktorá pracuje na projekte nemocníc budúcnosti.

Systém z ich dielne pomôže nemocniciam získať lepší prehľad o jednotlivých procesoch a vďaka umelej inteligencii aj vyhodnocovať kvalitu zdravotnej starostlivosti. Bude to fungovať ako v letiskovej veži, kde je množstvo veľkých obrazoviek a na nich informácie, čo sa deje, kde sa to deje, ako sa to deje a prípadne aj to, čo sa ešte len bude diať.

„Systém bude informovať o všetkom, čo sa v nemocnici odohráva. Dnes už existujú viaceré samostatné systémy, ktoré nie sú medzi sebou prepojené a každý treba ovládať zvlášť. Niektoré nemocnice ich majú moderné, iné si zas všetko nahadzujú ručne do Excelu. My to chceme prepojiť a nechať umelú inteligenciu, aby ľuďom pomáhala,“ prezrádza Biháry.

Skupina programátorov a IT špecialistov zo Slovenska tak prinesie na trh niečo, čo na svete doteraz neexistovalo. Prvá verzia projektu Patient Journey Management bude dostupná koncom roka 2021 a už dnes na ňom spolupracujú nemocnice z Portugalska, Japonska, Číny, Saudskej Arábie a Spojených štátov amerických.

Nové tímy v Žiline a Bratislave

Projekt Patient Journey Management je ešte stále na začiatku. Od januára 2020 na ňom pracujú prví vývojári a tím sa začne výraznejšie rozširovať od jesene.

„Do pol roka by sme chceli prijať okolo 40 ľudí. Hľadáme predovšetkým seniornejšie osoby, ktoré majú skúsenosti a budú sa môcť realizovať. Do veľkej miery je na nás, ako to navrhneme,“ pozýva Biháry.

Programátori budú v úzkom kontakte so špičkovými tímami v Nemecku a budú spolupracovať aj priamo so zdravotníckymi zariadeniami. Do projektu sa zapojilo takmer desať nemocníc z celého sveta a slovensko-nemecký tím vývojárov a testerov bude tvoriť okolo 70 ľudí.

„Na Slovensku máme dva tímy, v Žiline a v Bratislave. Aktuálne vytvárame zhruba desaťčlenný testerský tím v Žiline a do oboch miest hľadáme backend aj frontend developerov. Tím tvoria prevažne full-stack programátori, ktorí sa starajú o integráciu celého systému aj systémové testovanie,“ opisuje Biháry.

Spoločnosť Siemens Healthineers Slovensko tak prináša príležitosť stáť pri zrode nemocnice budúcnosti a s víziou práce na ďalších najmenej desať rokov. Ak by ste mali záujem o prácu na tomto projekte, kliknite na obrázok nižšie:

Nemocniciam ušetrí až tretinu nákladov

„Nápad dostal náš biznisový partner z Nemecka, s ktorým už dlhodobo spolupracujeme na vývoji systémov pre medicínske zariadenia. Oslovil nás, či by sme mali záujem stať sa hlavným dodávateľom. Vnímame to ako dobrú výzvu a projekt na viac ako desať rokov,“ hovorí Biháry.

Na začiatku roka 2020 tak začali vznikať v Bratislave a Žiline prvé tímy, ktoré sa pustili do formovania nápadu úplne od nuly.

„Začali sme prototypom a skúšali sme, či to vôbec dáva zmysel. Osvedčil sa, tak teraz začíname vyvíjať základ systému. Treťou fázou bude vývoj samotných funkcií,“ predpovedá Biháry.

(zdroj: Siemens Healthineers)

Základnou úlohou systému bude zvýšiť transparentnosť nemocníc a združovať všetky informácie na jednom mieste. V ďalšej fáze začne pracovať aj umelá inteligencia a sama bude pomáhať riešiť jednotlivé problémy. Poslednou fázou bude nastaviť systém tak, aby prinášal upozornenia a neustále robil predpovede, kde by potenciálne mohlo dôjsť k vzniku problému.

„Systém napríklad rozozná, že je hospitalizovaných viac pacientov s rovnakou diagnózou a treba im venovať špeciálnu pozornosť. Systém bude hľadať vzory v tom, čo sa deje a bude o tom informovať tím zdravotníkov,“ vysvetľuje Biháry.

Na záver by mala vzniknúť aj mobilná aplikácia pre pacientov, v ktorej nájdu všetky potrebné informácie o ich liečbe a hospitalizácii. Vďaka nej budú vedieť, aké majú výsledky, čo ich čaká, aké vyšetrenia ešte budú musieť absolvovať, aké sú ďalšie fázy liečby aj ako to celé bude prebiehať.

„Keď je pacient informovaný a vie, čo ho čaká, lepšie prebieha aj samotná liečba,“ hovorí Biháry.

Systém z rúk slovenských programátorov tak pomôže nielen lekárom a pacientom, ale aj nemocniciam ako takým. Vďaka efektívnejšiemu manažovaniu pacientov by im mal podľa odhadov ušetriť až 30 percent nákladov.

Tento článok vám prináša Siemens Healthineers Slovensko.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.