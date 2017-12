Týždeň vo vede

(24.1.–30.1. 2002)

30. jan 2002 o 22:20

* Špecificky tvarovaná hmlovina v súhvezdí Orióna označovaná ako Konská hlava je jedným z najznámejších a najpopulárnejších objektov na nočnej oblohe. Kueyenov ďalekohľad s priemerom objektívu 8,2 m umožnil získať superpodrobnú snímku tejto hmloviny, jasne ukazujúcu početné prachové zhusteniny a vlákna.

* Kanadskí geológovia Richard Ernst a Kenneth Buchan z Geological Survey of Canada sú editormi zborníka, ktorý zhŕňa poznatky o plášťových chocholoch, obrovských masívoch horúceho materiálu, stúpajúcich z hlbín zemského vnútra k povrchu. Zameriava sa najmä na praveké plášťové chocholy z dôb pred 250 miliónmi až 4 miliardami rokov a skúma, ako súviseli so zdvihmi zemskej kôry, vznikom zlomov a evolúciou kontinentov.

* Výskumníci z University of Illinois vedení Evanom DeLuciom preukázali, že poškodenie rastlín hmyzom, ktorý sa na nich bežne kŕmi, je oveľa vážnejšie, ako sa predpokladalo. Dokázali, že v listoch divého pastináka (Pastinaca sativa) škoda postihuje 3-6-krát väčšiu plochu než má otvor perforovaný hryzadlami hmyzu z rodu Trichoplusia. Rastlina tiež na úkor fotosyntézy produkuje 80-krát viac obranných chemikálií, furnaokumarínov.

* Americkí medicínski bádatelia z National Institutes of Health a firmy Exponential Biotherapies na čele s B. Biswasom úspešne použili vírusy-bakteriofágy (napádajú baktérie, ale u ľudí nespôsobujú choroby) proti nebezpečným baktériám odolávajúcim antibiotiku vankomycínu. Od 80. a 90. rokov čoraz viac rastie odolnosť patogénnych mikróbov aj proti silným antibiotikám, čo je vážny liečebný problém. Zatiaľ ide o pokusy na myšiach.

* Očkovanie proti chrípke znižuje u ľudí vo veku od 60 do 75 rokov riziko infarktu až o 40 percent. Zistili to francúzski vedci z Université Denis Diderot a nemocnice Bichat v Paríži na čele s Ph. Lavalléom. U starších sa to neprejavuje. Protiinfarktový účinok vakcíny vysvetľujú faktom, že infarkt sprevádzajú infekcie, pravdepodobne destabilizujúce aterosklerotické plaky, ktoré potom upchávajú mozgové a srdcové tepny.

* Mikrobiológovia Daniel Fung a Leslie Thompson z Kansas State University dokázali pravdivosť ľudovej múdrosti, že sušené slivky majú antimikrobiálne vlastnosti a pomáhajú udržiavať kvalitu mletého mäsa. V surovom mäse už 3-percentná prísada sušených slivák efektívne potláča rast bakteriálnych potravinových patogénov. Sušené slivky navyše nemenia chuť mäsa.

* Andreas Meyer-Lindenberg a Karen Berman z National Institute of Mental Health (USA) zistili PET tomografiou, že čím menej sa predné laloky schizofrenických pacientov aktivujú pri úlohe náročnej na pracovnú pamäť, tým anomálnejšie pribúda v ich striate („retranslačná“ stanica hlboko v mozgu) dopamínu, neuromediátora v pozadí ich preludov a halucinácií. Schizofréniu zrejme vyvoláva defekt v prefrontálnom kortexe, kontrolnom stredisku mozgu. (5D)