Skladací smartfón od Samsungu je zábavný, ale aj drahý zároveň

Hodnotenie 8 Samsung Galaxy Z Fold2 5G Páči sa nám: konečne použiteľný koncept výkon vynikajuci displej dobrý (ale nie najlepší) fotoaparát Nepáči sa nám: extrémna cena hrúbka priemerná výdrž batérie Zhrnutie: Prvý skutočne použiteľný koncept skladacieho smartfónu, ktorý by mal aj niečo vydržať. Je ako stvorený pre prácu, dobre sa na ňom konzumuje multimediálny obsah a robí aj pekné fotografie. No jeho extrémna cena nie je ničím ospravedlniteľná.

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung

Dnes je už zbytočné pripomínať Samsungu jeho nevydarený prvý pokus so smartfónom s ohybným displejom. Na „betaverzii“ sa v Južnej Kórei zjavne poučili a po nostalgii v podobe skladacieho modelu Galaxy Z Flip držíme v rukách konečne použiteľnú verziu nového typu zariadenia.

Pri Samsung Galaxy Z Fold2 by teda nemali hroziť žiadne školácke chyby, zaváhania alebo nelogické riešenia.

Prežili sme s ním dva týždne, počas ktorých sme zisťovali, či má celý koncept zmysel a je použiteľný na zábavu a v reálnom pracovnom živote.

Roztvoríte ho ako knihu

Ak ste pred približne rokom a pol sledovali prvý pokus Samsungu so skladacím smartfónom, tak máte približnú predstavu o modeli Galaxy Z Fold2 5G. Dizajn celého konceptu sa až na pár drobností nezmenil, je to stále malý tablet, ktorý "zlomíte na polovicu".

V rozloženom stave je tabletom s uhlopriečkou 7,6 palca, po zložení do režimu smartfónu budete mať k dispozícii 6,23-palcové zariadenie.

Pôvodnú ideu smartfónu a tabletu v jednom však stále obmedzujú súčasné technologické možnosti. Zariadenie preto pôsobí ako dva smartfóny spojené jedným veľkým displejom, čomu aj zodpovedá 16,8 milimetrová hrúbka v zavretom stave.

Žijeme totiž v dobe, keď je aj lacný smartfón hrubý pod 9 milimetrov.

V zatvorenom stave nie je nový Galaxy Fold bežným zariadením, na čo by ste mali pred kúpou myslieť. Je hrubý, je ťažký a v menšom vrecku vám bude jednoducho zavadzať.

My sme ho používali bez ochranného obalu, ktorý by jeho rozmery ešte zväčšil. Aj napriek tejto kritike nás ergonómia používania v zavretom stave príjemne prekvapila. Vyváženie je ukážkové pri držaní v pravej aj ľavej ruke, rovnako je pohodlné aj ovládanie len jednou rukou.

Vonkajší displej má síce uhlopriečku 6,23“, no keďže je netradične úzky, tak jedným prstom ovládnete pokojne aj polovicu pracovnej plochy.

Roztvorenie do režimu tabletu jednou rukou nezvládnete, treba na to trochu väčšiu silu. Systém pántu pôsobí odolne a je pri ňom predpoklad dlhodobého fungovania. Na zatvorenie do režimu smartfónu budete tiež potrebovať dve ruky. My sme to síce zvládli aj s jednou, no nebolo to veľmi pohodlné a ani bezpečné.

Malej priehlbiny v strede displeja sme sa ani nezbavili, nás už po pár minútach prestala rušiť. Ako presne dlho vydrží ohybný displej, to zatiaľ nedokážeme odhadnúť. Galaxy Z Flip je však na trhu už od marca bez sťažností od jeho používateľov.

K hlavnému displeju máme len jednu drobnú kritiku z dôvodu použitej ochrannej fólie. Pre prsty navyknuté na Gorilla Glass a ochranné sklíčka je fólia na dotyk jednoducho menej príjemným, aj keď zjavne nevyhnutným doplnkom.

Mechanizmus udrží displej roztvorený v akejkoľvek polohe. (zdroj: Matúš Paculík)

Návykový koncept

Zatvorený a otvorený smartfón sú dva úplne odlišné svety. Vonkajší displej je veľmi úzky, jeho uhlopriečku 6,23 palcov preto neporovnávajte s bežnými smartfónmi, zmestí sa naň výrazne menej informácií.

V zatvorenom stave je použitie obmedzené pri niektorých aplikáciách, ktoré majú problém so správnym zobrazením obsahu. Či už sú to fotografie, webové stránky, alebo pracovné dokumenty, vonkajší displej je len núdzovým riešením.

Naopak, dobre sa na ňom konzumuje obsah na Facebooku, dobre sa pozerá aj textová komunikácia. No keď sa rozhodnete niekomu odpísať, objaví sa na displeji úzka klávesnica s malými písmenami. Píše sa na nej dobre len vďaka automatickým opravám, no počas chôdze alebo jazdy v MHD sa do písmen triafa ťažšie.

Pre rýchle získanie informácií teda stačí, to je navyše aj jeho cieľom, na všetko ostatné je pripravený režim tabletu. S optimálnym využitím obidvoch režimov sme sa zoznamovali prvých pár dní. Veľa závisí od toho, či konkrétna aplikácia podporuje plynulý prechod z režimu smartfónu na režim tabletu.

Galaxy Z Fold2 je veľmi dobrý pracovný nástroj, k dokonalosti mu chýba už len dotykové pero. (zdroj: Matúš Paculík)

Začnete si napríklad pozerať novinky na Facebooku a keď vás niečo zaujme, tak len roztvoríte smartfón do režimu tabletu a na vnútornom displeji budete mať otvorenú aplikáciu na mieste, kde ste skončili. Podporovaných je množstvo aplikácií a dokonca aj hier.

Veľkú plochu vnútorného displeja však všetky aplikácie nedokážu využiť efektívne, vtedy nastupuje režim zobrazenia viacerých aplikácií. Obrazovku si môžete rozdeliť na dve alebo tri časti, takže budete mať otvorený napríklad YouTube, mailový klient a Teams.

Toto rozloženie sa dá navyše uložiť, takže budete mať po ruke všetky svoje šablóny pre rýchle použitie. Nič vám nebráni zobraziť si svoju aplikáciu aj v režime plávajúceho okna a umiestniť ju kdekoľvek na ploche displeja.

Text sa vám bude písať pohodlne, keďže softvérovú klávesnicu si môžete rozdeliť na dve časti. Pri držaní smartfónu v dvoch rukách sme text zadávali veľmi rýchlo, s minimom preklepov. Vyskúšali sme aj ďalšie klávesnice, úspešne SwiftKey, no napríklad klávesnica od Google je v tomto prípade nepoužiteľná.

Stačí ho ohnúť, položiť na stôl a spustiť YouTube. (zdroj: Matúš Paculík)

Konečne s poriadnym výkonom

Na rozdiel od sérií Note alebo Galaxy S, prináša Samsung svoje skladacie smartfóny na všetky trhy s čipmi Snapdragon. Galaxy Z Fold2 5G má jedno z najlepších a najvýkonnejších riešení – Snapdragon 865+.

Jeho procesorová časť má osem jadier, netradične rozdelených na tri časti. Pre menej náročné úlohy je určená štvorica úsporných jadier - tri výkonné a jedno s pracovnou frekvenciou až 3,09 GHz.

S operačnou pamäťou o kapacite 12 gigabajtov a s grafickou časťou Adreno 650 zvládne každú aplikáciu a súčasnú hru, s dostatočnou rezervou výkonu aj pre budúcnosť. O výkon sa skutočne nemusíte báť, v tomto smere je smartfón ukážkový a prekonáva aj Galaxy Note20 Ultra.

Samsung predáva smartfón v dvoch konfiguráciách, s 256 alebo 512 gigabajtovým úložiskom. Na Slovensku si však kúpite len tú prvú verziu, navyše si ju dodatočne nerozšírite, keďže nemá slot pre pamäťovú kartu.

V tomto smere je rozdiel oproti prvej generácii Galaxy Fold len veľmi malý, novší čip však je veľmi dobre optimalizovaný pre šetrenie energiou. Mierne sa zvýšila aj kapacita batérie na 4500 mAh a na nabitie nebudete musieť čakať celú večnosť.

Pri káblovom nabíjaní je maximom 25 wattov, pri bezdrôtovom 11 wattov a v prípade potreby môžete využiť aj funkciu reverzného nabíjania – teda zo smartfónu bezdrôtovo nabíjať aj iné zariadenie.

Tých 4500 mAh je ale menej, ako by si smartfón zaslúžil. Má síce úsporný čip a dobrú správu napájania, no kým pri využívaní malého displeja percentá batérie ubúdajú pomaly, tak multimédiá na tom veľkom spotrebujú energiu najrýchlejšie zo všetkých smartfónov od Samsungu.

A nesmieme zabudnúť na podporu 5G mobilných sietí, najmodernejšej Wi-Fi 6, je tu Bluetooth 5.0 a NFC pre bezkontaktné platby. Pri nich sme na Slovensku stále obmedzený len na službu Google Pay, nakoľko Samsung Pay k nám ešte neprišiel.

Pri fotoaparáte sme očakávali rovnaké riešenie, aké má najnovší Galaxy Note20 Ultra. No skutočnosť je trochu nudnejšia, presnejšie má podobu trojice 12-megapixelových snímačov. Kombinácia bežného snímača, jedného širokouhlého a tretieho pre 2-násobné priblíženie dnes už nikoho nenadchne.

Je to škoda, keďže kvôli papierovým parametrom sme aj my mali voči fotoaparátu menšie predsudky. Fotografie sú totiž vynikajúce z každého jedného snímača. Majú veľmi dobrý dynamický rozsah, minimum šumu a ako obvykle, trošku viac živé farby.

Fotoaparát poskladaný z riešení starších modelov a chýba mu 108-megapixelové riešenie série Galaxy Note20 Ultra. S ním by však bol smartfón ešte hrubší, Samsung preto musel obetovať rozlíšenie fotografií pre dosiahnutie požadovanej hrúbky tela smartfónu.

V zatvorenom stave je zadná časť na nerozoznanie od bežných smartfónov. (zdroj: Matúš Paculík)

Výsledky testov

Galaxy Z Fold2 5G Galaxy Note20 Ultra Motorola Edge+ Galaxy S10+ Huawei P40 Pro AnTuTu AnTuTu score 590542 477821 584910 330903 496572 AnTuTu CPU 159589 145887 179724 99357 151808 AnTuTu GPU 239706 160958 222539 149817 173560 3DMark SlingShot Extreme 7301 5622 7437 4424 6033 PCMark Work Score 14853 14620 15503 9874 14107 Work 2.0 Score 12564 11741 11686 7731 10477 Computer Vision Score 7667 6481 7983 5140 9836 GFXBench Car Chase offscreen 57 49 52 43 45 Manhattan Offscreen 138 121 129 97 117 T-Rex Offscreen 226 195 209 169 152

Čo s tou cenou?

Ste ochotní zaplatiť dve tisícky za technologickú novinku do vrecka? Toto je zásadná otázka, ktorú si musí na začiatku položiť každý potenciálny záujemca. Za rovnakú cenu si totiž môžete domov odniesť najnovší Galaxy Note20 Ultra a poriadny tablet k tomu.

Mať dve zariadenia v jednom znie lákavo, hlavne v prípade, ak toto spojenie aj dokážete reálne využiť. Nemusí to pritom byť len výhradne práca, čo by mala upútať vašu pozornosť. Konzumovanie digitálnej zábavy je totiž rovnako skvelé a návykové.

Počas dvoch týždňov aktívneho používania sme si veľmi rýchlo zvykli na veľký displej, ktorý sme mali vždy po ruke. Či už to boli chvíle strávené medzi novými správami, čítaním alebo v kancelárskom balíku, smartfón bol veľmi dobrým pracovným pomocníkom. Užili sme si aj multimediálnu zábavu a vôbec nám nevadil neštandardný pomer strán.

Je množstvo drobností, za ktoré Samsung nemôže. Nie všetky aplikácie sa totiž dokážu prispôsobiť pre odlišný pomer strán, prípadne ho využiť vo svoj prospech. Navyše základné nastavenie pre veľkosť objektov a písma je zbytočne veľké a až po zmenšení sa napríklad v aplikácii Outlook začali zobrazovať panely so zoznamom a aj obsahom správ.

Aplikácia Chrome sa taktiež prepla do režimu tabletu až pri zmenšenom zobrazení, čo so sebou prinieslo niekoľko výhod, no aj problémov kvôli desktopovej verzii neresponzívnych webových stránok.

Galaxy Z Fold2 5G je súčasnou technologickou špičkou, ukážkou schopností Samsungu a zároveň výzvou pre konkurenciu. Neznamená to ale, že je tento koncept plne použiteľný pre masy a pre spomínané obmedzenia mu bude dobre hlavne v rukách technologických nadšencov.

