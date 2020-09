Zo 65 na tisíc. IBM predstavilo plány na kvantové počítače

Spoločnosť verí, že prekoná obmedzenia.

18. sep 2020 o 17:24 Matúš Beňo

Šéf IBM Arvind Krishna (vľavo) a riaditeľ vývoja v IBM Dario Gil pri pripravovanom chladiacom zariadení pre budúce kvantové počítače. V podobnom by mohol byť aj plánovaný stroj s tisíc qubitmi. (Zdroj: IBM/Connie Zhou)

Ani vyše dvadsať rokov od začiatku experimentovania s kvantovými počítačmi stále nie je známy presnejší časový horizont, kedy by sme sa mohli dopracovať k plne funkčným strojom, ktoré by ukázali potenciál tejto technológie.

Kvantové počítače by mali byť dostatočne výkonné napríklad na simulácie prírodných javov či pri vývoji liekov, ktoré dnešné počítače nezvládajú.

Spoločnosť IBM po prvýkrát predstavila konkrétny časový plán, ako chce v najbližších rokov vyvíjať kvantové počítače.

Už o tri roky plánuje predstaviť stroj s viac ako tisíc quibitmi. V takom počítači by malo v oveľa menšej miere dochádzať k chybám v porovnaní s dnešnými. Zároveň by už mohol byť efektívnejší pri riešení niektorých problémov.

Pre porovnanie, zatiaľ najvýkonnejší kvantový počítač od IBM predstavili len teraz v septembri a má 65 qubitov.

Plány na tri roky

Kvantový počítač je špeciálny typ stroja, ktorý využíva zákonitosti kvantového sveta. Jeho základom je kvantový bit - qubit.

Kým bežný počítač pracuje s bitmi, ktoré môžu byť iba v jednom z dvoch stavov (O alebo 1), qubit môže byť v oboch stavoch naraz. Je to, ako keby ste vedľa seba postavili dve stoličky a sedeli na oboch v jeden moment. Táto schopnosť umožňuje kvantovým počítačom počítať súčasne viacero riešení, vďaka čomu môžu oproti superpočítačom priniesť výsledky oveľa skôr.

Problém je, že práca s kvantovými bitmi je veľmi náročná. Vyžadujú si veľmi chladné a izolované prostredie, pretože aj nepatrný kontakt s s prostredím vonku vedie k chybám. Aj preto dnešné kvantové počítače pracujú s nanajvýš niekoľkými desiatkami qubitov.

V IBM veria, že sa im v nasledujúcich troch rokoch podarí chybovosť obmedziť a počty qubitov výrazne navýšiť.

Už na budúci rok chcú predstaviť kvantový počítač so 127 qubitmi, o rok na to ďalší so 433. Vývoj má v roku 2023 zavŕšiť stroj s 1121 qubitmi. Každý ďalší bude vychádzať zo zistení a postupov týkajúcich sa odstraňovania chýb, ktoré inžinieri použili pri predošlých.

Spoločnosť tvrdí, že práve počítač s tisíc qubitmi im umožní obmedziť chybovosť natoľko, aby začal byť pri práci s problémami efektívnejší než superpočítače.

Avšak na to, aby kvantové počítače naplno ukázali svoje schopnosti, by potrebovali pracovať až s miliónom qubitov, čo je tisíckrát viac ako má mať ohlásený stroj od IBM. Spoločnosť s ním podľa načrtnutého plánu ráta, ale približný rok už neviedla.

Procesor najnovšieho kvantového počítača IBM so 65 qubitmi s názvom HummingBird, ktorý predstavili v septembri. (zdroj: IBM/Connie Zhou)

Aj Google chce miliónqubitový počítač

Najväčším konkurentom IBM pri vývoji technológie je Google. Technologický gigant má v pláne vyvinúť počítač s miliónom qubitov, chce to dokázať do desiatich rokov. Bližšie detaily nie sú známe.

2023 rok, kedy chce IBM predstaviť kvantový počítač s viac ako tisíc qubitmi.

Google minulý rok zverejnil štúdiu, podľa ktorej dosiahol kvantovú nadvládu - stav, keď je kvantový počítač schopný vyriešiť úlohu, na ktorú nestačí ani najvýkonnejší superpočítač sveta.

Ten vlastní spoločnosť IBM, ktorá však prácu vlani kritizovala.

Podľa IBM by síce jej superpočítaču trval výpočet dlhšie než kvantovému počítaču od Googlu - v najhoršom prípade 2,5 dňa a nie desaťtisíc rokov, ako tvrdila konkurencia.