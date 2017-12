Už ste videli prasa skrížené so špenátom?

Japonskí vedci z Kinki University ako prví na svete úspešne implantovali rastlinný gén do žijúceho zvieraťa. Doposiaľ sa podobné krížiace experimenty podarili iba v laboratórnych bunkových kultúrach.

30. jan 2002 o 22:30

Vedci z Kinki University v Japonsku pod vedením profesora genetického inžinierstva Akira Iritaniho skrížili prasa so špenátom; podľa nich by výsledkom malo byť zdravšie bravčové mäso. Význam je viac akademický ako praktický, pretože ide o prvý prípad, keď rastlinný gén funguje v žijúcom cicavcovi, nie iba v kultivovaných bunkách.

V rámci experimentu, ktorý sa začal pred pár rokmi, vniesli vedci gén špenátu do prasiat. Na svete sú zatiaľ dve generácie prasiatok so špenátovým génom, známym ako FAD2. Gén zo špenátu vsunuli do oplodnených prasačích vajcových buniek, ktoré potom implantovali do maternice prasnice a narodili sa geneticky modifikované prasiatka.

Zistilo sa, že FAD2 gén premieňa asi pätinu nasýtených mastných kyselín prasiatok na zdravšie linolové kyseliny. Prasatá so špenátovým génom produkujú menej tuku ako ich nemodifikovaní súkmeňovci. U geneticky modifikovaných prasiatok (prvé sa narodilo pred tri a pol rokom) sa neobjavili žiadne zdravotné problémy. Profesor Iritani dúfa, že po testoch sa preukáže, že mäso z geneticky upravených prasiat možno bez obáv konzumovať a dokonca môže byť aj zdravšie. (BBC, 5D)