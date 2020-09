Život na Venuši? Na planéte našli plyn, ktorý na Zemi tvoria mikróby

Fosfán našli v atmosfére.

14. sep 2020 o 17:29 Matúš Beňo

Správu budeme aktualizovať.

V atmosfére Venuše zachytili malé množstvo plynu, ktorý na Zemi vytvárajú mikrobiálne procesy aj ľudská činnosť.

Prítomnosť fosfánu na druhej planéte slnečnej sústavy vedci nevedia vysvetliť. Nie sú totiž známe žiadne chemické či geologické procesy, ktoré by jeho výskyt vysvetlil.

Objav opísaný v štúdii v časopise Nature Astronomy tak vzbudil otázky, či sa v atmosfére Venuše nenachádza mikrobiálny život.

Článok pokračuje pod video reklamou

Plyn v oblasti vhodnej pre život

Na začiatku skúmania vesmíru sa zrak ľudí upriamoval na Venušu. Zdalo sa totiž, že je veľmi podobná Zemi, jej dvojčaťom. Je podobne veľká, má takmer totožnú gravitáciu, nachádza sa aj v obývateľnej zóne Slnka. V dávnej minulosti zrejme mala aj oceán tekutej vody.

No čím viac astronómovia planétu pozorovali, tým viac sa od miesta vhodného pre život vzďaľovala.

Na povrchu panujú spaľujúce teploty, ktoré na niektorých miestach dosahujú aj 470 stupňov Celzia. Navyše by ste cítili tlak podobný tomu, ktorý by ste zažili kilometer pod morskou hladinou. Planéta je navyše zahalená oblakmi z kyseliny sírovej. Atmosféru tvorí oxid uhličitý.

No zhruba päťdesiat kilometrov nad povrchom sú pre život oveľa vhodnejšie podmienky, napríklad teploty sú ako na povrchu Zeme.

Približne v tejto výške astronómovia po prvýkrát v roku 2017 zachytili fosfán pomocou pozemského ďalekohľadu. Pozorovania iným teleskopom prítomnosť plynu v atmosfére Venuše o dva roky znovu potvrdili.

Množstvo plynu síce bolo veľmi nepatrné, ale na planéte by nemal byť ani v takomto množstve. Je to relatívne nestabilný plyn, ktorý by v tamojších podmienkach vydržal pár minút. No keďže ho astronómovia zachytili, niečo ho musí neustále vytvárať.

Chýbajúce vysvetlenie

Práve vysvetliť jeho prítomnosť je problém.

Minerály, ktoré by obsahovali fosfor, sa ťažko zdvihnú do výšky viac ako päťdesiat kilometrov. Ani blesky, ktoré by zasiahli oblasti s fosforom, by nestačili na neustále dopĺňanie množstva plynu.

Aj sopečná činnosť, ktorá prebieha na planéte, by nebola dostatočná na tvorbu fosfánu. Muselo by k nej dochádzať dvestokrát častejšie. Autori štúdie zvažovali aj mikrometeority s fosforom, no ani tie sa nevyskytujú v dostatočnom počte.

DOI: 10.1038/s41550-020-1174-4