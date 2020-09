Google vydal Android 11. Čo nový systém prináša?

Nová verzia prináša aj viac bezpečnosti.

11. sep 2020 o 16:03 Matúš Beňo

Google tento týždeň vydal novú, jedenástu verziu operačného systému Android.

Súvisiaci článok Test: Motorola Edge+ chce byť opäť jednotkou Čítajte

Používateľom má uľahčiť prístup k množstvu funkcií, ktoré ich smartfón dokáže a ktoré sú dôležité.

Medzi najväčšie zmeny patria zjednodušené narábanie s rôznymi konverzáciami, ovládacie prvky či nastavenia súkromia a bezpečnosti.

Android 11 je už teraz (alebo bude v najbližších dňoch) zdarma dostupný pre vybrané smartfóny, napríklad Pixel 2 a vyššie či Xiaomi Mi 10.

Ďalšie zariadenia by mali aktualizáciu dostať v nasledujúcich mesiacoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetka komunikácia pohromade

Pre mnohých ľudí je smartfón hlavne nástrojom komunikácie s priateľmi a blízkymi pomocou rôznych aplikácií ako sú Správy, Messenger od Facebooku či Whatsapp.

Aké smartfóny môžu prejsť na nový systém Google: Pixel 2 a novšie

Pixel 2 a novšie OnePlus : 8 a 8 Pro

: 8 a 8 Pro Oppo : Find X2 a X2 Pro, Reno3 a Reno3 Pro

: Find X2 a X2 Pro, Reno3 a Reno3 Pro Realme : X50 Pro

: X50 Pro Xiaomi: Mi 10 a Mi 10 Pro, Poco F2 Pro Pre zariadenia od ďalších výrobcov bude aktualizácia dostupná neskôr.

Google sa preto v novej verzii operačného systému rozhodol zjednodušiť k nim prístup. Po novom sa bude všetka komunikácia z rôznych appiek združovať na jednom mieste zvanom Konverzácie v notifikačnej lište, aby vám nič neuniklo.

Jednotlivú komunikáciu s ľuďmi si taktiež môžete zoradiť podľa priority.

Ostatné notifikácie budú rozdelené do do dvoch kategórií, a to Alerting pre ďalšie upozornenia týkajúce sa napríklad systému a Silent pre stíšené notifikácie, ktoré nie sú až také dôležité.

Novinkou sú aj Bubliny, ktoré sa podobajú na četové hlavičky vo facebookovom Messengeri. Funkcia umožní odpovedať na hocijakú komunikáciu okamžite a bez toho, aby bolo nutné prepínať aplikácie.

Drobným bonusom je aj vstavaná možnosť nahrávať dianie na obrazovke aj všetko, čo zachytí mikrofón. Už teda nemusíte sťahovať samostatné appky, ktoré by plnili tieto funkcie.

Viac bezpečnosti a súkromia

Malou zmenou prešiel aj mediálny prehrávač, ktorý sa stal súčasťou rýchlych nastavení v notifikačnej lište. Po novom umožní na jednom mieste pomocou smartfónu ovládať všetky pripojené mediálne zariadenia, pričom prehrávanú hudbu môžete medzi nimi rýchlo prepínať.

Ak používate aplikáciu Android Auto na prepojenie vášho vozidla s telefónom, teraz tak už môžete spraviť aj bezdrôtovo.

Súvisiaci článok Test: Samsung Galaxy S20 je skvelý smartfón v malom tele Čítajte

Pre používateľov múdrych technológií v domácnosti zas Google v novom Androide umožnil ovládať napríklad žiarovky, termostat a iné prístroje bez nutnosti spúšťať viaceré aplikácie. Stačí len podržať tlačidlo na vypnutie telefónu a nastavenia sa spustia na obrazovke na jednom mieste.

Android 11 prináša používateľom aj ďalšie možnosti na zvýšenie súkromia a bezpečnosti.

Ak ste nepoužívali aplikáciu dlhší čas, systém jej zruší povolenia napríklad k polohe. Opäť povoliť prístup je samozrejme možné. Používateľ sa taktiež môže rozhodnúť, či vybranej aplikácii povolí prístup napríklad ku kamere natrvalo, alebo len vo vybranej chvíli, pričom po vypnutí aplikácie systém povolenie zruší.

Hoci takto musí používateľ občas povolenia potvrdiť, vo svojich rukách má viac kontroly a väčšiu istotu, že appka nebude potajme zbierať nechcené informácie.