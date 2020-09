Svet sa blíži k rozhodujúcej teplotnej hranici, varujú vedci

Ľudstvo musí obmedziť skleníkové plyny.

11. sep 2020 o 12:11 Matúš Beňo

Planéta môže čoskoro prekročiť rozhodujúcu teplotnú hranicu. Oteplenie o 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnym časom môže dočasne nastať už do roku 2024.

Ukazuje to nová správa United in Science 2020. Pre OSN ju zostavila Svetová meteorologická organizácia (WMO) v spolupráci s ďalšími vedeckými organizáciami.

Hranica 1,5 stupňa je pritom zakotvená v Parížskej dohode, ktorou sa svetoví lídri zaviazali spraviť všetko pre to, aby priemerné oteplenie na planéte neprekročilo 1,5 stupňa v tomto storočí.

Podľa zistení vedcov je až 24-percentný predpoklad, že sa to stane aspoň v jednom z nasledujúcich piatich rokov. Môže ho ešte zvýšiť výskyt silného klimatického javu ako El Niño, ktorý so sebou zvykne prinášať vyššie teploty.

Čoraz väčšia šanca

Ak by priemerné svetové teploty narástli o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou, svet by čelil závažným dôsledkom. Zvýšili by sa hladiny morí, častejšie by sa vyskytovali extrémne prejavy počasia ako silné hurikány, veľa krajín by čelilo nedostatku vody a jedla.