Plochozemisti: Pokrivené tvrdenia o zakrivenej Zemi

Kedy a ako vzniklo moderné hnutie plochozemosti, ako zmýšľajú jeho zástancovia a ako sa mu darí.

10. sep 2020 o 12:52 Andrej Zeman

V prípade plochej Zeme môžeme naozaj hovoriť o svetonázore, keďže tu ide naozaj o špecifický pohľad na tvar našej planéty. Dovoľte mi vytvoriť pre neho a pre ľudí ktorí ho zastávajú nasledovné pomenovania: volajme ich plochozemisti, ktorí zastávajú plochozemosť. Kde však takýto pohľad vznikol?

Nejde tu o biblický prežitok do moderných čias? Neučí biblická kozmológia, že Zem je plochá doska? Áno, tak ako tomu bolo aj u gréckeho Homéra či Hesioda a iných okolitých kultúr, i keď tieto biblické kozmológie boli viaceré, a teda nebola len jedna predstava. Taktiež treba povedať, že ich musíme kreatívne konštruovať, keďže nikde nemáme ich detailné opisy.

Kresťania a Židia však nakoniec začali preberať neskoršie grécke modely a začali sa na Zem pozerať ako na guľu. Zopakujme si tu preto niečo, čo sa tu už povedalo, a to, že ľudia neverili, že Zem je plochá. Neučila to Cirkev, neučili to žiadni intelektuáli, a že guľatosť Zeme vraj dokázal až Krištof Kolumbus je ďalší historický výmysel.

Nechcem však, aby táto dávka bola len akýmsi opisom histórie o tom, kto, kedy a ako začal v modernej dobe šíriť myšlienku o plochosti Zeme. Cieľom tejto dávky je, aby sme sa naučili niečo nové o súčasných plochozemistoch a dal vám nejaké tipy na ich ďalšie skúmanie. Táto téma nám zaiste otvorí dvere do ďalších nádvorí s ďalšími otázkami.

Napríklad: Prečo niekto verí vo veci, ktoré idú proti jasnému vedeckému konsenzu? Ako vôbec vieme, či sú pravdivé veci, ktoré pokladáme za samozrejmosť? Dokázali by sme si takého naoko základné tvrdenia o svete aj obhájiť? Alebo, do akej miery je to vôbec nutné vedieť svoj svetonázor obhájiť? Nie sú to, aspoň na začiatok, vôbec ľahké otázky. Začnime však zatiaľ len na hladine.

Vznik moderných plochozemistov

Súčasní plochozemisti sú produktom viktoriánskeho Anglicka a teda obdobia 19. storočia. Ich vznik vieme dokonca vystopovať do presného roku a tým je rok 1849.

Pri týchto počiatkoch stojí istý Samuel Rowbotham (c. 1816–84), ktorý bol potulný zástanca alternatívnej medicíny, no tá nebola jediný vedecký nezmysel, ktorý ponúkal. Spolu so svojou prezývkou “Paralax” sa po Anglicku potuloval dobrých 35 rokov a ohlasoval pritom údajne mylné závery pre neho údajne vedeckej astronómie.

Rowbotham pre svoje plochozemné názory používal pasáže z BiIblie. Takýchto častí našiel až 76 a spísal ich do svojho diela Zem nie je guľa (1873). Z Británie sa toto hnutie v druhej polovici 19. storočia rozšírilo aj do Ameriky a prvá spoločnosť plochej Zeme vznikla po Rowbothamovej smrti a pod zmeneným názvom vydržala s krátkymi pauzami dodnes.

Nikdy sa jej pritom nepodarilo získať si široký okruh podporovateľov, ktorý bol a stále je nesmierny menší ako napríklad tých, ktorí odmietajú evolúciu. Aj keď Amerika je svojim kontextom a proti-evolučným cítením špecifická, môžeme si povedať čísla aspoň pre ňu. Evolúciu v nej odmieta približne 40 percent ľudí, ale guľatosť Zeme len 2 percentá.

Krivka záujmu

Tento neúspešný trend pre plochú Zem pokračoval aj na začiatku 21. storočia, avšak zvlášť v posledných rokoch jej mnohí priaznivci veria, že aj vďaka YouTube-u zažíva opäť svoje znovuzrodenie a že sa teda svet snáď končene dozvie pravdu o tom, ako mu vládne, mimovládne, školské a vedecké inštitúcie vymývajú mozgy.

Momentálne je najväčšou hviezdou hnutia Mark Sargent, ktorý svoje myšlienky, argumenty a pochybnosti šíri, na rozdiel od svojich predchodcov, na svojom YouTube kanále. Jeho osoba a vplyv je dobre predstavené v netflixovom dokumentárnom filme Beyond the Curve (2018) ktorý vám určite odporúčam si pozrieť.

A keď chcete zavŕtať do stredu tohto zvláštneho mentálneho vesmíru ešte hlbšie, pustite si aj niektoré Sargentove videá na jeho YouTube, zvlášť tie úplne prvé z roku 2015, kde v 14 častiach predstavuje údajné problémy s guľatosťou Zeme.

Ľudia okolo Sargenta zorganizovali v rokoch 2017 až 2019 svoju takzvanú Medzinárodnú konferenciu o plochej Zemi, ktoré mali približne 1000 účastníkov. Tak ako aj predtým, aj táto má svoj YouTube kanál. Boli to však stretnutia priaznivcov a nie vedcov, ktorí o tejto téme diskutovali. Ako Sargent priznal, nemali tam napríklad ani jedného fyzika.

Ako vraví, ani nemohli mať. Pretože ak by takýto fyzik túto udalosť svojou prítomnosťou podporil, ľahko by mohol prísť minimálne o reputáciu, ak nie aj o kariéru. A týmto tvrdením to môžeme premostiť k dôvodom, prečo to títo mnohí dobre mysliaci ľudia myslia s plochou Zemou vážne (ktorí sú ináč celkom milí, zábavní, a áno, aj inteligentní, a ktorých priateľské a rodinné vzťahy vďaka svojmu presvedčeniu mnohokrát trpia) .

Zdá sa totiž, že hlavným dôvodom, ktorý umožňuje veriť v plochosť Zeme, je konšpiračné myslenie, a to sa pritom, ako uvidíme, vie vyvinúť do mnohých ironických kuriozít.

Konšpirační konšpirátori

Podobne ako mnohé iné názorové skupiny, ani toto nie je jednotné. Mohli by ste si myslieť, že ide o jedno konzistentné hnutie ale nie je tomu tak. V rámci neho existujú dve veľké skupiny: Jedna a väčšinová je taká, ktorá si myslí, že naša plochá Zem je konečná a pokrytá nebeskou kupolou, podobne ako môže byť zakrytá tácka s jedlom.

A druhá taká, podľa ktorej okraje Zeme nemajú konca a kde sa ľadová antarktická plocha rozprestiera do nekonečna. Títo plochozemisti sa pritom celkom dosť hádajú a nemajú veľmi v láske.

Jedným z overených zistení je, že ak niekto verí v nejakú konšpiráciu, má tendenciu zastávať aj ďalšie a navzájom ich prepájať. Aj preto je zaujímavé a zábavné počúvať samotných plochozemistov a sledovať, ako sa navzájom obviňujú z konšpirácii. Zvlášť teda z tých, že ich plochozemní myšlienkoví oponenti pracujú pre americkú vládu a jej inštitúcie, ale aj z toho, že vraj ide o zamaskovaných reptiliánov, že pijú krv a podobne.

Jedna ich významná členka s krstným menom Patricia (Steere) sa dozvedela, že svoju prácu pre americké tajné služby sa nesnaží ani zamaskovať, keďže sa jej meno končí na tri písmená, po anglicky vyslovené ako CIA.

Iróniou na tom je, že tá si v rozhovore sama uvedomuje, že žiadne z týchto obvinení nedokáže vyvrátiť, pretože na každý predložený dôkaz sa dá odpovedať ďalšou konšpiráciou. Na každý, akokoľvek presvedčivý dôkaz, majú druhí možnosť povedať, že ide o čosi falošné, vykonštruované a presne niečo také, čo by sme mohli očakávať, že nám predložíš, ak si podvodník.

Pre niektorých vám ani riadne overený rodný list nepostačí na to, aby ste preukázali, že nie ste reptilián pracujúci pre domácu či nejakú zahraničnú vládu.

Pri tomto je vám už isto jasné, že taký livestreaming z vesmíru na guľatosť Zeme stačiť určite nebude. Hoci si môžete aj v tejto chvíli pozrieť živé zábery z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), plochozemisti to odbijú tým, že ide o počítačom vytvorenú grafiku.

Príbeh za týmto je taký, že pri prvých letoch do vesmíru v druhej polovici 20. storočia prišli Američania na to, že Zem je len plochá doska a odvtedy to všetci s týmto poznaním každému taja. Sme vraj ako Truman v známom filme The Truman Show (1998), ktorý žije vo fiktívnom svete vytvorenom skrytými režisérmi. Tu je ešte jedna pre nás relevantná otázka: Aká je pri tomto všetkom u plochozemistov úloha náboženstva?

Vplyv náboženstva

Ide naozaj len o snahu o vedecké argumenty alebo sú za tým v pozadí náboženské dôvody? To je dobrá otázka a na jej lepšie zodpovedanie by na to mohol niekto spraviť azda doktorandskú prácu.

Ako sme si spomenuli, počiatky moderných plochozemistov boli spojené biblickými argumentami ale v súčasnosti je to viac otázne, i keď určite nie zanedbateľné. Napríklad v spomenutom netflixovom dokumente nespomenuli zástancovia o Biblii či Bohu ani jedno slovo. Všetko malo byť len o vedeckých a inštitucionálnych pochybnostiach.

Na druhej strane hlavný organizátor spomenutých plochozemných konferencii, Robbie Davidson, spomína v ich popise svoju náboženskú motiváciu pri ohlasovaní biblickej pravdy. Alebo aspoň teda takej plochej, ako ju vidí on.

Ďalej vieme, že plochozemisti majú v prieskumoch väčšiu mieru nábožnosti ako iní veriaci a tiež, že na týchto nedávnych konferenciách nebol okrem jednej jedinej výnimky žiadny ateista, a a že mnohí z ich popredných predstaviteľov sa nábožensky angažujú.

Navonok sa síce neoháňajú biblickými citátmi, ktorými chcú dokázať svoju pozíciu, avšak možno si spomínate, že podobnú stratégiu sme už videli pri kreacionistoch - teda verejné využívanie vedeckých argumentov, ktorými argumentujú za neverejnú vieru založenú na doslovnom čítaní Biblie. Preto môžeme vravieť aj v tomto prípade, prinajmenšom historicky, o takzvanom plochozemnom kreacionizme.

Ide teda o pozíciu, kde Boh stvoril Zem ako plochú dosku, avšak vo verejnom priestore je už dnes neprijateľné používať Bibliu na takúto argumentáciu a preto ju nahrádza vraj vedecká, ale v skutočnosti pseudovedecká a konšpiračná argumentácia.

Mnohí plochozemisti sú väčšinou milí a šikovní ale ich argumenty nedávajú zmysel. Najväčší problém je azda ten, že akékoľvek dobré odpovede vám odpinknú konšpiračnými tvrdeniami, na ktoré nemajú v prvom rade oni žiadny dôkaz. Rozhovor s nimi však nemusí byť jednoduchý, podobne ako nie je ľahké pre náhodného nadšenca viesť debatu s kreacionistom.

Nevedeli ju viesť spočiatku ani trénovaní biológovia, pretože svojich debatných kreacionistických partnerov podcenili a na ich argumenty boli sotva pripravení. Ak by sa pritom niektorí z vás stali plochozemisti, dajte nám určite do komentov vedieť, skúsime vás možno ešte zachrániť. Ja som si ich argumentami prešiel a guľatosť Zeme prijímam aj naďalej.

Podľa mňa je však dobrý nápad, že by sme sa mohli pre plochozemistov vyzbierať na realitnú show, v ktorej by sme im financovali cestu loďou na údajný okraj Zeme a mohli tak spoločne sledovať ich akcie a reakcie.

