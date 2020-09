Svieti nám červená, varuje Správa o stave planéty WWF

Spôsob výroby jedla sa musí zmeniť.

10. sep 2020 o 10:02 Matúš Beňo

Ničenie prírody pokračuje a je čoraz silnejšie. Drancovanie, ku ktorému sa pridáva už aj klimatická zmena, spôsobilo, že populácie voľne žijúcich živočíchov od roku 1970 poklesli v priemere o vyše dve tretiny.

Súvisiaci článok Masové vymieranie druhov sa zrýchľuje Čítajte

Zistenie prináša najnovšia Správa o stave planéty Svetového fondu na ochranu prírody (WWF), ktorá vychádza každé dva roky.

Podľa organizácie je pokles katastrofálny a svieti nám červená.

Ohrozujeme aj vlastnú bezpečnosť a zdravie, pretože ľudia sú na rozmanitosti prírody závislí.

Problém sa týka aj Slovenska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prvé vymretie pre klimatickú zmenu

Hlavnou príčinou výrazného poklesu populácií druhov je strata a zhoršovanie ich prirodzeného životného prostredia. Môže za to obzvlášť odlesňovanie v dôsledku rozširovania poľnohospodárstva, ale aj znečistenie, nadmerný lov a obchod so zvieratami, no aj zlé narábanie s vodnými zdrojmi.

Rozmanitosť života je potrebná pre správne fungujúci ekosystém.