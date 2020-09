Test Galaxy Watch3: vyskúšali sme fitness hodinky od Samsungu

Hodnotenie 8 Samsung Galaxy Watch3 Páči sa nám: veľký displej množstvo funkcií krásne ciferníky kvalitná konštrukcia ergonómia používania Nepáči sa nám: obmedzené funkcie pre iOS výdrž batérie občasné chyby v meraní nové funkcie prinesie až softvérová aktualizácia Zhrnutie: Vynikajúce zariadenie, ktoré v sebe kombinuje štýlové múdre hodinky a fitness náramok. KÚPIŤ NA HEJ.SK OD 399 €

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung

Predajom múdrych hodiniek už päť rokov dominuje Apple, aktuálne si stále drží prvé miesto. Aj keby sme nechceli, tak sa na každý jeden nový model musíme pozerať ako na konkurenciu k Apple Watch.

Kalifornská firma si totiž dokázala získať násobne väčší počet fanúšikov v porovnaní s akoukoľvek konkurenciou. O druhé a tretie miesto súperí Huawei so Samsungom, obidve firmy sú úspešné hlavne pri majiteľoch Android smartfónov.

S najnovším modelom hodiniek od Samsungu, Galaxy Watch3, sme prežili dva aktívne týždne pri hľadaní odpovede na otázku, či stále existuje dobrá konkurencia k hodinkám od Apple.

Prečo vyzerajú stále rovnako?

Samsung sa pri dizajne svojich hodiniek správa veľmi konzervatívne, ako keby sa pri overenom riešení bál akejkoľvek výraznejšej zmeny. Najnovšia generácia Galaxy Watch preto fanúšika ničím neprekvapí, stále sú to mohutnejšie hodinky s okrúhlym displejom a otočným rámikom ciferníka.

Samsung ich dizajn pri uvedení označil za nadčasový, my s ním nesúhlasíme. Nadčasový bol pred niekoľkými rokmi pri prvej generácii hodiniek, teraz je už trochu okukaný.

V porovnaní s pôvodnou verziou Galaxy Watch je novinka rozmerovo menšia len mierne, pričom displej naopak o pár milimetrov narástol. Hodinky sú aj ľahšie, ich aktuálna hmotnosť 53,8 gramu pri 45 mm verzii je podľa nášho názoru stále zbytočne veľká.

V tomto prípade je najhorší prechod z kompaktných fitness náramkov, alebo hodiniek typu Ftbit Versa. Tie používateľ na ruke po čase ani neregistruje, navyše nezvyknú zavadzať pri bežných denných činnostiach a ani pri akomkoľvek športe.

No Galaxy Watch3 sú kombináciou fitness náramku a klasických štýlových hodín, navonok pôsobia konzervatívne, no zároveň ponúkajú obrovské množstvo funkcií nielen pre športovcov. A čo je hlavné, snažia sa byť nápomocné pri sledovaní vášho zdravotného stavu.

Na ich mohutnosť sme si pri prechode z ľahkého fitness náramku pár dní zvykali. Problémom nebola samotná hmotnosť (hodinky nám v tomto smere nevadili), ale rozmery. Samsung ich našťastie ponúka v dvoch verziách, 41 a 45 mm.

My sme testovali tie druhé, ktoré pasujú skôr na mohutnejšiu ruku. Menšie by sme preto neoznačili za čisto dámske, sú jednoducho vhodné pre tenšie zápästie. Základným materiálom hodiniek je kov, neskôr bude dostupná aj drahšia titánová verzia. Pri remienku Samsung nešetril, namiesto lacného silikónového je už v štandarde kvalitná koža.

Na veľkom displeji máte detailný prehľad o práve vykonávanej športovej aktivite. (zdroj: Matúš Paculík)

Veľký displej a množstvo ciferníkov

Samsungu nemožno uprieť jedinečnosť v počte a kvalite dostupných ciferníkov. Tam, kde Apple a Huawei ponúka len pár zaujímavých riešení a Fitbit grafické peklo od bežných používateľov, je Samsung oázou pre oko.

V obchode Galaxy Store ich je totiž dostupných už vyše 80 tisíc, od najjednoduchších až po graficky dokonalé riešenia zobrazujúce množstvo informácií. Pripravte sa preto, že pri hľadaní toho správneho strávite minimálne hodinu práve kvôli množstvu kvalitného obsahu.

V hodinkách ich môžete mať pokojne ja niekoľko desiatok, prepínanie medzi nimi je otázkou niekoľkých sekúnd. Za väčšinu kvalitných zaplatíte cez jedno euro, no dobré ciferníky nájdete aj úplne zadarmo.

Kruhový displej má uhlopriečku 1,4 a 1,2 palca (45 a 41 mm verzia) s rozlíšením 360 x 360 bodov a použitou technológiou Super AMOLED. Ochranné sklo Gorilla Glass DX by malo zniesť aj menej šetrné zaobchádzanie, počas nášho používania si však väčšinu nárazov odniesla otočná luneta.

Používanie hodiniek je jednoduché vďaka dvojici tlačidiel a otočnej lunete (rámik ciferníka). Tento spôsob ovládania je rýchly a presný aj počas športovej aktivity, keďže otáčaním lunety prepínate jednotlivé obrazovky.

Z ciferníka sa rýchlo prepnete na zobrazenie dennej aktivity, spustíte si meranie vybraného športu, uvidíte predpoveď počasia, nadchádzajúce udalosti v kalendári, efektivitu spánku, alebo si zmeriate okysličenie krvi a stres.

Niektoré z funkcií ako je saturácia kyslíkom počas cvičenia, pokročilá analýza behu, meranie tlaku, či detekcia pádu pribudnú neskôr počas tohto roka v podobe softvérovej aktualizácie. V tomto smere sú nové hodinky od Samsungu plné užitočných funkcií a za konkurenciou určite nezaostávajú.

Nová generácia senzorov vám okrem merania tepu zistí aj úroveň stresu, okysličenie krvi a časom sa s pomocou aktualizácie pridá dokonca aj meranie tlaku. (zdroj: Matúš Paculík)

Poďme športovať

Múdre hodinky dnes už dokážu zistiť o vašej športovej aktivite a zdravotnom stave skutočne množstvo informácií. Základom je denná aktivita v podobe počtu krokov, prejdenej vzdialenosti, poschodí a aktívnych minút.

Tieto jednoduché informácie vám dajú rýchly prehľad o vašom dni a môžu pomôcť k tomu, aby ste stále nesedeli len pred televízorom alebo monitorom svojho počítača. Štatistika je neúprosná a presedený deň dokáže pokaziť pekne vyzerajúci graf z celého týždňa.

Kvôli obyčajnému meraniu krokov si však tieto hodinky pravdepodobne kupovať nebudete, veď dokážu merať tep, stres, či okysličenie krvi. Samsung sľubuje doplniť neskôr s pomocou softvérovej aktualizácie aj ďalšie funkcie na sledovanie vášho zdravia.

Základom sú rôzne aktivity, pričom nemusia byť vyslovene športové. Aj pri obyčajnej chôdzi si totiž zlepšujete kondíciu a spaľujete tuky. Keď sa s tým spojí kontinuálne meranie tepu v jednotlivých zónach, tak môžete sledovať postupné zlepšovanie svojich výkonov.

Pre každú pohybovú aktivitu vo vonkajších priestoroch uvidíte presnú mapu vášho pohybu aj s rozdelenými etapami a množstvom informácií o rýchlosti a tepe. To vám pomôže upraviť ďalšie tréningy tak, aby ste našli ich optimálnu intenzitu.

Hodinky podporujú desiatky rôznych aktivít, od klasickej chôdze, behu, bicyklovania až po stolný tenis, či futbal. Dokážu síce niektoré aktivity detegovať automaticky, no vtedy prídete napríklad pri chôdzi alebo behu o väčšinu detailných štatistík.

K presnosti merania máme niekoľko výhrad, napríklad počas bicyklovania nám aplikácia nesprávne prirátala aj kroky. A pred prvým tréningom mimo domova si určite upravte nastavenie zvukov, inak budete pri chôdzi po meste zúrivo ťukať do hodiniek, ktoré vám po prvom kilometri začnú nahlas recitovať štatistiky.

Aplikácia je nabitá informáciami, prvé dni sa v nej budete strácať. (zdroj: Matúš Paculík)

Škoda krátkej výdrže

Až do tohto bodu sú nové hodinky Samsungu vynikajúcim riešením pre aktívnych ľudí, ktorí hľadajú dizajnovo konzervatívne riešenie s množstvom funkcií. Výrobca nešetril a s výnimkou výdrže batérie sme s nimi bolo veľmi spokojní.

Na jednej strane je extrém v podobe jednodňovej výdrže Apple Watch, na strane druhej napríklad modely od Fitbit, ktoré nemusíte nabíjať počas celého pracovného týždňa. Pri Samsungu sme nabíjačku hľadali každý druhý deň.

Najlepšie sa nám osvedčilo pravidelné nabíjanie počas raňajok a pred spaním, keďže hodinky sme používali aj na monitorovanie spánku. Bez nabíjačky však na dovolenku alebo služobnú cestu ísť nemôžete, navyše na plné nabitie si počkáte pokojne aj dve hodiny.

Chýbali nám aj bezkontaktné platby. Nie že by to hodinky nedokázali, no na Slovensku Samsung túto funkciu zatiaľ nepodporuje. Navyše na všetky sľubované funkcie si ešte musíme nejaký ten mesiac počkať.

Aktualizácie sú potrebné aj z ďalších dôvodov, napríklad monitorovanie spánku v našom prípade vždy končilo s rovnakým skóre a počas jazdy na bicykli sme získali aj kroky. Podobný prístup však nekritizujeme len pri Samsungu, podobne postupuje aj Apple.

Za 41 mm verziu hodiniek si výrobca pýta 429 eur, základná 45 mm stojí ďalších 30 eur navyše. Ak by ste chceli verziu s LTE, pripravte si 509 eur. Ceny teda kopírujú hlavného konkurenta.