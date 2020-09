Preskúmali desať miliónov hviezd, mimozemšťanov nenašli

Výsledky vedcov neprekvapili.

10. sep 2020 o 14:00 Matúš Beňo

Austrálski astronómovia zavŕšili najširšie a najhlbšie pátranie po mimozemšťanoch doteraz. Zamerali sa na časť oblohy, v ktorej sa nachádza vyše desať miliónov hviezd.

Sústava rádioteleskopov v západnej Austrálii však nenašla ani stopu po mimozemských technológiách.

Pátrala po rádiových frekvenciách v podobnom rozsahu, aký vysiela zo Zeme ľudstvo.

Napriek tomu, že vedci nezistili nič nové, výsledky opísané v štúdii v časopise Publications of the Astronomical Society of Australia ich nijak nešokovali.

"Ako Douglas Adams spomenul v Stopárovom sprievodcovi galaxiou, 'vesmír je veľký, fakt veľký'", zhodnotil v tlačovej správe Medzinárodného centra pre rádioastronomický výskum (ICRAR) astronóm Steven Tingay.

Milióny hviezd naraz

Vedci namierili sústavu teleskopov v západnej Austrálii smerom na súhvezdie Plachty na južnej oblohe. V tejto oblasti sa nachádza prinajmenšom desať miliónov hviezd.