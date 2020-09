Na niektorých kopcoch sa veci kotúľajú smerom nahor. Prečo?

Jedno také miesto je aj na Slovensku.

4. sep 2020 o 17:04 Quark

Ilustračná fotografia. Na niektorých miestach akoby neplatil gravitačný zákon - predmety sa kotúľajú do kopca. Príčinou nie je nadprirodzený jav, ale optická ilúzia. (Zdroj: Unsplash/Matt Duncan)

Pomerne často sa objavujú správy o zaujímavých miestach, na ktorých akoby neplatil gravitačný zákon – odbrzdené autá sa zdanlivo hýbu späť do kopca – a to isté sa týka aj kotúľania sa menších predmetov, či dokonca toku kvapalín. Ako je to s gravitačnými kopcami, kde sa veci kotúľajú smerom nahor?

Fenomén je to skutočne zaujímavý: priamo na mieste má väčšina pozorovateľov dojem, že gravitačný zákon tam nefunguje správne a že telesá sa nehýbu tradičným spôsobom (smerom dolu z kopca), ale naopak.

Na svete je takých miest veľa, medzi najznámejšie v Európe patrí Leibethra na úpätí hory Olymp v Grécku a Ariccia južne od Ríma v Taliansku. Na stránkach wikipédie je možné dokonca nájsť ich zoznam. Jeho názov – List of gravity hills – nie je síce práve najšťastnejší (každý kopec totiž prispieva svojou hmotnosťou k celkovej gravitácii), ale určitým spôsobom popisuje tento fenomén.

V Česku sú takéto lokality v blízkosti Moravskej Třebovej a Kačerova; u nás na Slovensku je to miesto blízko obce Lačnov pri Prešove.

Dojmy verzus vodováha

V komerčných médiách sa týmto javom venujú pomerne radi, keďže to má vždy nádych senzácie. Vo väčšine prípadov (česť výnimkám) však mierne zavádzajú a nesnímajú dianie na týchto miestach úplne korektne. Často ponúkajú i nezmyselné vysvetlenia, napríklad extrémne silné magnetické pole. Takáto anomália by bola úplne nereálna, ale to sa v podstate týka aj samotného tiažového poľa.