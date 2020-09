Klik: Ako by mali vyzerať inteligentné hodinky

Komentovaný prehľad technologických správ.

5. sep 2020 o 6:00 Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka, Denisa Žilová

Vypočujte si podcast Klik

Témy podcastu:

Nové inteligentné hodinky

Predpovede o umelej inteligencii

Dokonalé inteligentné hodinky

Firma Fitbit ohlásila novú generáciu inteligentných hodiniek a fitnes náramkov. Do najvyššej verzie už zmestili senzory stresu či EKG. Otázkou ostáva, ako veľmi budú podobné senzory naozaj užitočné pre bežného človeka, najmä ak sa na podrobnejšie údaje nemá ako jednoducho pozrieť bežný lekár.

Vlastný fitnes náramok ohlásil aj Amazon. Volá sa Halo. Ak chcete, môžete Amazonu poslať svoje fotky v spodnom prádle a spočíta vám vaše BMI. Prípadne si ju môžete vypočítať na jednoduchej online kalkulačke bez toho, aby svalnatý Jeff mohol pozerať vaše fotky.

S dátami v inteligentných náramkoch je to tak trochu ako s kuraťom a vajcom. Naozaj užitočné by boli ak by sa dali ľahko exportovať do lekárskych záznamov a používať pre skúmanie trendov na veľkých vzorkách ľudí. No na to by ich museli vedieť firmy prepojiť so zdravotným systémom, čo je na dlhé lakte, lebo musíte vyriešiť tisíc a jeden problémov okolo súkromia a spravovania dát.

Bez spolupráce s lekármi odpadá jedno z najlákavejší využití náramkov, čo obmedzuje ich počet a sme na začiatku, lebo ak je náramkov málo, neoplatí sa pre ne budovať robustné systémy.

Aby toho nebolo dosť, rôzni výrobcovia samozrejme používajú rôzne nastavenie pre rôzne merania.

Výsledkom je, že máte veľmi často vec, ktorá vám hovorí len to, čo už o sebe viete. Ak si musíte robiť test toho, či ste vystresovaní, určite ste vystresovaní.

Ako sa posunul vývoj umelej inteligencie

Výskumník umelej inteligencie v Google Alex Irpan aktualizoval svoj časový odhad na vývoj umelej inteligencie. Odhaduje v ňom, kedy sa podarí vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá je pre pri takmer všetkej (95%) činnosti lepšia ako prieberný človek. Nový odhad vyzerá takto:

10% pravdepodobnosť v roku 2035

50% pravdepodobnosť v roku 2045

90% pravdepodobnosť v roku 2070

Odhad pre 10 a 50 percentnú pravdepodobnosť sa posunul dopredu o päť rokov. Irpan hovorí, že kľúčový bol posun vo výsledok strojového učenia a zlepšovanie nástrojov.

Celý text je dlhé, ale stojí za prečítanie

Ako digitalizácia zmení stolové hry

Blog investičnej firmy Andreessen Horowitz vysvetľuje, ako digitalizácia mení stolové hry. Všetko do šachu až po Dungeons and Dragons rastie aj vďaka vyplyvu digitálneho prostredia, streamovania na celý ekosystém stolových hier.

Správičky

