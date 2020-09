Hurikány vplývajú na evolúciu jašteríc v Karibiku

Jav videli od Floridy po Brazíliu.

2. sep 2020 o 18:06 Matúš Beňo

Malá jašterica sa prednými končatinami pridŕža drevenej tyče, zatiaľ čo vedci proti nej púšťajú silný prúd vzduchu. Je to výjav ako z kresleného filmu.

Zviera sa kolíše ako vlajka vo vetre. Keď jašterici jedna končatina povolí, už-už to vyzerá, že ju odfúkne. No nie, drobný tvor sa len tak nepoddá a ďalej odoláva. Pevný stisk totiž pre neho znamená rozdiel medzi životom a smrťou.

Vedci nevystavili zviera silnému prúdu vzduchu len tak pre nič za nič.

Pokus Colina Donihua a jeho tímu spred dvoch rokov ich priviedol k myšlienke, že extrémne prejavy počasia ako hurikány môžu ovplyvniť evolúciu druhov. Jeden skúmaný druh jašteríc z dvoch ostrovov naznačoval, že na zistení čosi je.

Nová štúdia v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences teraz prináša ďalšie presvedčivejšie dôkazy.

Od Floridy po Brazíliu

Niektoré druhy jašteríc žijúcich na ostrovoch v Karibiku majú väčšie zakončenia prstov než tie žijúce vo vnútrozemí. Rozdiel sa však nepripisoval priamo vplyvu hurikánov.

Keďže sa nevyskytujú často, predpokladalo sa, že akýkoľvek dopad na jašterice by sa vytratil.

"Moja úloha v tejto štúdii bola hovoriť Colinovi, nech sa s tým netrápi, že aj tak nič nenájde," píše v tlačovej správe Washingtonovej univerzity v St. Louis biológ Jonathan Losos. Ale bol to on, kto sa mýlil.