Asteroid preletel rekordne blízko Zeme, opäť si ho všimli neskoro

Teleso bolo veľké ako SUV.

19. aug 2020 o 16:01 Matúš Beňo

Asteroid veľký ako SUV vytvoril cez víkend nový rekord. Teleso v nedeľu o 6.08h nášho času preletelo dosiaľ najbližšie k Zemi - vo výške 2950 kilometrov nad južným Indickým oceánom.

Prekonalo tak doteraz najbližší prelet približne metrového asteroidu označeného 2011 CQ1 . Ten sa pred deviatimi rokmi priblížil k planéte na vzdialenosť 5480 kilometrov.

Nový blízkozemský objekt s označením 2020 QG si astronómovia všimli až šesť hodín po udalosti. Za nepozorované priblíženie asteroidu mohla zrejme jeho trajektória.

K planéte totiž priletel smerom od Slnka. A keďže asteroidy vyhľadávajú optické ďalekohľady, ktoré môžu pozorovať oblohu iba v noci, astronómovia si teleso nevšimli. Spozorovanie podobne veľkých objektov sťažuje aj skutočnosť, že sú veľmi tmavé.

Väčšina takýchto telies preletí okolo Zeme vo vzdialenosti väčšej, než akú má od planéty Mesiac. Ten Zem obieha v priemernej vzdialenosti vyše 384-tisíc kilometrov.

Podľa webu Laboratória prúdového pohonu (JPL), ktorý o zistení informoval, k podobným úkazom dochádza párkrát za rok.

Teleso letelo okolo Zeme rýchlosťou 44 400 kilometrov za hodinu. Vplyvom gravitácie planéty sa dráha asteroidu pozmenila o 45 stupňov.

Zmena dráhy asteroidu po prelete okolo Zeme. KLIKNITE PRE SPUSTENIE. (zdroj: NASA/JPL-Caltech)

Asteroid má podľa odhadov dĺžku tri až šesť metrov. Aj keby smeroval priamo na planétu, nespôsobil by škody. Pravdepodobne by v atmosfére zhorel a rozpadol by sa ako ostatné podobne veľké telesá.

2950 kilometrov Vzdialenosť, ktorá asteroid delila od planéty.

Na povrch by potom dopadli iba niekoľkocentimetrové úlomky.

Keby však bol asteroid väčší, mohol by spôsobiť lokálne škody.

Vo februári 2013 vybuchol nad ruským Čeľabinskom približne dvadsaťmetrový objekt. Spôsobil tlakovú vlnu, ktorá vyrazila okná na budovách v širokom okolí a zranila približne 1500 ľudí.