Rybe zožerie jazyk a nahradí ho. V ústach ryby našli nečakaného parazita

Parazit sa živí krvou z ciev.

17. aug 2020 o 18:19 Matúš Beňo

Do tela ryby sa dostane nepozorovane cez žiabre. Následne parazit prenikne k jazyku, prichytí sa naň a zakusne sa do ciev. Parazit sa krvou ryby živí, až kým jazyk neumrie. No ani potom nezmizne, ostáva v ústach ryby a funguje ako provizórna náhrada jazyka.

Popritom je pripravený rozmnožovať sa.

Výjav ako z horového filmu zachytávajú skeny ryby druhu Olisthops cyanomelas, ktorá žije pri Austrálii. Biológ Kory Evans z Ricovej univerzity v Texase narazil práve na takéhoto parazita.

"Pondelky zvyčajne nie sú takéto nezabudnuteľné. Ráno som počas digitalizácie našiel jazyk pojedajúcu rovnakonôžku (fialová farba) v jednom skene ryby z čeľade pyskatcovitých," opisuje prekvapivý nález Evans na svojom twitterovom konte.

Vidieť podobný úkaz na skenoch počítačovou tomografiou je zriedkavé. Biológ si najprv myslel, že vidí obyčajného malého živočícha, ktorý sa akýmsi spôsobom dostal do úst ryby. Zvláštne na náleze totiž bolo, že ryba na skene sa živí chaluhami a nie inými tvormi.

Až detailnejšia analýza ukázala, že Evans našiel parazita, ktorý nahrádza ústne ústrojenstvo ryby. Ako sa však do nej dostal, biológ nevie.

Rovnakonôžka je zrejme z druhu Cymothoa exigua. Vyskytuje sa v oblasti od Kalifornského zálivu až po Ekvádor, ale aj v častiach Atlantického oceánu. O jej živote sa zatiaľ veľa nevie. Evans dúfa, že záujem o jeho skeny povedie k novým informáciám o tomto parazitovi.