Vynašiel pixel a naskenoval fotografiu. Zomrel Russell Kirsch

Kirsch v roku 1957 spravil digitálnu fotku svojho syna Waldena.

14. aug 2020 o 11:44 ČTK

PORTLAND. V 91 rokoch zomrel americký počítačový vedec Russell Kirsch, ktorému sa pripisuje vynález pixelu a naskenovanie prvej digitálnej fotografie na svete.

Informoval o tom vo štvrtok denník The Oregonian, podľa ktorého Kirsch zomrel už 11. augusta. Kirsch v roku 1957 spravil malú čiernobielu digitálnu fotku svojho syna Waldena. Bol to jeden z prvých obrázkov naskenovaných do počítača pomocou technológie, na ktorej pracoval so svojím tímom z americkej Národnej kancelárie pre normy, dnešného Národného ústavu pre normy a technológie (NIST).

Podľa článku publikovaného v roku 2010 v časopise Wired Kirsch svojou prácou "položil základy pre satelitné snímky, CT skenovanie, virtuálnu realitu a Facebook". Dnes je snímka v zbierke portlandského múzea umenia.

Kirsch pochádza z rodiny židovských prisťahovalcov z Ruska a Maďarska. Študoval na Harvarde a na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT). V NIST pôsobil okolo 50 rokov, uviedla agentúra AP.

"Môj otec bol veľmi zvedavý človek, stále sa na niečo pýtal," spomína na otca syn Walden, ktorý pracuje v Oregone v spoločnosti Intel.