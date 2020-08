Klik: Huawei má bez Google aplikácií problém, zatiaľ ho zachraňuje Čína

Komentovaný prehľad technologických správ.

15. aug 2020 o 0:57 Michal Hájek, Nikola Bajánová, Dávid Tvrdoň, Denisa Žilová, Matúš Paculík

Témy podcastu:

Epic (Fortnite) vs. Apple a Google

Microsoft Surface Duo (skladací telefón)

Život s Android smartfónom bez Google služieb (Huawei)

Technológie, školstvo a rodičia v čase pandémiu

Oznam z podcastu: Odkaz na Google Pixel 4a v Google Store.

Epic (Fortnite) vs. Apple a Google

Pravdepodobne najkontroverznejšou a "nahlasnejšou" správou (v zmysle, že o nej hovoril skoro celý internet) tohto týždňa bol spor tvorcu hry Fortnite, spoločnosti Epic s Applom a Googlom.

Epic vo štvrtok 13. augusta potajme aktualizoval svoje Fortnite aplikácie na App Store a Google Play, čo je samo o sebe porušením pravidiel, ale ešte k tomu aj pridal priame platby, čo obidve platformy priamo zakazujú.

Vo Fortnite si mohli kúpiť hráči V-bucks, platobné žetóny hry, cez priamu platbu so 20% zľavou oproti platbe cez platformy Applu alebo Googlu.

Apple reagoval prvý, do pár hodín zrušil Fortnite a odvtedy sa na iPhony ani iPady nedá nainštalovať. Tí, ktorí majú hru stiahnutú, bude im fungovať, ale nebude sa aktualizovať.

Fortnite reagoval protimonopolnou žalobou na Apple, a zároveň zverejnil video, ktoré je paródiou na slávnu reklamu Applu z roku 1984. Vtedy bolo predstaviteľom zlej veľkej korporácie IBM, teraz Epic postavil do tejto úlohy Apple.

Tu je video:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/euiSHuaw6Q4

Tu je originálna reklama Applu z roku 1984 nazvaná 1984:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/VtvjbmoDx-I

O niekoľko hodín reagoval rovnako aj Google. Avšak na Android telefónoch je možné obísť oficiálny Google Play Store a nainštalovať si aplikácie napriamo. Akurát musí používateľ odsúhlasiť niekoľko upozornení. Epic podal žalobu aj na Google.

Epic si svojím činom vyslúžil pochvalu napríklad od Spotify, ktoré bojuje proti 30% poplatkom Applu už od minulého roka.

Ďalší vývoj smeruje na súdy. Je málo pravdepodobné, že Apple alebo Google ustúpia od svojich pravidiel. Epic je v pozícii, v ktorej má Fortnite stovky miliónov aktívnych používateľov, ktorých vyzval, aby sa tiež ohradili u výrobcov svojich mobilov.

Epic bol na celú situáciu nachystaný dopredu a podľa jeho šéfa Tima Sweeneyho je pripravený sa súdiť aj roky.

(The Verge)

Skladací telefón Microsoft Surface Duo

Microsoft oficiálne uviedol nový skladací telefón Surface Duo a spustil predobjednávky. Duo začne predávať 10. septembra za 1399,99 dolárov za 128 GB verziu.

Doteraz sme o zariadení vedeli málo a nepoznali sme základné parametre, tie Microsoft pri uvedení upresnil:

procesor Snapdragon 855

6 GB RAM, úložisko 128, resp. 256 GB

USB-C nabíjačka

hrúbka zatvoreného zariadenia je 9,9 mm (4,8 otvorené)

AMOLED dvojdisplej má 8.1”, 2700x1800 (3:2)

jedna polovica má 5.6”, 1800x1350 (4:3)

batéria 3577mAh

kamera 11MP, f/2.0

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/CqRKOY4Cgvw

Duo zatiaľ nemali v rukách žiadni recenzenti, len sa špekulovalo, či bude mať baterka dostatočnú výdrž na dva displeje. Microsoft tvrdí, že by mala zvládnuť 15 hodín prehrávania videa či 25 hodín telefonovania.

Zatiaľ nevieme, musíme si počkať na september, keď Duo dostanú do rúk prví používatelia.

(Microsoft)

Život s Androidom bez Google služieb (Huawei)

Keď minulý rok Americký prezident zakázal Googlu obchodovať s Huawei, musel čínsky výrobca predstaviť vlastný obchod s aplikáciami.

Znamenalo to tiež, že nové zariadenia nebudú mať Gmail, Google Pay alebo Google kalendár. Huawei musel prísť s alternatívami.

Počas roka sa mu podarilo vybudovať obchod s aplikáciami, ktoré vedia obslúžiť denný režim. A pre používateľa, ktorý nie je závislý na Google aplikáciách, je život s Huawei telefónom bez Google aplikácii iný, ale nie nemožný.

Avšak nariadenie Trumpa malo jasný dopad na tržby spoločnosti vo svete. Síce sa Huawei stal spoločnosťou, ktorá predala najviac mobilov v druhom kvartáli tohto roka a predbehla Samsung. Ale bolo to len vďaka zvýšeným predajom v Číne, vo svete a v Európe klesali predaje Huawei zariadení.

(FWIW by David Tvrdon)

Správičky

Apple chystá na jeseň vlastnú verziu Amazon Prime. Už dlho sa hovorí o tom, že Apple by potreboval jednotné predplatné, ktoré v sebe bude zahŕňať všetky alebo väčšinu služieb ako Music, TV+, News+, Arcade a ostatné. Predplatné bude predstavené s novými iPhonmi a malo by sa volať Apple One. Tiež bude mať niekoľko stupňov, podľa toho, koľko služieb bude v danom balíku. (Bloomberg)

Instagram Reels je zlá kópia TikToku. Tak začína recenzia New York Times na novú funkcionalitu. Dvaja reportéri denníka porovnávali obidve služby a prišli k záveru, že Instagram síce skopíroval niektoré funkcionality dobre, ale sila TikToku je v používaní umelej inteligencie, ktorá používateľom pomáha vytvárať lepšie a kreatívnejšie videá. Zároveň píšu, že Instagram sa stáva komplikovanou aplikáciou, ktorá chce robiť všetko. (NY Times)

Keby mali používatelia ľahkú voľbu, Google by stratil 20% podielu na trhu vo vyhľadávaní. Vyhľadávač DuckDuckGo prišiel s prieskumom, v ktorom zisťoval, keby dostali možnosť vybrať si pri nastavovaní prehliadača možnosť výberu vyhľadávača, koľko používateľov by si zvolilo Google. Zaujímavé bolo, že testovali viac verzií a v niektorých bola možnosť Google schovaná hlboko v zozname, no aj tak si ju vybrali. Avšak približne štvrtina používateľov (24% v USA, 24% v Spojenom kráľovstve, 17% v Austrálii) by si zvolila iný vyhľadávač. Súčasný trhový podiel spoločnosti Google v mobilnom vyhľadávaní: 95% v USA, 98% v Spojenom kráľovstve a 98% v Austrálii. (DuckDuckGo Blog)

Scribd kupuje SlideShare od LinkedInu. SlideShare najprv roku 2012 kúpil LinkedIn, a potom v roku 2016 kúpil LinkedIn Microsoft. Scribd v roku 2013 predstavil predplatné na štýl Netflixu, keď má platiaci zákazník prístup k zatvorenému obsahu. Minulý rok hlásil viac ako milión predplatiteľov. Akvizíciou SlideSharu získa Scribd cennú obsahovú knižnicu viac ako 40 miliónov prezentácií a 100 miliónov mesačne aktívnych používateľov. K zmene príde od 24. septembra. (TechCrunch)

A je to tu, vysokoškolák založil blog, ktorý písala umelá inteligencia GPT-3 a čítali ho desaťtisíce. Liam Porr z Kalifornskej univerzity v Berkeley chcel dokázať, že blogy písané umelou inteligenciou so správnym prístupom vedia oklamať ľudí. Vytvoril ich niekoľko a uverejnil ich na populárnych fórach a niektoré z nich sa uchytili a začali sa čítať a zdieľať. Pritom v diskusii sa ozvalo niekoľko ľudí, že im tie blogy prišli podozrivé, no ostatní diskutujúci ich vysmiali. Porr hovorí, že jeho experiment dokazuje, ako by mohol niekto zneužiť GPT-3 na generovanie clickbaitov. (MIT Technology Review)

