Je cancel culture viac ako anekdota?

Rozhovor s Jakubom Godom a Pavlom Hardošom.

11. aug 2020 o 10:50 Jakub Betinský

Dnes sa rozprávam s Jakubom Godom a Palom Hardošom, i keď popravde ide skôr o ich kritický rozhovor o článku, ktorý prednedávnom Jakub napísal. V kocke povedané, v článku tvrdil, že existuje množstvo reálnych prípadov, ktoré poukazujú na existenciu tzv. cancel culture, teda kultúry rušenia. Táto kultúra, ponechaná bez patričnej kritiky, môže byť rastúcim ohrozením pre demokratické spoločenstvá, ktoré si vážia slobodu slova ako nevyhnutnú podmienku ich existencie.

Na druhej strane by sa dalo ale namietať, že kultúra rušenia je pojem, ktorému chýba jasná definícia a dôkazy, ktoré poukazujú na jej existenciu sú výlučne anektodálne, teda založené na osobnej skúsenosť. Nie je v skutočnosti kultúra rušenia ideologický nástroj, ktorý pretláča fiktívny naratív vyhovujúci jednému politickému spektru? Palova kritika Jakubovho článku sa pohybuje na podobných myšlienkových vlnách.

Pred samotným rozhovorom mi dovoľte mojich dvoch hostí predstaviť:

Jakub Goda sa publicisticky, analyticky a aktivisticky venuje dezinformáciám. Infiltroval sa do Hlavných správ, pomohol k tomu, aby Billa a Tesco vyhodili Zem a vek z predajní, za svoje blogy dostal novinársku cenu za rok 2016 a dve nominácie za rok 2017. Študoval na Fakulte managementu Univerzity Komenského a neskôr Philosophy, Politics and Economics na University of York v Anglicku.

Pavol Hardoš vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti získal MA a PhD so špecializáciou na politickú teóriu. Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov UK pracuje od septembra 2015 ako odborný asistent a učí kurzy o rôznych teoretických aspektoch štúdia politiky. Venuje sa demokratickej teórii, politickej reprezentácii, modernej politickej filozofii a epistemickým aspektom demokracie.

