Vesmírny konštruktér: Nemôžeme len montovať autá. Okolie s ESA dávno spolupracuje

Naši ľudia od začiatku robili dobré meno v cudzine, hovorí JÁN BALÁŽ.

11. aug 2020 o 21:22 Matúš Beňo

Vesmírny konštruktér Ján Baláž z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Pomáha pri vývoji detektora, ktorý zabudujú do sondy JUICE. (Zdroj: Archív Jána Baláža)

Európska vesmírna agentúra (ESA) plánuje už o dva roky poslať k Jupiteru sondu JUICE, ktorá bude skúmať ľadové mesiace plynného obra. Na misii sa podieľajú aj slovenskí vedci, ktorí pre sondu vyvíjajú detektor.

"Všetko môže pokaziť jeden elektrón, ktorý prístroj prestrelí a môže vyvolať impulz na senzoroch. Preto sa tam inštaluje náš detektor," ozrejmuje v rozhovore pre denník SME vesmírny konštruktér Ján Baláž z Ústavu experimentálnej fyziky SAV.

Na konci 20. rokov sa k Jupiteru dostane pripravovaná sonda JUICE. Na palube ponesie aj detektor, ktorý vyvíjate. Bude to najďalej, kam sa dostane slovenský prístroj?

Pre spresnenie, nedá sa celkom povedať, že je to slovenský prístroj, keďže nie je samostatný. Prispievame k budovaniu väčšej aparatúry. Oficiálne by ste nás na stránkach ESA nenašli, že je to prístroj zo Slovenska.

Na sonde je celý komplex vedeckých prístrojov. Švédi vyhrali tender na aparatúru na detekciu častíc. Tvoria ju senzory z rôznych krajín, nielen z Európy, ale aj USA. Požiadali nás, aby sme dodali jeden podsystém, náš detektor. Dal by sa označiť za slovenský prístroj, no nie je samostatný, je súčasťou celku.

Nebude teda nikde uvedené made in Slovakia?

Na samotnom prístroji nie. Náš detektor zabudujú dovnútra. Nepochybné je, že je to slovenské dielo. Aj ho financujeme. Ale nie je to na úrovni samostatného prístroja, ktorý by ste videli na palube.

Aký máte pocit, keď sa prístroj, na ktorom sa podieľate, dostane tak ďaleko?

U nás to nie je vlastne nič nové. Prispeli sme aj k sonde Rosetta, ktorej modul pristál na kométe (Čurjumov-Gerasimenko v roku 2014, pozn. red.). Táto vlastne letela ešte kúsok ďalej za orbitu Jupitera. To bola asi naša najvzdialenejšia práca.

Akú funkciu má detektor, na ktorom pracujete?