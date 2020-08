Prečo sa ľudia ako jediný druh pária v súkromí

Nové a nečakaná vedecké objavy.

7. aug 2020 o 11:56 Tomáš Prokopčák

Prekvapujúce je najmä to, že to dosiaľ nikoho neprekvapovalo. No zdá sa, že ľudia sú prakticky jediným druhom, ktorý sa pári v súkromí. Presnejšie, okrem nás takéto správanie poznáme už iba u vtákov druhu timáliovec tamariškový.

Dosiaľ to však nik neskúmal. Vedci sa teda pozreli, či to je iba náš kultúrny vzorec, alebo to platí pre všetky ľudské spoločnosti. A tiež prišli s hypotézou, prečo to tak robíme.

Iní výskumníci sa zase pozreli, prečo masovo umierali slony v Botswane. A zdá sa, že našli odpoveď.

