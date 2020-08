Pri oprave Bratislavského hradu odkryli unikátny archeologický nález

Nález sprístupnia v roku 2023.

6. aug 2020 o 13:00 SITA, TASR

Tretia etapa rekonštrukcie Bratislavského hradu priniesla archeologický nález pod budovou na Severných hradbách.

Je ním drevozemný val z 11. storočia, ktorý má mimoriadnu historickú a kultúrnu hodnotu. O objave vo štvrtok informoval vedúci Kancelárie Národnej rady Daniel Guspan.

Nález sprístupnia v roku 2023

V priestore plánovanej strojovne na Severných hradbách sa podarilo odkryť zachovanú zuhoľnatenú konštrukciu opevnenia postaveného z mohutných dubových brvien. Siahali do výšky viac ako dva metre.

Zhorela pravdepodobne ešte v 11. storočí a jej mohutná viacmetrová deštrukcia zásadne zmenila ráz terénu a vytvorila dnešný reliéf hradného kopca.

Patrí k najlepšie zachovaným opevneniam z tejto doby v strednej Európe.

"Podobný nález je v stredoeurópskom kontexte výnimočný, obdobný môže návštevník vidieť pod nádvorím Pražského hradu," zhodnotil riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Ruttkay.

Pamiatka by mohla byť zreštaurovaná do roku 2023 a nálezy by mohli byť verejnosti sprístupnené v roku 2023.

Významné centrum

Bratislava bola podľa archeológov v 11. storočí významným župným uhorským centrom.

Na hrade musela podľa ich slov sídliť významná vojenská posádka a istý čas aj posádka poľského vládcu Boleslava Chrabrého, ktorý toto územie dočasne obsadil.

Mesto nebolo oveľa väčšie ako Hainburg. Rozsiahlejšou bola v tomto období Nitra.

Drevozemný val z dubového dreva bol na Slovensku prvým príkladom konzervácie zuhoľnateného dubového dreva. Dodali, že výskumy potvrdili výnimočnosť tejto strategickej vyvýšeniny nad Dunajom.