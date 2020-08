Samsung ukázal nový Galaxy Note20

Je opäť väčší, výkonnejší, pracovitejší a samozrejme aj drahší.

5. aug 2020 o 17:37 Matúš Paculík

BRATISLAVA. Jeden z najväčších výrobcov smartfónov, juhokórejský Samsung, dnes predstavil najnovšiu generáciu svojho biznis smartfónu Galaxy Note.

V ponuke mu pribudnú dva modely, menší aj s verziou bez podpory mobilných sietí piatej generácie.

Ešte lepšie dotykové pero

Prvý model zo série Galaxy Note ukázal Samsung už pred deviatimi rokmi, od vtedy je oň stále veľký záujem.

Dôvodom nie je len veľký displej, výkonný hardvér a vynikajúci fotoaparát, ale hlavne špeciálne dotykové pero.

V najnovšej verzii sa však presunulo z dobre dostupnej pravej časti do ľavej. Na prvý pohľad malá zmena je ergonomickým problémom hlavne pre používateľov odchovaných na predchádzajúcich modeloch.

Samotné pero je opäť o niečo lepšie, výrazne sa zlepšila jeho presnosť a hlavne sa zmenšilo oneskorenie, takže písanie poznámok je opäť o niečo prirodzenejšie. Odporúčame siahnuť po modeli Ultra, ktorého 120 Hz obrazovka je na prácu s perom skvelá.

S perom sa nemusíte len dotýkať obrazovky, reaguje aj na silu tlaku, priblíženie pera a systém podporuje niekoľko gest. Vtedy sa po určitom pohybe perom vo vzduchu vykoná konkrétna akcia, napríklad krok späť či návrat na hlavnú obrazovku.

Novinkou je ešte užšie prepojenie smartfónu so službami spoločnosti Microsoft na prácu s dokumentami, poznámkami a dokonca pribudla podpora pre úpravu PDF dokumentov a ešte jednoduchšiu tvorbu prezentácií.

Počas písania poznámok pribudla možnosť tvorby zvukových záznamov a automatická synchronizácia s počítačom a tabletom.

Svoje poznámky tak môžete okamžite editovať napríklad aj na notebooku so systémom Windows.

Aj keď sú smartfóny zo série Note primárne určené na prácu, v najnovšej verzii sú zároveň aj dokonalými hernými mobilmi. Výkon na to majú dostačujúci, rovnako aj kapacitu pamäte a veľký displej s vysokou obnovovacou frekvenciou.

V spolupráci s Microsoftom je nový Note optimalizovaný pre Xbox Game Pass, čo je služba pre online hranie. Za mesačný poplatok necelých 13 eur môžete hrať vyše 100 moderných počítačových hier, vrátane Forza Horizon 4, alebo Gear of Wars.

Pre hranie viacerých hier je potrebný kompatibilný gamepad (jeden dostanete k predobjednávke) a rýchle pripojenie na internet. Hry totiž bežia na serveroch Microsoftu a smartfón slúži len na ich zobrazenie a interakciu hráča.

Dotykové pero S Pen je stále najväčšou výhodou série smartfónov Galaxy Note. (zdroj: Matúš Paculík)

V dvoch veľkostiach

Na trh prídu dve verzie smartfónu, Note20 s 6,7-palcovým FullHD+ displejom a Note20 Ultra 5G s 6,9-palcovým QuadHD+ displejom. Majú certifikáciu pre HDR10+, technológiu Dynamic AMOLED 2X a dostatočne vysoké rozlíšenie.

Samsung pri novej generácii Note použil čip z modelu Galaxy S20, ktorý však opäť nájdeme len na niektorých trhoch vrátane Slovenska.

Čip Exynos 990 je síce stále jedným z najvýkonnejších riešení na trhu, no my by sme aj tak ocenili skôr Snapdragon určený pre Americký trh.

Model Note20 bude dostupný v konfigurácii 8 / 256 gigabajtov za 949 eur, Note20 Ultra 5G v dvoch konfiguráciách, 12 / 256 gigabajtov za 1299 eur a 12 / 512 gigabajtov za 1399 eur.

Kým pri menšom Note20 zostala cena v porovnaní s predchádzajúcou generáciou zachovaná, tak veľká Ultra verzia je výrazne drahšia. Veľký Note sme si totiž pred rokom mohli kúpiť už za 1099 eur, avšak bez podpory sietí piatej generácie.

Spolu s väčšími displejmi narástla aj kapacita batérií, presnejšie na 4300 mAh pre menšiu a 4500 mAh pre väčšiu verziu. Kým pri menšom modeli nemáme obavu o celodennú výdrž, tak veľký Note pri zapnutom vysokom rozlíšení alebo 120 Hz obnovovacej frekvencii bude nabíjačku potrebovať pravdepodobne aj viackrát do dňa.

Fotoaparáty kopírujú sériu Galaxy S20, takže pri Ultra verzii nájdete hlavný 108-megapixelový snímač, doplnený o jeden širokouhlý a jeden s 5-násobným optickým priblížením. Novinkou je laserové zaostrovanie, ktoré by malo odstrániť najväčší problém Galaxy S20 Ultra v podobe pomalého ostrenia.

Note20 má hlavný a širokouhlý snímač s rozlíšením 12 megapixelov, tretí 64-megapixelový využíva na tvorbu fotografií s 3-násobným hybridným priblížením. Pri obidvoch nechýba možnosť záznamu 8K videa pri rýchlosti 24 snímok za sekundu.

Samsung Galaxy Note20 a Note20 Ultra 5G (vpravo). (zdroj: Matúš Paculík)

Cena išla hore

Zákazníci si nové modely môžu predobjednať okamžite, ich predaj však štartuje až 21. augusta.

Za základnú verziu Note20 bez podpory 5G sietí si Samsung pýta 949 eur, čo je suma zhodná s predchádzajúcou generáciou.

Za Note20 v 5G verzii si pripravte rovných 100 eur navyše. Note20 Ultra bude dostupný len s podporou 5G sietí, na našom trhu ho výrobca ponúkne v dvoch konfiguráciách. Základná vo verzii 12 / 256 gigabajtov stojí 1299 eur, za konfiguráciu 12 / 512 gigabajtov si priplatíte 100 eur.

Aj tento rok Samsung ponúka k predobjednávkam bonusy zadarmo, konkrétne dva balíčky, herný alebo hudobný. Pri hudobnom sú to bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds+ (pre Note20) alebo Galaxy Buds Live (pre Note20 Ultra 5G).

V hernom balíčku zákazníci nájdu herný ovládač (špeciálny gamepad s integrovaným držiakom na smartfón) MOGA XP5-X, bezdrôtovú nabíjačku Samsung (výkonnejšiu pre Note20 Ultra 5G) a 3-mesačné predplatné služby Microsoft Game Pass.

