Test: TCL 10 Pro je krásny smartfón za dobrú cenu

Hodnotenie 8 TCL 10 Pro Páči sa nám: dizajn množstvo funkcií rýchle reakcie systému AMOLED displej režim jednej ruky Nepáči sa nám: papierovo slabý výkon nemá 5G priemerná nočná fotografia Zhrnutie: Prvý smartfónový pokus známej značky u nás dopadol veľmi dobre. Výrobca však venoval viac energie do vzhľadu a výkon hardvéru odsunul na druhú koľaj. Pre bežné použitie skvelá kombinácia, neodporúčame jedine náruživým hráčom. KÚPIŤ NA HEJ.SK ZA 449 €

Čínska spoločnosť TCL nie je žiadny neznámy startup. Vyrába nielen smartfóny, ale aj televízory, chladničky, práčky, klimatizácie a domáce spotrebiče. Firme ťahá už na štyridsiatku a má viac zamestnancov, ako Žilina obyvateľov.

Pri televízoroch sa dlhú dobu drží v prvej päťke výrobcov, no v skutočnosti produkuje aj časť televízorov pre iné firmy, napríklad Samsung. Na Slovensku bola firma ešte nedávno úplne neznáma, oficiálne u nás zatiaľ ponúka inteligentné hodinky, televízory a najnovšie aj smartfóny.

Tie ste pravdepodobne v ruke držali už pred rokmi v podobe značiek Alcatel alebo Palm. Nie je preto prekvapením, že TCL 10 Pro, ako jeden z prvých smartfónov vyrobených pod značkou TCL, pôsobí dobre nielen na prvý pohľad, ale aj po dvoch týždňoch používania.

V smaragdovej zelenej

Posledné roky sa výrobcovia pretekajú v tvorbe čo najzaujímavejších dizajnov. Majú síce v mnohých smeroch zviazané ruky, no už dávno nám neponúkajú len čierne zariadenia bez štipky inovácie.

Aj TCL 10 Pro je klasický obdĺžnik s displejom natiahnutým od okraja po okraj, no vďaka mierne zaobleným bokom, pocitovo malej hrúbke a mierne odlišným odtieňom zelenej farby vyčnieva aj medzi drahými značkami.

Základ konštrukcie je pritom totožný s prémiovou konkurenciou v podobe skleneného sendviču s kovovým rámom. Prekvapilo nás, že hoci je TCL 10 Pro o pár milimetrov hrubší v porovnaní s Galaxy S20 Ultra, tak pocitovo pôsobí úplne opačne.

V jednej ruke ho však neovládnete, na to je jeho 6,47-palcový AMOLED displej až príliš veľký. Navyše zadná strana si určite zaslúži ochranu v podobe aspoň základného puzdra, optimálne priehľadného.

Riešením pre používanie v jednej ruke je špeciálny režim v podobe zmenšenia pracovnej plochy. V nastaveniach si môžete upraviť jej veľkosť v palcoch (3,5, 4 a 4,5 palcová uhlopriečka), prípadne si veľkosť prispôsobíte s presnosťou na milimeter. Aktiváciu a deaktiváciu tohto režimu zvládnete gestom jedným prstom.

Hardvérové tlačidlá nájdete na smartfóne štyri. Tri sú bežne známe, upravíte si nimi hlasitosť a ovládnete blokovanie displeja, či zapnete a vypnete zariadenie. Štvrté tlačidlo nájdete na ľavej strane a je vyhradené pre Asistenta Google.

V hornej časti nájdete už vymierajúci analógový zvukový výstup s infračerveným portom, spodná časť je určená pre USB konektor typu C vo verzii 2.0. Hneď vedľa neho je slot pre dve SIM karty, alebo jednu SIM a jednu pamäťovú kartu.

Dizajn je neprehliadnuteľný, so zadnou stranou bez akejkoľvek vyčnievajúcej časti. (zdroj: Matúš Paculík)

Dobrý hardvér s priemerným výkonom

TCL klame telom, keďže vzhľadom patrí do skupiny prémiových smartfónov, no výkonom k tým stredne drahým. Použitý čip Snapdragon 675 má dve výkonné jadrá a šesť stredne výkonných, no v spojení grafickou časťou Adreno 612 môže pri graficky najnáročnejších hrách rýchlo stratiť dych.

Operačná pamäť s kapacitou 6 gigabajtov je podľa nášho názoru súčasné minimum pre náročnejšieho používateľa, čokoľvek menšie patrí do nižšej strednej triedy. V TCL si našťastie pri úprave systému dali záležať na optimalizácii a tak sme počas celej doby testovania nezaznamenali žiadne zaváhanie.