Archeologička: Do krypty s kostrami pod žilinskou katedrálou sme sa dostali náhodou

Odpovedá archeologička ANDREA SLANÁ.

4. aug 2020 o 18:08 Matúš Beňo

Článok pokračuje pod video reklamou

Pod žilinskou Katedrálou najsvätejšej trojice našli archeológovia nečakaný nález - zabudnutú kryptu, ktorá ukrývala množstvo kostrových pozostatkov.

"Prestrčili sme dnu naslepo fotoaparát, lebo sa tam nedalo nazrieť. Na fotkách sme videli, že krypta je vyplnená množstvom kostrových pozostatkov," opísala pre SME nález archeologička Andrea Slaná z Považského múzea v Žiline.

V máji ste pod žilinskou katedrálou v nečakanej krypte našli množstvo kostí. Netušili ste, že by tam mohla byť?

V katedrále vznikli už v roku 2018 georadarové merania. Bolo potrebné získať čo najviac informácií o podzemných priestoroch, pretože sa plánovala obnova katedrály.

Vedeli sme, že sa pod ňou nachádza päť krýpt, ďalšie dve v exteriéri.

Podľa výsledkov merania a písomných historických správ sme predpokladali, že väčšina podzemných priestorov, kde mohli byť krypty, bola zničená pri rekonštrukcii kúrenia v minulom storočí.

Ako ste ju potom našli?

Na dvoch miestach bol signál pozitívny. Značil, že by sa tam čosi mohlo nachádzať. Bol aj čiastočne nad tým miestom, kde sme neskôr kryptu v podzemí objavili. Nepredpokladali sme však, že by sa zachovala, v tom je nález unikátny. Je to jedna z piatich krýpt pod katedrálou, no dostali sme do nej dosť náhodne zvonka, cez murivo.

Súvisiaci článok Pri Piešťanoch odkryli veľké nálezisko, ukrývalo stopy po viacerých kultúrach Čítajte

Čo znamená dosť náhodne?

V súčasnosti prebieha obnova katedrály v exteriéri a zároveň aj archeologický výskum, drobné výkopy a podobne. Na stene muriva jednej bočnej lode sme si náhodou všimli jeho zvláštny tvar, malo totiž zvýšenú prímes hliny.

Nachádzali sa v ňom aj drobné úlomky kostičiek. Bolo zrejmé, že je to čosi iné, odlišovalo sa to od ostatného muriva. Preto sme tam spravili malý otvor do muriva.

Narazili ste na niečo?

Na dutinu, ktorá bola vyplnená kosťami. Ale stále sme nevedeli, že ukrýva aj nejaký priestor, stále sme boli v rámci muriva. To sme potom vyčistili, prehĺbili a už sa ukázala klenba vetracieho otvoru. Aj ten sme vyčistili, čím vznikol malý priezor.