Ako sa hýbu spermie? Celé stáročia sme boli obeťou optického klamu

Spermie objavili v roku 1677.

3. aug 2020 o 14:39 Matúš Beňo

Pred takmer 350 rokmi holandský obchodník a vedec Anton van Leeuwenhoek musel odolávať návrhom svojich kolegov.

Súvisiaci článok Domáce chemikálie môžu znižovať plodnosť mužov, naznačuje štúdia Čítajte

Po tom, čo zdokonalil raný mikroskop a odhalil existenciu baktérií, začal skúmať zloženie rôznych telesných tekutín ako krvi, mlieka či sĺz.

No ostatní vedci ho nabádali, aby sa svojím vynálezom pozrel na mužské semeno. Holanďan dlho odmietal, pretože z písania o ejakuláte a pohlavnom styku mal obavy.

No v roku 1677 sa nakoniec podvolil.

Vo vlastnom semene objavil "malé živočíchy", ako ich sám nazval, ktoré sa hýbali ako hady. Všetko, čo doteraz ľudia vedia o pohybe spermií, vychádza z vtedajších zistení holandského vedca.

Nová štúdia v časopise Science Advances však hovorí, že naše chápanie pohybu týchto pohlavných buniek je nesprávne. Pod klasickým mikroskopom totiž vidíme určitý optický klam.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nový pohľad na pohyb

"Majú bičík, ktorý pri plávaní švihá do strán ako had, ako úhor vo vode," opísal van Leeuwenhoek to, čo videl. Vedci sa celé ďalšie storočia pozerali do mikroskopu a videli rovnaký pohyb - spermie šľahali bičíkmi zo strany na stranu.

Nebol dôvod spochybňovať to, čo sa zdalo jasné. Až kým 343 rokov po prvom pozorovaní moderná trojrozmerná mikroskopia a vysokorýchlostné kamery a matematika odhalili, že sme sa mýlili.