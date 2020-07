Malé kôrovce dokážu rozdrobiť mikroplasty za štyri dni

Vedci označili zistenie za nečakané.

31. júl 2020 o 16:11 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

Malé kôrovce dokážu za 96 hodín rozdrobiť mikroplasty na čiastočky menšie ako bunka. Vyplýva to zo zistení vedcov z University College Cork v Írsku, informuje denník The Guardian.

Dosiaľ sa drobenie plastov pripisovalo najmä pomalým fyzikálnym procesom, ako slnečné žiarenie a činnosť vĺn, ktoré môžu trvať roky až desaťročia.

Štúdiu zverejnili v časopise Scientific Reports.

Zdalo sa to bláznivé

Odborníci z Írska pri skúmaní rôznonôžok druhu Gammarus duebeni dlhé len dva centimetre zistili, že mikroplasty nielen požívajú, ale ich aj neuveriteľne rýchlo rozdrobia na nanoplasty.

Súvisiaci článok Za týždeň zje človek mikroplasty o hmotnosti kreditky Čítajte

Tieto čiastočky sú dostatočne malé, aby sa dostali cez bunkové steny. Vedci sa preto obávajú, že môžu byť potenciálne škodlivejšie pre tvory ako mikroplasty s veľkosťou do päť milimetrov.

"Znelo to bláznivo, keď som to začala pred tromi rokmi študovať, že takéto malé živočíchy by mohli rozdrobiť plasty," cituje denník vedúcu autorku štúdie Aliciu Mateos-Cárdenasovú

"No náš výskum ukazuje, že plastové kúsky tvorili takmer 66 percent všetkých nájdených mikroplastových čiastočiek nahromadených vo vnútornostiach týchto živočíchov."

Odborníci použili mikroguľôčky polyetylénu, ktorý sa dá nájsť napríklad v plastových fľašiach, zafarbené fluorescenčnou farbou, aby sa ich konzumácia a delenie dalo lepšie sledovať cez mikroskop.

Zistili, že kôrovce guľôčky rozdrobili na nanoplasty, ktoré boli menšie ako tisícina milimetra.

Súvisiaci článok Vytvorili zmutovaný enzým, rozloží PET fľaše Čítajte

Keď drobné živočíchy vystavili štyri dni vysokej koncentrácii mikroplastov, vedci našli aj viac čiastočiek.

Podiel drobných plastových fragmentov bol najvyšší, keď boli rôznonôžky v čistej vode v prítomnosti ich potravy - rastlinného materiálu, čo naznačuje, že biologická fragmentácia môže úzko súvisieť s kŕmením sa.

Celý mechanizmus tohto biologického procesu je však podľa Mateos-Cárdenasovej potrebné ešte preskúmať, pretože nie je jasné, ako kôrovce rozkladajú plast.

Neznáme dôsledky

Vo svetových oceánoch, riekach a ich ústiach žije viac ako dvesto druhov kôrovcov rodu Gammarus, čiže výskum má ďalekosiahle dôsledky.

“ Ak plasty živočíchy požívajú a drobia, problém to znásobuje „ hlavná autorka Alicia Mateos-Cárdenasová

"Nepochybne to pridáva ďalšiu vrstvu k nášmu pochopeniu osudu plastov v životnom prostredí. Keď sa plasty dostanú do oceánov a riek, v skutočnosti nevieme, čo sa s nimi stane. Ak ich živočíchy požívajú a drobia, problém to znásobuje," varovala Mateos-Cárdenasová.

Okrem globálneho rozsahu problému môže biologická fragmentácia plastov mať aj škodlivé efekty vzhľadom na zmenšujúcu sa veľkosť plastových častíc.

Nahromadenie sa nanoplastov v organizmoch živočíchov a rastlín s neznámymi potenciálne negatívnymi dôsledkami môže problém plastového znečistenia ešte viac skomplikovať a zasiahnuť celý potravinový reťazec.

DOI: 10.1038/s41598-020-69635-2