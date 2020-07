Robotické vozidlo NASA Perseverance je pripravené na misiu na Mars

Rover bude predovšetkým hľadať na planéte známky života.

27. júl 2020 o 21:36 TASR

NEW YORK. Národný úrad pre letectvo a vesmír v pondelok oznámil, že robotické vozidlo Perseverance je pripravené na misiu na Mars, ktorá by mala odštartovať vo štvrtok. Informovala o tom agentúra DPA.

Riaditeľ NASA Jim Brindestine na tlačovej konferencii potvrdil, že previerka systémov je ukončená a všetko je pripravené na štvrtkový štart. Na obežnú dráhu ho vynesie nosná raketa Atlas V.

Robotické vozidlo, ktoré má rozmery menšieho auta, by spolu experimentálnym vrtuľníkom Ingenuity malo na Marse pristáť vo februári budúceho roka.

Vozidlo bude mať za úlohu predovšetkým hľadať známky možného minulého, nie súčasného, života na Marse.

Bude monitorovať aj klímu a geológiu planéty, pričom bude zhromažďovať vzorky hornín a prachu, ktoré by niekedy v budúcnosti mali byť prepravené na Zem.

Táto misia na Mars je súčasťou programu, ktorý zahŕňa aj misie na Mesiac s cieľom pripraviť sa na možný prieskum červenej planéty ľudskými posádkami, uviedla NASA.

Podľa plánov NASA by v roku 2024 mala na Mesiaci pristáť prvá žena a ďalší muž. S trvalou prítomnosťou ľudí na Mesiaci sa ráta do ďalších ôsmich rokov. Mesiac by mal potenciálne slúžiť ako základňa pre lety na Mars.