Tri najhoršie veci na e-mailoch a ako ich vyriešiť

Koľko máte neprečítaných správ?

7. aug 2020 o 14:06 Washington Post, Geoffrey A. Fowler

Ospravedlňujem sa, ak čakáte na e-mail odo mňa. Môj Gmail má 17 539 neprečítaných správ.

Zdvihnite ruku, ak ich máte ešte viac. Pre mnohých už Gmail nie je priestorom na komunikáciu, ale skôr nekonečnou kopu, v ktorej môže snoriť Google.

Pandemický život túto hromadu ešte naplnil novými kupónmi, pozvánkami na Zoom, newslettrami a školskými zadaniami. Dôležité rozhovory sa presunuli do SMS správ, na Whatsapp, Slack a Facebook, ale e-mailov nás to nezbavilo... a neodpovedať na ne je stále veľmi neslušné.

Väčšina spotrebiteľských technológií sa časom zlepšuje. Prečo nie aj e-mail?

Čo je zlé na e-mailoch?

Trochu perspektívy na tento problém som získal počas minulého mesiaca, keď som testoval novú e-mailovú službu Hey. Chce, aby sme opustili Gmail, Outlook či Yahoo Mail a začali s novou adresou, s novým radikálnym organizovaním – a platili za to sto dolárov ročne (približne 86 eur).

Počas prvých štyroch týždňov prilákal Hey 185-tisíc nových používateľov, pre mňa bol miernym úspechom.

Na súkromnom Gmaile som denne dostal sedemdesiatpäť až sto e-mailov. Po tom, ako som si nastavil presmerovanie všetkých správ z Gmailu na Hey, som denne čelil iba desiatim až dvadsiatim.

Ak vám to nenapadlo už pri tej stodolárovej cenovke, dovoľte mi to vyjasniť: Hey nie je pre každého. Väčšina ľudí by radšej navštívila Sociálnu poisťovňu, než aby si menili e-mailovú adresu. A Hey vyžaduje značné počiatočné úsilie, aby ste naplno využili jeho organizačný systém.

Napriek tomu robí Hey každému láskavosť. Jeho tvorcovia, dlhoroční technologickí buriči z Basecampu, konečne pomenúvajú niektoré z hlavných problémov e-mailu, ktoré sme sa všetci naučili tolerovať.

Ani Hey ich úplne nevyriešil, ale je to vítaný návrat do obdobia, keď naše digitálne nástroje neboli obmedzované niekoľkými obrovskými korporáciami, ktorých poháňa túžba ťažiť naše osobné informácie.

Toto je základ nášho problému: z priehradky Doručené správy sa stal zoznam úloh, ktorý pre vás tvoria iní ľudia. V posledných rokoch sme prenechali veľa kontroly algoritmom a reklamným spoločnostiam.

Tento článok nie je iba nenávistná správa pre Gmail. Outlook od Microsoftu, ktorý nahradil Hotmail, taktiež používa umelú inteligenciu na organizáciu správ spôsobmi, ktoré často nepôsobia veľmi inteligentne.

Yahoo Mail vlastnený firmou Verizon Media úplne kolonizoval marketing zameraný na získavanie údajov. Keď som sa chcel rozprávať s produktovým manažérom e-mailov z každej firmy o tom, čo nefunguje, všetci ma odmietli. Google mi poslal zoznam nástrojov Gmailu pre produktivitu, Microsoft odpovedal písomne a Yahoo neodpovedalo. Toto nie je spôsob, akým sa staviate k produktom, na ktoré ste hrdí.

Gmail s viac ako 1,5 miliardou účtov a Outlook (Microsoft nechce zverejniť počet používateľov) využili svoj rozsah, aby urobili dôležité zásahy proti spamu a bezpečnostným hrozbám.

Zamerali sa však na slúženie najnižšiemu spoločnému menovateľu – nečudo, že väčšina schránok stále vyzerá ako nekonečné riadky textu.

Pár startupov vrátane Hey a omnoho drahšieho Superhumanu experimentuje s novými nápadmi, ale existuje dlhá a smutná história spoločností, ktoré chceli pretvoriť e-maily, len aby ich odkúpil Google, Microsoft či iné giganty... a potom ich činnosť ukončili.

Toto sú tri najhoršie veci na dnešných e-mailových službách, šikovné spôsoby, ako ich Hey napráva, a niekoľko spôsobov, ako môžete zmeniť svoju schránku s doručenými správami. Môžeme iba dúfať, že si ich vypožičia niekto z Googlu, Microsoftu či Yahoo.

Problém č. 1: hocikto vám môže poslať e-mail

Pamätám si, aký revolučný pocit som mal z Gmailu, keď prišiel v roku 2004. Dal vám priehrštie úložného priestoru zadarmo a rýchle vyhľadávanie, takže ste si veci nemuseli organizovať a vymazávať, aby ste niečo našli. Hotmail a Yahoo tento prístup neskôr okopírovali.