Káčer: Nacionalizmus je kresťanská heréza

O národe, odkiaľ sa táto idea berie a či prežije vplyv globalizicácie a rýchlosť technologických zmien.

21. júl 2020 o 14:34 Jakub Betinský

V dnešnej dávke sa rozprávam s Rastislavom Káčerom a hovorili sme aj o tom:

Čo je to národ, kedy táto idea vznikla, má ešte dnes komparatívnu evolučnú výhodu a ako naň vplýva globalizácia?

Prečo je kresťanstvo anti-tézou nacionalizmu?

Ako spolu súvisí David Hume, darvinizmus a fungovanie spoločnosti?

Kedy má konzervativizmus svoje nevyhnutné uplatnenie a kedy zase nie?

A čo náš učí o živote a ľudskej identite Dobšinský a Homér?

Rastislav Káčer je v súčasnosti predsedom bratislavského think-thanku GLOBSEC, od 2008 je prezidentom Slovenskej atlantickej komisie a 21 rokov slúžil v slovenskej zahraničnej službe. Okrem iného päť rokov slúžil ako slovenský veľvyslanec v Spojených štátoch a neskôr v Maďarsku, a ako štátny tajomník na ministerstve obrany bol v 2001 zodpovedný za vyjednávania a vstup Slovenska do NATO.

Knihy spomenuté v rozhovore:

Elizabeth Marshall Thomas, The Old Way (2006)

Colin Feltham, Matthew Alexandar Sarraf, and Michael Woodley, Modernity and Cultural Decline: A Biobehavioral Perspective (2019)

Stefan Zweig, Erasmus of Rotterdam (1934)

