Uhlíková daň skutočne zníži svetové emisie oxidu uhličitého

Krajiny využívajú aj emisné povolenky.

17. júl 2020 o 17:57 Matúš Beňo

Ak si za vypustenie oxidu uhličitého vypýtate poplatok, malo by to v konečnom dôsledku znížiť množstvo jeho emisií. Taká je teória. No doteraz chýbali údaje, ktoré by ju dokázali plošne.

Teraz najväčší výskum svojho druhu tvrdí, že tento mechanizmus boja proti emisiám je skutočne efektívny.

Podľa autorov štúdie zverejnenej v časopise Environmental and Resource Economics prinášajú ich zistenia jasnú správu pre krajiny sveta: Opatrenia ako uhlíková daň musí byť súčasťou plánov na zníženie skleníkových plynov.

Platí znečisťovateľ

Spoplatnenie emisií v podstate znamená, že znečisťovateľ platí za znečistenie životného prostredia a s ním spojené dôsledky napríklad na zdraví ľudí.

Pokladá sa za menej invazívny politický zásah oproti priamym nariadeniam.

Priemysel, výrobcovia či ktokoľvek, kto vypúšťa škodlivý plyn, sa totiž sami rozhodnú, či budú plyn vypúšťať aj naďalej za poplatok alebo nájdu spôsoby, ako svoje emisie znížiť.