Štart nástupcu Hubblovho ďalekohľadu odložili o sedem mesiacov

Do vesmíru by sa mal dostať 31. októbra 2021.

17. júl 2020 o 10:52 SITA

MYS CANAVERAL. Štart nástupcu Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu odložili o sedem mesiacov v dôsledku pandémie a technických problémov.

Predstavitelia misie vo štvrtok oznámili, že Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba nevyšlú do vesmíru v marci 2021, ale až 31. októbra 2021. Pôvodne sa mal dostať do vesmíru pred viac ako desiatimi rokmi.

Predchádzajúci dvojročný odklad oznámili v roku 2018 pre chybu pracovníka a problémy s hardvérom. Až do vypuknutia pandémie nového koronavírusu išlo všetko podľa plánov, dodali zástupcovia projektu.

"Úspech misie je kritický, ale bezpečnosť nášho tímu je našou najvyššou prioritou," povedal Steve Jurczyk z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Podľa NASA výdavky spojené s odkladom misie nepresiahnu rozpočet 8,8 miliardy dolárov, ktorý odsúhlasil Kongres. Rezervy, ktoré vyčlenili pred dvoma rokmi, pokryjú všetky potrebné náklady.

Pandémia koronavírusu zapríčinila odklad o takmer tri mesiace, keďže spomalila prácu na ďalekohľade v južnej Kalifornii. Ďalšie štyri mesiace boli potrebné na splnenie plánu v spojitosti s novým dátumom štartu.

Na budúci mesiac plánujú vykonať akustickú a vibračnú skúšku na kompletne zostavenom ďalekohľade. Technici chcú takisto znova otvoriť a zložiť slnečnú clonu veľkú ako tenisový kurt.

NASA plánuje previezť ďalekohľad do Francúzskej Guyany, ktorú poskytne na štart európska strana.

Zariadenie by sa malo dostať až 1,6 milióna kilometrov od Zeme a bude mať niekoľko rovnakých cieľov pozorovania ako Hubblov vesmírny ďalekohľad, ktorý by mal fungovať do 30. rokov 21. storočia.