Ghost of Tsushima ste už hrali, no aj je to skvelá samurajská hra (recenzia)

Hra vychádza zo skutočných udalostí.

17. júl 2020 o 13:08 Matúš Beňo

Ghost of Tsushima je hra v otvorenom svete, ktorá sa výrazne inšpiruje samurajskými filmami. Dokonca ponúka možnosť hrať v Kurosawovskom režime, pri ktorom sa prepne do čiernobielych farieb a pridá šum. (Zdroj: Sony/Sucker Punch)

Hodnotenie 8 Ghost of Tsushima Páči sa nám: vizuálny štýl napínavé duely nápaditý súbojový systém prvky nabádajúce k prieskumu prostredia Nepáči sa nám: umelá inteligencia obyčajných protivníkov slabší systém zakrádania sa prílišné dodržiavanie žánrových trópov Zhrnutie: Ak ste fanúšikom samurajských príbehov a popri Sekirovi či Nioh vám chýba prístupnejšia alebo do reality zasadená hra, Ghost of Tsushima bude výbornou voľbou. Vývojári zo Sucker Punch pred rokmi priniesli jednu z prvých výborných hier pre PlayStation 4, je preto príznačné, že generáciu zakončia rovnako. Hrané na základnej PlayStation 4

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Sony.

Nová samurajská hra v otvorenom svete Ghost of Tsushima ani na moment neskrýva, kde vzala inšpiráciu. Už pri prvom spustení sa vás spýta, či si chcete zapnúť Kurosawský režim.

To znamená, že hra bude vyzerať presne tak, ako samurajské filmy slávneho japonského režiséra. Pri hraní vám tiež neraz napadne, že jeden či druhý herný prvok ste už niekde predtým videli.

Podobnosť so staršími hrami či filmami vôbec nie je na škodu. Ako celok funguje veľmi dobre. Ak ste fanúšikom samurajských príbehov ako Sedem samurajov, Ghost of Tsushima vám umožní jeden prežiť so všetkým, čo k nemu patrí vrátane skvelých súbojov.

A navyše pridá úžasný vizuálny štýl, pre ktorý budete mať neustále chuť zvečniť každý kút sveta vo fotografickom režime.

Sám proti všetkým

Píše sa rok 1274 a mongolskí nájazdníci si vytvorili predmostie na ostrove Cušima. Na odpor sa im postaví malá skupinka samurajov, no takmer nik z nej neprežije. Mongoli ich zaskočili nevídanou taktikou a zbraňami. Nebyť zlodejky, zomrel by aj hlavný hrdina hry, Džin Sakaj.

Po zotavení sa začínajú pre Džina ťažké chvíle a mongolská invázia je len začiatkom.

Uvedomuje si, že na záchranu ľudí pred nájazdníkmi mu nepostačí jeho samurajský výcvik, ktorý mu velí nepoľaviť, čeliť súperovi odhodlane a nikdy nezaútočiť od chrbta.

Na pomoc ľuďom bude musieť zapojiť všetky podlé taktiky, ktoré by jeho učiteľ zaznával, pretože ich považoval za zahanbujúce.

Je to práve miešanie týchto dvoch prvkov, hrdinského boja tvárou v tvár presile a nečakaných útokov zo zálohy, ktoré tvoria základ hrateľnosti Ghost of Tsushima.

Oba prístupy sú od začiatku otvorené. Vývojári ich nezamkli za čiernobielu morálku, nejaký systém merania cti a hanby, v ktorom by jeden spôsob boja znemožnil využívanie rôznych zákerných bômb či nožov.

Inšpirácia v mnohých hrách

Obraz osamoteného bojovníka, ktorý stojí proti veľkej presile, sa hre darí vytvoriť hneď viacerými spôsobmi.

Ak sa napríklad nechcete skrývať vo veľkej tráve a potichu odstraňovať mongolských bojovníkov, vždy môžete priamo napochodovať k vchodu do tábora a vyzvať toho najlepšieho na súboj. Prebieha tak, že podržíte tlačidlo a čakáte, kedy na vás nepriateľ zaútočí.

Musíte však vystihnúť správny moment.

Ak pustíte tlačidlo príliš skoro alebo neskoro, utŕžite ranu naopak vy. A pozor, protivník môže len predstierať, že sa chystá na útok. Na druhej strane, aj zakrádanie ponúka určité výhody. Ak napríklad v tábore nájdete cvičiaceho veliteľa, môžete sa jeho pozorovaním čosi naučiť.

Keď dôjde k priamym súbojom, hra obstojí. Hoci je akousi zmesou konkrétnych prvkov z viacerých hier, vôbec nepôsobí preplácane.

Keď bojujete proti presile, možno vám napadne Assassin's Creed. Ale zatiaľ čo v obľúbenej sérii vám veľa nehrozí, proti Mongolom sa musíte poriadne oháňať.

Bojujete totiž proti viacerým typom nepriateľov, z ktorých každý útočí inak a rozdielne sa ich útoky aj odrážajú.

Tu si zas Ghost of Tsushima požičiava nápady z minuloročného Sekira, ktorého pripomína aj dynamikou a surovosťou, hoci si zachováva veľkú prístupnosť. Aby ste sa dokázali brániť voči toľkým typom útokov, využijete rôzne bojové postoje ako z tohtoročného Nioh 2. Zo série Far Cry si zas požičiava dobývanie opevnení, v ktorých je dokonca aj klietka so zvieraťom. Stačí ho vyslobodiť a pozerať, aký chaos dokáže v radoch protivníkov vytvoriť.

Keďže stačí veľmi málo rán, aby vás nepriatelia poslali na zem a zabodli do vás svoje meče, hra vyžaduje pozornosť a oči na stopkách. Súboje sú preto vždy dynamické a s pribúdajúcimi schopnosťami čoraz akčnejšie.

Vrcholom všetkého sú občasné šermiarske duely s bossmi, ktoré si vyžiadajú vašu úplnú sústredenosť. Musíte sledovať každý jeden útok protivníka, uvedomiť si, kde sa vám otvára priestor na protiútok a neváhať.

Každý sa navyše odohráva na tých najkrajších miestach v hre, ako napríklad na lúke uprostred búrky s bleskami či v noci v jazierku, na ktorého hladine plávajú lampáše.

Organický svet

Hoci pri súbojoch sa vývojári výrazne inšpirovali inými hrami, do hrateľnosti sa snažili pridať aj čosi svoje. Kým v absolútnej väčšine súčasných hier v otvorenom svete na hráčov čakajú malé mapky v rohoch obrazovky či smerové ukazovatele priamo uprostred obrazovky, Ghost of Tsushima ide iným smerom. Úžasne jednoduchým, ktorý dokonalo zapadá do témy hry.

Hra na navigáciu po hernom svete používa hlavne vietor, v menšom meradle dokonca aj zvieratá.

Stačí na veľkej mape potvrdiť cieľ a počas hrania bude vanúť vietor, ktorý smerom k cieľu rozkolíše stromy aj všetku trávu.

Už sa nemusíte sústrediť na smerovník niekde na obrazovke, pre ktorý by vám unikal nádherný pestrofarebný herný svet. Takto vnímate všetku nádheru feudálneho Japonska, a že sa je čím kochať.

A aby toho nebolo málo, zlaté vtáky poletujúce po okolí vás navedú na miesta, ktoré by vás mohli zaujímať. A určite sledujte aj líšky, aj tie majú čo ukázať.

Takýmto spôsobom môžete stretnúť napríklad pocestného, ktorý vám rozpovie legendu o významnom bojovníkovi, alebo povie o napadnutej osade, čím sa vám otvorí nová vedľajšia úloha. Ostrov nie je hneď od začiatku zaplnený množstvom úloh. Tie sa postupne pridávajú, ako sa o nich dozvedáte.

Tento systém navigácie je neuveriteľne jednoduchý a pôsobí veľmi prirodzene. Jediná škoda je, že postavy zakaždým spomenú oblasť, o ktorej ani neviete, kde je.

Nepovedia vám napríklad, aby ste šli pozdĺž rieky, kým neuvidíte také a také skaly. Musíte sa vždy pozrieť na mapu a cieľ označiť. No i tak je to veľký posun, pretože hra vás vťahuje do svojho sveta a nabáda k prehľadávaniu jeho zákutí.

Stlačte R2 pre haiku

Stlačte R2 pre vzdanie úcty pri svätyni. Potom pre oddych v horúcom prameni. Alebo pre rozsekanie bambusov. Skrátka už niečo stlačte, aby ste urobili čosi charakteristicky japonské a dostali odmenu.

Napríklad básne haiku. Po ostrove Cušima sú roztrúsené miesta, kde si Džin môže sadnúť a rozjímať nad prostredím a udalosťami. Prvých pár pôsobí skutočne netradične a tematicky súdržne.

Keďže môžete sami vybrať, kam sa Džinova pozornosť bude uberať, dáva vám to pocit, že sa na vytváraní podieľate.

Zabudnime na chvíľu na skutočnosť, že haiku v skutočnosti vznikli tak o štyri storočia neskôr. Za každú zloženú báseň dostávate odmenu (a keď nájdete všetky miesta s haiku, zároveň aj trofej) a kým prvých pár pôsobí skutočne netradične, za chvíľu sa z toho stane rutina, ktorú si odškrtávate zo zoznamu.

A tak je to aj s ďalšími podobnými "zberateľnými" prameňmi, vlajkami či svätyňami. Žáner otvorených svetov má skrátka svoje trópy, ktoré nepustia a ktoré zrejme podľa vývojárov hráči očakávajú, odmenu za ich nájdenie nevynímajúc.

Je to škoda, pretože počiatočná netradičnosť sa zmení na pocit, že vývojári zobrali tie najtypickejšie japonské veci a nejako ich do hry vtesnali, aby na ne naviazali ďalšie odomykanie predmetov.

Ak sa hre Ghost of Tsushima dá ešte niečo vyčítať, tak je to občas kostrbatá kamera, ktorá sa sama pokúša nájsť vhodný uhol.

No až príliš často o čosi zavadí, hlavne v stiesnených priestoroch počas boja a neposkytne vám dobrý rozhľad. Ďalej váš kôň sa správa ako auto. A umelá inteligencia protivníkov občas prestane fungovať, ak sa jej prirýchlo stratíte z dohľadu.