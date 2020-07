Ako pozorovať a fotiť kométu Neowise? Radí astrofotograf

Teleso bude vidno až do augusta.

16. júl 2020 o 12:50 Matúš Beňo

Nočná obloha ponúka jedinečný astronomický úkaz. V súčasnosti je na nej najjasnejšia kométa za posledných trinásť rokov. Neowise je navyše viditeľná voľným okom.

Ideálne podmienky na pozorovanie sú, keď je jasná obloha. Možnosti vidieť úkaz teda veľmi ovplyvňuje počasie.

Ako pozorovať kométu Neowise

"Momentálne to vychádza tak, že najbližšie dni na Slovensku nebude úplne jasno. Je to škoda, pretože tento týždeň by bolo pozorovanie ideálne. Kométa teraz stúpa vyššie a dostáva sa na nočnú oblohu, čiže ju vidno kontrastnejšie," vysvetľuje pre SME astrofotograf Tomáš Slovinský.

V poslednom júlovom týždni už bude kométa Neowise postupne slabnúť. Čím skôr sa k pozorovaniu dostanete, tým lepšie. Teleso by však malo byť viditeľné aj začiatkom augusta.