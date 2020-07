Čaká nás obrovská výzva, hovoria vedci. Najbližších päť rokov bude ešte teplejšie

Zníženie emisií sa hneď neprejaví.

9. júl 2020 o 16:45 Matúš Beňo

Svetová meteorologická organizácia (WMO) upozorňuje na rastúce riziko, že aspoň v jednom z nasledujúcich piatich rokov bude priemerná ročná teplota na svete o 1,5 stupňa Celzia vyššie oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou.

Kým odhady z minulého roku hovorili o desaťpercentnej pravdepodobnosti takého scenára, súčasné už udávajú riziko dvadsiatich percent.

Viac búrok nad Európou

Svet sa v Parížskej dohode z roku 2015 zaviazal, že udrží oteplenie do konca storočia výrazne pod úrovňou dva stupne Celzia, ideálne pod 1,5 stupňom. Ak by sa to ľudstvu podarilo, svet by sa vyhol viacerým dôsledkom klimatickej zmeny.

Napríklad hladiny morí by síce rástli, ale nie tak výrazne ako pri vyšších teplotách. Pomalšie tempo by dalo ľuďom čas pripraviť sa. Taktiež menej ľudí by čelilo nedostatku vody a jedla, ani extrémne prejavy počasia by neboli také časté.

Vedci upozorňujú, že aj keby sa nový odhad naplnil, neznamená to, že stanovený cieľ je neplatný. Poukázal by však na naliehavú potrebu výrazne znížiť emisie skleníkových plynov.