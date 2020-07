V slnečnej sústave možno nie sme sami

Vedci vytipovali niekoľko miest v slnečnej sústave, na ktorých by mohol existovať život.

8. júl 2020 o 14:51 Jozef Kleberc, Samuel Kováčik

Vypočujte si podcast

Mimozemský život v našej slnečnej sústave si spájame hlavne s Marsom, tam sa nám ho však zatiaľ nepodarilo nájsť.

Povrch Marsu ale zďaleka nie je jediné miesto vhodné pre život, dokonca to nie je ani najlepší kandidát. Kde všade by v slnečnej sústave mohol v minulosti podľa vedy existovať život a kde by mohol, s trochou šťastia, existovať aj dnes?

„Existujú iba dve možnosti. Buď sme sami vo vesmíre, alebo nie. Obe sú rovnako desivé.“ Tak znie citát od A. C. Clarka, jedného z najznámejších autorov sci-fi.

Hľadanie inteligentného mimozemského života v iných slnečných sústavách prebieha desaťročia, zatiaľ bez úspechu. Neinteligentný, možno len mikroskopický, život však možno nájdete aj na rôznych planétach a mesiacoch v našej slnečnej sústavé.

O tom všetkom diskutuje Jozef a Samuel.

