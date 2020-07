Vedci identifikovali drobného predka dinosaurov

Objavy naznačujú, že veľkým dinosaurom predchádzali menšie živočíchy.

7. júl 2020 o 14:27 SITA

BRATISLAVA. Pred 237 miliónmi rokov žil na území dnešného Madagaskaru drobný predok dinosaurov a pterosaurov.

Kongonaphon kely, ktorého meno predstavuje mix malgaštiny a starogréčtiny a znamená malý zabijak chrobákov, bol vysoký len desať centimetrov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Objavili ho už pred 22 rokmi

Malinkého tvora opísali vedci v štúdii, ktorá vyšla v žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences.

Súvisiaci článok V Austrálii po prvý raz identifikovali vzácneho bezzubého dinosaura Čítajte

Fosíliu objavili v roku 1998 v pieskovci na nálezisku na Madagaskare. No, keďže medzinárodný výskumný tím v priebehu rokov našiel na mieste stovky fosílií, ku skúmaniu sa dostal až neskôr.

Vedcov zaujala malá veľkosť tvora a drobné špicaté zuby, uviedol vedúci tímu John Flynn z American Museum of Natural History.

Práve vďaka štúdii zubov vedeli určiť, že sa Kongonaphon živil chrobákmi, čo prispelo k jeho menu.

Výskumom stehennej kosti zase určili, že malinký tvor nebol mláďa ale dospelý jedinec.

"Je to veľmi dôležité pre sebavedomé vyvodenie záveru, že predkovia dinosaurov a pterosaurov boli malí, na rozdiel od neskorších dinosaurích gigantov, ktorí sa potulovali krajinou, alebo veľkých pterosaurov, ktorí lietali vysoko nad nimi," vysvetlil Flynn.

Menší predkovia dinosaurov

Výskumníci predpokladajú, že Kongonaphon patril do taxónu Ornithodira, do ktorého patria dinosaury i vtákojaštery.

Podľa Christiana Kammerera, ďalšieho autora štúdie z North Carolina Museum of Natural Sciences, ktorý pôsobil aj v American Museum of Natural History, je pôvod obrovských jašterov v období triasu málo známy.

"Ak chcete vedieť, ako sa dinosaury a pterosaury prvý raz vyvinuli a ako sa stali dominantnými stavovcami na súši počas nasledujúcich 140 miliónov rokov, musíte vedieť o ich pôvode medzi ranými ornithodiranmi počas triasu," uviedol s tým, že nájdenie takýchto tvorov je veľmi vzácne a nález Kongonaphona je dôležitou "súčasťou skladačky".

Malý plaz je jedným z mála raných ornithodiranov s dlhými nohami a ľahkými telami, ktoré naznačujú, že veľkým dinosaurom predchádzali menšie živočíchy.

Nálezy ďalších fosílií, najmä lebiek a zubov, od plazích súčasníkov Kongonaphona môžu pomôcť zistiť viac o období triasu a vývoji dinosaurov a pterosaurov.