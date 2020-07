Klik: Čo by ste nikdy nemali napísať na Facebook

Ako sa ochrániť na sociálnych sieťach.

7. júl 2020 o 9:44 Dávid Tvrdoň, Jana Maťková, Ondrej Podstupka

Témy podcastu:

Na čo si dať pozor pri používaní sociálnych sietí?

Aký je rozdiel medzi krádežou identity a jej klonovaním?

Ako dobrá bezpečnosť chráni aj vaše okolie

Čo by ste nikdy nemali napísať na Facebook

Hosťami špeciálneho vydania podcastu Klik boli Marcela Zimová, Information Security Manager v spoločnosti Piano, a Ondrej Kubovič, Security Awareness Specialist zo spoločnosti Eset.

Ako sa chrániť na sociálnych sieťach

Pre sociálne siete platia všetky bežné pravidlá bezpečnosti na internete, ale majú ešte niekoľko ďalších vrstiev, ktoré bezpečnosť ďalej komplikujú.

Váš účet na sociálnej sieti by ste mali mať zabezpečený dobrým jedinečným heslom a mali by ste mať zapnutú druhú vrstvu ochrany cez SMS. Účet by ste nemali s nikým zdieľať, ani by ste nikdy nemali nikomu dať prístup k vášmu účtu.

Mali by ste tiež mať na pamäti, že na sociálnej sieti sa niekto môže pokúsiť narafičiť identitu vás, alebo vašich kontaktov. Ak vám napríklad príde žiadosť o priateľstvo od vášho súrodenca, ktorý už ale jeden účet má, je lepšie si overiť, či si naozaj založil nový účet, alebo či sa niekto náhodou nepokúša skopírovať jeho identitu.

Opatrne vyhodnocujte všetky žiadosti o kontakty a nikdy nezdieľajte cez sociálne siete citlivé informácie, ako napríklad číslo kreditnej karty či fotografiu oficálneho dokumentu, na ktorej sú vaše kompletné kontaktné údaje.

Ak si od vás podobné údaje žiada blízka osoba, radšej jej zavolajte, aby ste sa uistili, že do jej účtu nikto neprenikol.

Myslite na to, aké príspevky na sociálnu sieť dávate, a či by ste naozaj chceli, aby sa informácie dostali na verejnosť.

Je dobré považovať všetko, čo napíšete na Facebook, za verejnú informáciu. Váš príspevok budú môcť uvidieť pravdepodobne až stovky ľudí a nemáte žiadnu kontrolu nad tým, ako sa bude šíriť ďalej.

Na Facebook či iné sociálne siete by ste nemali dávať intímne fotografie ani žiadne fotografie detí. Opatrne treba narábať aj s informáciami o tom, kedy a kam cestujete, a ak publikujete informáciu či fotografiu, ktorá zobrazuje inú osobu, mali by ste si tiež vypýtať dovolenie.

