Do biológie ukryli štyri bilióny dolárov

Bioinžinierstvo a syntetická biológia sú o ekonomickom prínose.

7. júl 2020 o 12:35 Miroslav Gašpárek

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/yfxdr-e251c0?from=usersite&vjs=1&skin=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=1

Počúvajte cez >> Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Štyri bilióny dolárov, teda 4000 miliárd dolárov. Taký bude podľa nového reportu od konzultantskej spoločnosti McKinsey & Company celkový globálny príspevok bioekonomiky v najbližších 10 až 20 rokoch. Dnes sa porozprávame o tom, ako je to možné.

Bioinžinierstvo a syntetická biológia sú ešte stále považované za niečo exotické a vzdialené. Ak sa aj v našej spoločnosti niekedy hovorí o týchto inžinierskych disciplínach, tak počúvame o medicínskych aplikáciách ako o preprogramovaní T buniek tak, aby nám umožnili liečiť rakovinu, alebo o vedeckých aplikáciách, kde sa snažíme pochopiť fungovanie nášho mozgu alebo bunkové signálové dráhy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Neuvedomujeme si však dostatočne, že syntetická biológia, biomedicínske inžinierstvo a biologické inžinierstvo majú obrovský potenciál pre náš ekonomický rozvoj.

Náš svet totiž čoraz viac závisí na bioinžinierstve, ktoré nám umožňuje vyrábať užitočné produkty, ktoré sú čoraz šetrnejšie k životnému prostrediu. Stále do väčšej miery tak využívame biológiu samotnú na to, aby sme pomocou nej vyrábali objekty každodennej potreby.

Snažíme sa fermentáciou vyrábať prostredníctvom buniek Vanilku, čo skúšajú spoločnosti Conagen a BASF, pokúšame sa využiť huby na produkciu biodegradovateľnej kože (áno, vaša kožená kabelka raz bude úplne ekologická) ako to robí firma MycoWorks a snažíme sa vytvárať nové lieky prostredníctvom proteínového inžinierstva - stačí sa pozrieť na Codexis.

Syntetická biológia nie je však len o výsledných produktoch - nie je to len “predmet”. Je to skôr celé hnutie inžinierov, programátorov, matematikov, vedcov, dizajnérov, ekonómov, právnikov, či politikov, ktorí sa snažia vytvoriť prostredie a podmienky na to, aby bolo čoraz ľahšie tvoriť a budovať nové veci prostredníctvom biológie.

Syntetická biológia je tak niečím, čo nazývame “enabling technology”, teda technológiou, ktorá predstavuje novú platformu. Takouto platformou bola pred desiatkami tisíc rokov aj reč, následne sa ňou stalo písmo pred niekoľkými tisícmi rokov, počítače v minulom storočí, či internet asi pred štvrťstoročím. No na rozdiel od prehadzovania prúdu elektrónov či jednotiek a núl, syntetická biológia presúva atómy, molekuly, či enzýmy. A namiesto rýchlej komunikácie nám umožňuje meniť fyzický svet buniek a života.

Ako je to však s tou ekonomikou biológie? Podľa nového reportu “The Bio Revolution”, alebo biologická revolúcia od McKinsey & Company by mala bioekonomika, teda časť ekonomiky spojená s biológiou a bioinžinierstvom mať priamy ekonomický dopad až do 4 triliónov dolárov počas nasledujúcich desať až dvadsať rokov.

Tento potenciálny pozitívny dopad by mohol byť ešte vyšší, ak vezmeme do úvahy potenciálne nakopnutie iných sektorov, aplikácie, ktoré v súčasnosti ešte nepoznáme, či dodatočné vedecké objavy.

Ako je to možné? Bude to práve pokrok v biologickom inžinierstve spojený s rýchlym rozvojom v oblasti počítačových vied, narastajúcou automatizáciou, či v strojovom učení, ktorý bude posúvať dopredu vývoj nových vakcín, ako je to v prípade mRNA-1273 od Moderna Therapeutics, až po ekologické mäso vypestované v laboratóriu od startupov ako je Memphis Meat, ktorý v januári získal investíciu 161 miliónov dolárov.

Oblasti, v ktorých sa nám podarilo lepšie porozumieť inžinierstvu v biológii sú vývoj biomlekúl, tvorba nových biologických systémov, rozvoj rozhrania medzi ľudskými prístrojmi a živými organizmami (napríklad vývoj nano-robotov) či využitie buniek a molekúl na výpočtové operácie či na ukladanie informácií.

S novo nadobudnutými schopnosťami budeme môcť napríklad produkovať množstvo materiálov, ktoré používame - mohlo by to byť až 60 percent všetkých látok. Budeme zvyšovať úroveň personalizácie našej technológie, napríklad s využitím liekov v podobe baktérií, ktoré budú v našom tele vyrábať užitočné látky podľa potreby.

Získame schopnosť zlepšovať ľudské schopnosti a skvalitňovať ľudský život vďaka pokroku v regeneračnej medicíne, aby neprítomnosť vhodného darcu už nebola pri ochoreniach obličiek rozsudkom smrti alebo celoživotnej dialýzy. Zrýchlime schopnosť porozumieť lepšie biológii tak, aby sme rýchlejšie dokázali vyvíjať lieky a vakcíny v prípade, že nás prepadnú pandémie, akou je tá súčasná - teoreticky by sme mohli už v súčasnosti pomocou bioinžinierstva odstrániť asi 45 percent chorôb.

Okrem toho nám však biologické inžinierstvo prináša aj množstvo etických otázok, ktorým sme predtým nečelili. Biologické systémy sa dokážu samostatne udržiavať pri živote (alebo udržiavať svoju funkciu), reprodukovať sa, prepájať sa, či zásadným spôsobom ovplyvňovať prostredie okolo seba spôsobom, ktorý nemusíme vedieť predvídať - a nemusíme sa rozprávať len o geneticky upravených deťoch, stačia oveľa jednoduchšie aplikácie.

Predstavme si zle nadizajnované baktérie, ktoré sa budú mať živiť plastami v jazere, no ich vypustenie do jazera vezme isté množstvo živín iným živočíšnym druhom a spôsobí ich vyhynutie. Máme nástroje na to, aby sme sa takýmto problémom bezpečne vyhli, no ak sa má inžinierstvo v biológii stať široko dostupným podobne ako počítače, potrebujeme vymyslieť rozumnú formu regulácie.

Začiatok modernej syntetickej biológie sa datuje asi do roku 2000, keď Tim Gardner, Charles Cantor a Jim Collins postavili prvý umelý genetický vypínač. Medzi rokmi 2010 a 2019 sa zo syntetickej biológie stal biznis, do ktorého investori investovali asi 18 miliárd dolárov. Už v súčasnosti je hodnota bioekonomiky v Spojených Štátoch asi jeden bilión dolárov.

Vo Veľkej Británii si tiež význam syntetickej biológie uvedomujú - najmä konzervatívni politici ako je minister Michael Gove, ktorý sa ešte ako minister školstva pozitívne vyjadroval o syntetickej biológii už v roku 2012.

Na Slovensku sme viac pozadu. To však nevadí - možno práve teraz nastal čas na to, aby sme využili post-COVIDovú pomoc z Európskej únie a prítomnosť niekoľkých vizionárov na našu malú, no o to búrlivejšiu Bio-revolúciu.

Použitá literatúra

[1] New McKinsey Report Sees A $4 Trillion Gold Rush In This One Hot Sector. Who’s Selling Picks And Shovels? - SynBioBeta. (n.d.). Retrieved July 7, 2020, from https://synbiobeta.com/new-mckinsey-report-sees-a-4-trillion-gold-rush-in-this-one-hot-sector-whos-selling-picks-and-shovels/

[2] If Biology Can Build It, They Will Come: Ginkgo Bioworks Is Laying The Foundation For The $4 Trillion Bioeconomy - SynBioBeta. (n.d.). Retrieved July 7, 2020, from https://synbiobeta.com/if-biology-can-build-it-they-will-come-ginkgo-bioworks-is-laying-the-foundation-for-the-4-trillion-bioeconomy/

[3] The Bio Revolution Innovations transforming economies, societies, and our lives Executive summary. (2020). Retrieved from www.mckinsey.com/mgi.

[4] Michael Gove: His education and IT speech in full | Computerworld. (n.d.). Retrieved July 7, 2020, from https://www.computerworld.com/article/3415890/michael-gove--his-education-and-it-speech-in-full.html

[5] Endy, D. (2005, November 24). Foundations for engineering biology. Nature. Nature Publishing Group. https://doi.org/10.1038/nature04342[6] Khalil, A. S., & Collins, J. J. (2010, May). Synthetic biology: Applications come of age. Nature Reviews Genetics. https://doi.org/10.1038/nrg2775

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.