Zuckerberg chcel potrestať Trumpa. Facebook potom napísal pravidlá, ktoré sa politikovi prispôsobili

Tisíce zamestnancov vyjadrujú nesúhlas.

8. júl 2020 o 14:29 Washington Post, Elizabeth Dwoskin, Craig Timberg, Tony Romm

Zakladateľ a výkonný riaditeľ Facebooku Mark Zuckerberg na rokovaní senátu v roku 2018. (Zdroj: Michael Robinson Chavez — The Washington Post)

Hodiny po tom, čo americký prezident Donald Trump uverejnil v máji poburujúci príspevok o vyslaní armády na protesty v Minnesote, zavolal Trump výkonnému riaditeľovi Facebooku Markovi Zuckerbergovi.

Príspevok dostal spoločnosť do náročnej situácie, povedal Zuckerberg Trumpovi podľa ľudí, ktorí o rozhovore vedeli.

Ten istý Trumpov text pritom Twitter skryl, čo bol dosiaľ najsilnejší akt proti prezidentskej funkcii.

Podľa vedúcich pracovníkov Facebooku tento príspevok neporušoval pravidlá sociálnej siete. Tie dovoľujú lídrom písať o použití sily zo strany vlády, ak má správa varovať verejnosť.

No príspevok bol veľmi blízko hranice toho, čo je dovolené.

Splnomocnenci firmy už skôr v ten deň kontaktovali Biely dom a naliehali, aby upravil jazyk v príspevku alebo ho jednoducho vymazal, povedali zdroje blízke konverzácii.

Trump nakoniec uverejnil ďalšiu správu, v ktorej vysvetlil, že jeho komentár bol vskutku varovaním. Zuckerberg potom online zdôvodnil, prečo sa rozhodol príspevok nezmazať. Poznamenal, že Trumpovo dodatočné vysvetlenie mu pri tomto rozhodovaní pomohlo.

Kríza morálky, bojkot inzerentov

Tento šialený incident je posledný v päťročnej snahe Facebooku prispôsobiť sa Trumpovým hraničným zvykom. Prezident nezmenil svoju rétoriku od čias kandidatúry, ale firma neustále menila svoju politiku a produkty spôsobom, ktorý určite prežije jeho úrad.

Facebook obmedzil úsilie proti falošným a zavádzajúcim správam. Prijal pravidlo, ktoré explicitne umožňovalo politikom klamať, a dokonca zmenil svoj algoritmus, aby vyvrátil tvrdenia, že je zaujatý voči konzervatívnym vydavateľom.

Hovoria o tom desiatky bývalých a súčasných zamestnancov a predtým nezverejnené dokumenty, ktoré získala redakcia Washington Post.

Jeden z dokumentov ukazuje, že sa to začalo už v roku 2015, keď kandidát Trump uverejnil video, v ktorom požadoval zákaz vstupu moslimov do Spojených štátov amerických. Vedúci predstavitelia Facebooku odmietli video odstrániť, čím ustanovili výnimku pre politický diskurz.

Ústupky Trumpovi viedli k premene svetového informačného bojiska.

Vydláždili cestu rastúcemu zoznamu digitálne zdatných politikov, ktorí miliardám ľudí opakovane podstrkujú dezinformácie a buričský politický jazyk.

Skomplikovali verejnosti porozumieť závažným udalostiam, akými sú pandémia koronavírusu či protestné hnutie. Taktiež prispeli k polarizácii.

Zatiaľ čo Trumpova moc rástla, strach z prezidentovho hnevu doviedol Facebook k viacerým nesmelým krokom proti rastúcemu počtu pravicovo orientovaných používateľov, čím sa podľa súčasných aj bývalých zamestnancov narušila rovnováha správ, ktoré ľudia vidia na sieti.

Facebook teraz čelí rastúcemu bojkotu inzerentov, čo znížilo ceny jeho akcií. Inzerenti požadujú prísnejší zásah proti nenávistným prejavom. Koncom júna sa spoločnosť Starbucks stala poslednou, ktorá na sieti zastavila svojej reklamy.

Sociálna sieť taktiež čelí stupňujúcej sa kríze morálky, pretože viac ako päťtisíc zamestnancov odsúdilo rozhodnutie spoločnosti ponechať Trumpov status, v ktorom napísal, že „keď sa začne rabovanie, začne sa strieľanie“.

Zuckerberg sa podvolil tlaku a oznámil pravidlá, ktorých cieľom je lepšie spravovanie obsahu na sieti. Zahŕňajú pridávanie označení k statusom, ktoré porušujú zásady proti nenávistným prejavom a ďalšie – a týkajú sa aj politikov.

No spoločnosť povedala, že Trumpov status by sa proti novým pravidlám neprevinil.

Kým Spojené štáty sa uprostred pandémie a občianskych nepokojov blížia k ďalším prezidentským voľbám, Trump má voľnú ruku, čo mu môže dať výhodu.

V uplynulých mesiacoch využil facebook a ďalšie platformy na propagáciu zavádzajúcich informácií o liečbe koronavírusu, volebných podvodoch a úmysloch protestujúcich, pričom často bez uvedenia dôkazov označil ľavicové hnutie ako príčinu násilností.

Taktiež stavia Facebook do rastúceho konfliktu s jeho náprotivkami v Silicon Valley. Twitter označil niekoľko prezidentských tweetov za hanlivé a zavádzajúce a sociálna sieť Snapchat oklieštila dosah prezidentovho konta.

„Byť zadobre s mocnými ľuďmi je pre Facebook hodnota, ktorá preváži takmer každú inú záležitosť,“ povedal David Thiel, bývalý bezpečnostný inžinier Facebooku. Rezignoval v marci po tom, čo jeho kolegovia odmietli odstrániť status brazílskeho prezidenta, o ktorom sa domnieval, že predstavuje „dehumanizujúce vyjadrenia“.

Facebook tvrdí, že buričský populistický jazyk existoval skôr ako sociálne siete. Nick Clegg, viceprezident Facebooku pre svetové záležitosti a komunikáciu, vo vyjadrení povedal, že populizmus nevynašli v Silicon Valley, poukazujúc na politickú históriu pred existenciou sociálnych médií.

„Od arabskej jari až po miestnych kandidátov, ktorí sa postavili politickým predstaviteľom, sociálne siete taktiež pomohli politiku otvoriť, keď neuprednostnili jednu stranu pred druhou,“ doplnil Clegg.

„Štúdie ukázali, že populizmus ženú zložité sily a nemožno ich obmedziť na sociálne siete. V skutočnosti politická polarizácia klesla v mnohých krajinách, kde je internet veľmi rozšírený.“

Facebook odmietol poskytnúť Zuckerberga na rozhovor, hoci poukázal, že jeho šéf sa vzoprel Trumpovi, keď sa do platnosti dostal prezidentov zákaz imigrácie moslimov. Biely dom odmietol reagovať.

Zuckerberg často hovorí o rozhodnutiach, ktoré obstoja v skúške časom, o budúcom pretrvaní hodnôt Facebooku a dcérskych spoločnosti WhatsApp a Instagram pre každého z takmer troch miliárd mesačných používateľov – a to aj keď sú rozhodnutia neobľúbené alebo kontroverzné.

V jednej chvíli však chcel k Trumpovi zvoliť úplne iný prístup.

Príprava pôdy

Facebook ešte pred voľbami v roku 2016 videl svoju úlohu zväčša v politike - nadbiehal lídrom, aby si kúpili reklamy a šírili svoje názory, hovoria ľudia oboznámení s myslením spoločnosti.

No postoj sa zmenil vo chvíli, keď Trumpova kandidatúra v roku 2015 nabrala rýchlosť. V decembri toho roku zverejnil video, v ktorom tvrdil, že chce zabrániť moslimom vstúpiť do Spojených štátov. Na facebooku sa stalo virálnym a predstavovalo prvý náznak tónu jeho kandidatúry.

Pobúrenie z videa viedlo k zhromaždeniu v rámci celej firmy, na ktorom zamestnanci ostro odsúdili video ako nenávistný prejav, ktorý porušoval politiku spoločnosti.

Podľa troch bývalých zamestnancov, ktorí prehovorili anonymne pre obavy z trestu, na stretnutiach vyššie vedenie a odborníci na pravidlá označili video ako nenávistné.

Zuckerberg sa vyjadril, že bol sám znechutený a chcel ho dať odstrániť. O niektorých z týchto podrobností sa už písalo.

Na jednom z týchto stretnutí viceprezidentka Facebooku pre politiku spoločnosti Monika Bickertová spísala dokument týkajúci sa videa a poslala ho vedeniu firmy vrátane Zuckerbergovej najvyššej zástupkyne, prevádzkovej riaditeľky Sheryl Sandbergovej a viceprezidenta Facebooku pre svetovú politiku Joela Kaplana, ktorý je v spoločnosti najprominentnejším republikánom.

V dokumente, o ktorom sa predtým nepísalo a ktorý má Washington Post k dispozícii, sa spomínajú štyri možnosti. Boli medzi nimi odstránenie príspevku pre nenávistný prejav či udelenie jednorazovej výnimky.

Tou by vznikla široká voľnosť pre politický diskurz a oslabili by sa aj komunitné nariadenia spoločnosti týkajúce sa všetkých, čo by umožnilo komentáre ako „Čiernym vstup zakázaný“, alebo „Vyžeňte gayov zo San Francisca“.

Hovorca Facebooku Tucker Bounds povedal, že druhou možnosťou sa nikdy vážne nezaoberali.

V dokumente sa tiež pri každej možnosti spomínali prípadné „riziká pre PR“. Napríklad zníženie celkových štandardov by vyvolalo otázky ako „Poskytol by Facebook priestor Hitlerovi?“, napísala Bickertová.

Na druhej strane plošné otvorenie sa politickému prejavu prinášalo riziko záplavy ešte ďalších podobných nenávistných statusov.

Zuckerberga napokon podľa zamestnancov odhovoril od odstránenia videa čiastočne Kaplan.

Vedenie vytvorilo povolenie, podľa ktorého sa pri rozhodovaní o porušení komunitných nariadení zohľadní aktuálny politický diskurz.

Toto povolenie nebolo podľa zamestnancov formálne zapísané do zásad, hoci v nasledujúcich rokoch určovalo rozhodovanie o politických prejavoch. Keď Kaplan v blogovom príspevku v októbri 2016 oznámil zásadu o formálnej aktuálnosti, spoločnosť mlčala o Trumpovej úlohe v jej utváraní.

Bickertová v rozhovore povedala, že spoločnosť sa napokon rozhodla ponechať Trumpovo video o zákaze pre moslimov.

Vedenie si prejav vtedajšieho kandidáta vyložilo tak, že nehovoril o všetkých moslimoch, ale skôr obhajoval politický postoj k imigrácii, čo bolo súčasťou aktuálnej politickej debaty. Ďalej doplnila, že si nespomína na dokument, v ktorom sa o možnostiach hovorilo.

Hovorca Facebooku doplnil, že zásadu o aktuálnosti doplnili v roku 2016 po tom, ako kontrolór obsahu zmazal fotografiu nahého dievčaťa utekajúceho pred napalmovým útokom počas vietnamskej vojny.

„Naším cieľom bolo uznať dôležitý verejný osoh zachovania obsahu, ktorý by v inom kontexte nebol povolený,“ povedal Bounds. „V prípade zvolených predstaviteľov to taktiež znamená, že za svoje slová budú zodpovedať,“ a tak to ľudia môžu rozhodnúť podľa za seba.

Na jar v roku 2016 Zuckerberga odhovorili od napísania statusu , v ktorom chcel odsúdiť Trumpa za výzvy na postavenie múru medzi Spojenými štátmi a Mexikom.

Rozhodol sa tak po varovaní poradcov vo Washingtone, podľa ktorých by to vyzeralo, že sa pridal na jednu stranu, tvrdí Dex Torricke-Barton, jeden z Zuckerbergových bývalých autorov prejavov.

Povolenie politických vyjadrení nakoniec pripravilo pôdu pre spôsob, akým spoločnosť v budúcnosti pristupovala nielen k Trumpovi, ale aj populistickým lídrom z celého sveta, ktorí statusmi skúšali, kam môžu zájsť, ako Rodrigo Duterte na Filipínach, Jair Bolsonaro v Brazílii a Narendra Módí v Indii.

„Hoci Facebook zakročil proti dezinformáciám, najproblematickejší vplyv majú politici,“ povedala Claire Wardlová, americká riaditeľka organizácie First Draft, ktorá bojuje proti dezinformáciám a ktorá sa spojila s Facebookom pri faktografickej kontrole spravodajských článkov. „Fakty môžete kontrolovať ako len chcete, no títo politici majú neúmerný vplyv.“

Doplnila, že Trump predstavoval jedinečnú výzvu. „Dovtedy si nik nevedel predstaviť prezidenta, ktorý by také čosi povedal.“

Ochrana pravice

Po voľbách vyšlo najavo, že Rusko využilo sociálne siete na zasievanie dezinformácií.

Facebook sa čoskoro na to stal častým terčom prezidentovho hnevu. Na twitteri písal, že najväčšia sociálna sieť bola „antitrumpovská“ a snažila sa podkopať jeho víťazstvo.

V tom čase sa vystupňovala kritika republikánskych lídrov, podľa ktorých sa platformy ako Facebook a Twitter s vedením plným liberálov snažili obmedziť dosah pravicových hlasov.

„Nejestvuje žiadny hodnoverný výskum podporujúci Trumpove tvrdenia, že sociálne siete potláčajú konzervatívny obsah, no napriek tomu sa mu podarilo donútiť ich k úprave pravidiel,“ povedal bývalý hovorca Facebooku Nu Wexler, ktorý zo spoločnosti odišiel v roku 2018.

Zatiaľ čo sa Facebook usiloval riešiť zahraničné zasahovanie a dezinformácie, jeho vedúci pracovníci v hlavnom meste tvrdili, že opatrnosť a podriadenosť boli nevyhnutné na prežitie v novom politickom prostredí, hovoria traja ľudia oboznámení s fungovaním spoločnosti.

V decembri 2016 bezpečnostní inžinieri Facebooku predstavili vyššiemu vedeniu zistenia zo širokého vnútorného vyšetrovania známeho ako Projekt P o tom, prečo sa počas volieb tak virálne šírili nepravdivé a zavádzajúce správy. Keď bezpečnostný tím vypichol desiatky stránok, ktoré podstrkávali nepravdivé správy, vedenie vo Washingtone vrátane Kaplana bolo proti ich okamžitému zrušeniu.

Podľa dobre informovaných zdrojov zo spoločnosti tvrdili, že by sa to neprimerane dotklo konzervatívcov. Spoločnosť napokon zrušila oveľa menej stránok, ako sa pôvodne navrhovalo, popri tom začala pracovať na zásadách na zvládanie takýchto problémov.

O rok neskôr Facebook zvažoval, ako prepracovať kanál vybraných príspevkov, teda obrazovku, ktorú po otvorení stránky vidí väčšina používateľov. Súčasťou zmien na obmedzenie dezinformácií bola úprava algoritmu, aby sa namiesto vydavateľov viac sústredil na statusy priateľov a rodiny.

Na stretnutiach k zmene sa Kaplan pýtal, či upravený algoritmus poškodí pravicových vydavateľov viac než iných, hovoria traja ľudia blízki spoločnosti. Keď dáta ukázali, že áno – spoločnosť zistila, že konzervatívne ladené stránky vydávali viac obsahu, ktorý porušoval jej zásady – úspešne pretlačil zmeny, aby vplyv nového algoritmu zodpovedal tomu, čo on považoval za nezaujatosť, tvrdia zamestnanci.

Izolovaný a rozdelený

S blížiacimi sa tohtoročnými voľbami bol Facebook pre Zuckerbergov neangažovaný prístup k slobode v Silicon Valley čoraz viac izolovaný.

Zuckerberg sa odvolával na slobodu slova, keď v máji 2019 odmietol stiahnuť pozmenené video s predsedníčkou Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou, v ktorom sa zdala opitá.

V to leto sa predstavitelia spoločnosti stretli, aby sa vrátili k výnimke o spravodajskej hodnote, o ktorej sa dovtedy rozhodovalo z prípadu na prípad, pričom najkontroverznejšie rozhodnutia robil Zuckerberg. V rámci spoločnosti si niektorí neboli istí, ako ďaleko táto odchýlka siaha, hovoria dva zdroje.

Clegg, nový vedúci svetových záležitostí a komunikácie v spoločnosti a bývalý podpredseda britskej vlády, oznámil výsledok stretnutia počas prejavu vo Washingtone v septembri 2019.

S výnimkou prejavov, ktoré spôsobia násilie alebo škody v skutočnom svete, Facebook umožní politikom vyjadrovať sa prakticky bez kontroly. Jeho sieť nezávislých kontrolórov faktov, ktorá vznikla ako kľúčová časť reakcie na dezinformácie, nebude prehodnocovať tvrdenia politikov a komunitné nariadenia sa ich z veľkej časti nebudú týkať.

Povedal, že Facebook nechce rozhodovať o tom, kto má v politickej debate pravdu, čím zopakoval Zuckerbergov dlhodobý postoj.

Prejav nahneval niekoľkých zamestnancov, pričom viac ako 250 z nich podnietil podpísať petíciu proti rozhodnutiu. Verili totiž, že politici tak dostali voľnú ruku.

Jedna bývalá vedúca pracovníčka Yael Eisenstatová, ktorá pracovala na zlepšení procesu politických reklám, pre The Post napísala, že spor bol „najväčším testom toho, či Facebook skutočne niekedy uprednostní spoločnosť a demokraciu pred ziskom a ideológiou“.

Bežne sa stretávala s tým, že snahy spoločnosti byť poctivou boli často podkopané „zopár hlasmi, ktoré napokon rozhodli o celkovom smerovaní“.

Medzitým v októbri, zatiaľ čo Facebook čelil ďalším možným reguláciám a politickým problémom, Zuckerberg s manželkou Priscillou Chanovou boli v Bielom dome na súkromnej večeri s Trumpom, ktorá bola súčasťou snáh šéfa spoločnosti pestovať vzťahy vo Washingtone.

Politici bez výnimiek

Počas pandémie a občianskych nepokojov, ktoré dominovali prvej polovici roku 2020, Trump prostredníctvom sociálnych médií neustále šíril dezinformácie. Neoverený liek hydroxychlorochín propagoval ako možnú liečbu koronavírusu a bez dôkazov tvrdil, že za násilím na protestoch po smrti Georgea Floyda bolo extrémne ľavicové hnutie Antifa.

Zamestnanci Facebooku medzitým začali spochybňovať rozhodnutia spoločnosti.

Dva mesiace pred Trumpovým príspevkom o rabovaní publikoval brazílsky prezident príspevok o pôvodných obyvateľoch krajiny. „Indiáni sa nepochybne menia. Stávajú sa z nich ľudské bytosti, ako sme my.“

Bezpečnostný inžinier Thiel a iní zamestnanci vo firme interne argumentovali, že týmto príspevkom prezident porušil interné smernice proti „dehumanizujúcim vyjadreniam“.

Odkazovali na Zuckerbergove vlastné slová, ktoré použil počas svedectva pred Kongresom v októbri. Povedal vtedy, že dehumanizujúce vyjadrenia sú „prvým krokom k podnecovaniu“ násilia. V internej korešpondencii bolo Thielovi povedané, že príspevok nie je rasistický – a že mohol byť len pozitívnym odkazom na začleňovanie.

Znechutený Thiel dal výpoveď.

Po rokoch vlastných interných rozhovorov sa Twitter rozhodol ísť v máji opačným smerom. Dva zavádzajúce Trumpove tweety o poštových hlasovacích lístkoch označil štítkom fact-check (pozn. red. faktické overenie vyjadrení v príspevku).

Trump odpovedal o dva dni s výkonným nariadením, ktoré by mohlo ublížiť sociálnym médiám tým, že odstráni kľúčovú výnimku, ktorá teraz obmedzuje ich zodpovednosť za obsah publikovaný na ich stránkach.

Na ďalší deň Trump tweetoval o protestoch v Minnesote. Twitter rýchlo označil príspevok za porušenie pravidiel o oslavovaní násilia. Sieť Snapchat v nasledujúcom týždni prestala propagovať Trumpov účet. YouTube pre The Post povedal, že k politikom pristupujú rovnako ako k iným ľuďom.

Facebook sa, naopak, rozhodol zjednávať s Bielym domom tým, že žiadal o vymazanie či zmenu príspevku, povedali zdroje blízke prostrediu.

O telefonáte informoval ako prvý spravodajský web Axios, jeho existenciu pre The Post potvrdil hovorca Facebooku Bounds.

Kým zamestnanci zúrili cez vnútorné komunikačné kanály a navonok cez twitter, Zuckerberg pracovníkom oznámil, že pravidlá Facebooku sa môžu zase zmeniť na základe Trumpovho príspevku. Spoločnosť má pravidlá dovoľujúce „použitie sily zo strany štátu“, povedal.

Ale boli nejasné a nezahŕňali možnosť, že takéto vyhlásenia môžu naznačovať škodlivú agresivitu. Bickertovej tím plánoval stretnutia ohľadom pravidiel týždne dopredu.

V júni Facebook odstránil Trumpovu reklamnú kampaň s nacistickou symbolikou po počiatočnom internom posúdení, ktoré zistilo, že reklama nie je v rozpore s pravidlami spoločnosti, ukazujú dokumenty obdržané redakciou Post. Vedúci pracovníci na stretnutiach tvrdili, že ponechanie reklamy bude navonok pôsobiť ako prílišné prisluhovanie prezidentovi, tvrdí osoba, ktorá o diskusii vedela.

Tretí júnový týždeň nabral bojkot inzerentov na obrátkach. Hershey, Verizon, Unilever, Coca-Cola a iní oznámili, že dočasne sťahujú svoje reklamy.

O týždeň na to Zuckerberg povedal zamestnancom v živom vysielaní, že mení politiku spoločnosti a budú označovať problematický, spravodajsky zaujímavý obsah, ktorý porušuje pravidlá firmy rovnako, ako to robí Twitter. Bol to veľký ústupok uprostred rastúcej vlny kritiky.

Tiež dosiaľ najviac explicitne povedal, že spoločnosť odstráni príspevky politikov, ktoré podnecujú násilie a potláčajú hlasovanie. Odborníci na občianske právo však stále tvrdia, že jeho tvrdenia sú nedostačujúce.

„Politici nemajú žiadne výnimky v žiadnom z pravidiel, ktoré dnes oznamujem,“ povedal Zuckerberg.