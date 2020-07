Ak ste niekedy chceli byť Iron Manom, nová hra pre virtuálnu realitu vám to umožní

Hodnotenie 8 Marvel's Iron Man VR

Páči sa nám: stanete sa Iron Manom intuitívne ovládanie skvelý pocit z boja a akcie dostatočný obsah Nepáči sa nám: dlhé nahrávanie stereotyp sa skôr či neskôr dostaví

Zhrnutie: Ak ste niekedy túžili vyskúšať si, aké by to bolo mať na sebe zbroj Železného muža, hra Marvel's Iron Man VR je tou najlepšou možnosťou, ako to zistiť. Ponúka skvelý zážitok, intuitívne ovládanie a veľa zábavy.