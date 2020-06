Lietajúce hady menia tvar tela. Ako sa vznášajú?

Bez špecifického pohybu by had nelietal.

30. jún 2020 o 17:27 Matúš Beňo

Keď je pripravený na let, had sa odrazí z konca konára. Jeho telo chvíľu pripomína písmeno j, no zakrátko sa úplne zmení. Svaly sa sploštia a had sa začne vlniť zo strany na stranu.

Takto dokáže prekonať vo vzduchu vzdialenosť až sto metrov.

Nová štúdia v časopise Nature Physics odhalila, že práve vlnitý pohyb je kľúčový pre let zo stromu na strom. Plní totiž hneď niekoľko funkcií.

Vlnenie zo strany na stranu, zhora nadol

Hady na zemi či vo vode vlnia telom, aby sa hýbali vpred. Doteraz nebolo jasné, prečo takto svoje telo ohýbajú aj lietajúci príslušníci rodu Chrysopelea.

"Vieme, že hady sa vlnia z mnohých dôvodov a v rôznych súvislostiach. Je to ich základné správanie. Možno keď sa jeden dostane do vzduchu, tak si povie 'Čo mám robiť? Som had, tak sa začnem vlniť'," píše v tlačovej správe univerzity Virginia Tech biológ Jake Socha.

Hoci sa hady prezývajú lietajúce, tieto živočíchy vznášaním v skutočnosti klesajú, nedokážu nabrať výšku ako napríklad vtáky.

Ako vedci zistili, vo vlnitom pohybe je oveľa viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať.

Vysokorýchlostnými kamerami vedci nasnímali 131 hadov druhu Chrysopelea paradisi počas letu. Pomocou hollywoodskej technológie snímania pohybu potom vytvorili trojrozmerný model. Ten bral do úvahy frekvenciu vlnenia, smer tela, sily vplývajúce na let či rozmiestnenie hmotnosti hada.

Zistili, že počas letu had vlní svoje telo naraz v horizontálnom aj vertikálnom smere a zároveň hýbe zadnou časťou tela hore a dolu, aby udržal sklon.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/gpW5aWMxrEw

Uplatnenie v robotike

Vedci chceli vedieť, čo by sa stalo, keby sa pri lete had nedokázal vlniť. V simulácii teda "vypli" vlnenie a had zrazu nedokázal udržať rovnováhu, prudko sa skláňal dolu a zmätočne sa otáčal vo všetkých smeroch.

100 metrov dokážu prekonať vo vzduchu hady rodu Chrysopelea.

Taktiež nedokázal doletieť ďaleko. Lietajúce hady teda vlnenie nepoužívajú na pohon tak, ako ich ostatní príbuzní, ale na udržanie stability.

Žiadne iné zviera, ktoré sa vznáša, takýmto spôsobom stabilitu neudržiava.

Vedci chcú ďalej skúmať vlnité vznášanie hadov a zistiť, aké uplatnenie by malo v robotike. Chcú napríklad zistiť, či by sa pohyb dal upraviť tak, aby robot podobný hadovi mohol skutočne lietať.

