Ugandský kmeň dlhé roky považovali za sebecký. Jednoduchá hra ukázala opak

Ikov opisovali ako ľudí bez lásky.

30. jún 2020 o 12:37 Matúš Beňo

Nevýslovne sebeckí, podlí a nepriateľskí. Takýmito prívlastkami opísal členov ugandského kmeňa Ikov antropológ Colin Turnbull, ktorý ich v šesťdesiatych rokoch skúmal.

Skúsenosť ho tak poznačila, že ich nazval "ľuďmi bez lásky".

Ikovia sú približne desaťtisícová etnická skupina, ktorá žije na severovýchode Ugandy neďaleko hraníc s Keňou a Južným Sudánom.

Na základe Turnbullovej knihy sa o kmeni vytvorila veľmi zlá mienka. No čoraz viac sa zdá, že antropológ sa veľmi mýlil.

Nový výskum naznačuje, že Ikovia sú v skutočnosti rovnako štedrí a ochotní spolupracovať ako iní ľudia na svete. Ich kultúra dokonca zahŕňa viaceré prvky, ktoré vzájomnú pomoc podporujú.

Štúdia v časopise Evolutionary Human Sciences vysvetľuje, kde sa mohol významný antropológ zmýliť.

Je dobré podeliť sa

V knihe The Mountain People (Horskí ľudia) v roku 1972 Turnbull vylíčil Ikov ako kmeň, ktorého príslušníci sú extrémne individualistickí. Svoje deti opúšťali a nechávali ich vyhladovať. Starším ľuďom brali jedlo.

Správanie tejto etnickej skupiny antropológa tak veľmi popudilo, že sa zasadzoval o to, aby Ikov rozohnali do všetkých končín krajiny. Chcel tak zničiť kultúru, ktorá podľa neho bola zodpovedná za to, čo videl.

Etnická skupina sa opäť dostala do pozornosti v rámci Projektu ľudskej šľachetnosti, ktorého cieľom je skúmať a porozumieť prejavom spolupráce či veľkorysosti rôznych skupín po celom svete.

Keď v roku 2016 navštívila Ikov hlavná autorka novej štúdie, zažila úplný opak toho, čo opísal Turnbull. Videla napríklad, ako komunita poskytovala jedlo starcovi, ktorý žil sám. Zároveň sa o potravu podelili aj s ňou.