Plánujú 100-kilometrový experiment za 21 miliárd eur

Potrebujeme nový časticový urýchľovač.

26. jún 2020 o 14:53 Tomáš Prokopčák

Mohol by mať sto kilometrov a ak všetko pôjde dobre, v druhej polovici tohto storočia by mohol pátrať po novej fyzike. CERN totiž chce vybudovať nový obrovský urýchľovač častíc, ktorý by mohol nahradiť dnešný Veľký hadrónový urýchľovač. Projekt by mal stáť 21 miliárd eur.

Vedci tiež ukázali, že s rozsiahlym vysádzaním nových lesov to nemusí byť také jednoduché. A že v boji s klimatickou krízou tie nie je vždy dobrý nápad.

